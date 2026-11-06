Những mắt xích ngầm trên tuyến biên giới Việt - Lào qua tỉnh Quảng Trị

Một nhóm đối tượng liên quan đến vụ xuất nhập cảnh trái phép bị lực lượng BĐBP Quảng Trị triệt phá.

Đơn cử, tuyến biên giới Việt Nam – Lào qua địa bàn tỉnh Quảng Trị có nhiều sông suối, đường mòn, lối mở, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép. Đối tượng thường chọn khu vực vắng vẻ, di chuyển ban đêm, thay đổi cung đường và phương tiện nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Việc trao đổi, thỏa thuận chủ yếu diễn ra qua mạng xã hội; nhiều trường hợp sử dụng tài khoản có thông tin cá nhân giả mạo.

Trước tình hình đó, mới đây Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị tăng cường nắm tình hình, rà soát địa bàn, củng cố lực lượng tại khu vực trọng điểm, tổ chức tuần tra, kiểm soát biên giới. Từ đầu năm 2026 đến nay, BĐBP tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh thành công 3 chuyên án, 1 vụ án liên quan hành vi tổ chức đưa, dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép; khởi tố 7 vụ với 13 đối tượng.

Điển hình, tại thôn A Bung (xã La Lay, Quảng Trị) chiều 29-8-2026, tổ công tác Đồn BP Cửa khẩu quốc tế La Lay phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan, phát hiện Hồ Văn Nghèo (1987, trú địa phương) chở hai người mang quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam. Khám xét nơi ở của Nghèo, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7 người mang quốc tịch Lào không có giấy tờ. Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng tạm giữ Hồ Thị Khanh (1996) và Hồ Thị A Út (1989) đã tổ chức cho 15 người Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm việc làm.

Tương tự, tối 26-9, tại Km 589+400 trên cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị), lực lượng nghiệp vụ BĐBP phối hợp vớic các lực lượng chức năng kiểm tra ô-tô BKS 43H-145.39, phát hiện Lê Phúc (1993) và Trương Quang Hào (1991, cùng trú TP Đà Nẵng) tổ chức cho 4 người mang quốc tịch Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép, gồm: Su Binghui (1988), Zheng Desheng (1995), Zhang Yue (1997) và Chen Mengjun (1998). Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Thị Phương Tâm (1982, trú TP Hồ Chí Minh) là đối tượng đã đưa nhóm người Trung Quốc nói trên ra Đà Nẵng giao cho Phúc và Hào.

Còn đối với khu vực do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo quản lý có tuyến biên giới Việt Nam – Lào dài 19,814km, gồm 15,975km trên sông Sê Pôn và 3,839km trên bộ. Đây là địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại và tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo duy trì 12 chốt quản lý, bảo vệ biên giới, với gần 100 cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ. Các tổ, chốt tập trung vào khu vực trọng điểm, nắm di biến động của đối tượng nghi vấn. Đơn vị phối hợp Công an, Hải quan và lực lượng bảo vệ biên giới Lào trao đổi thông tin, xác minh đối tượng và ngăn chặn tội phạm.

Tại cửa khẩu, các hệ thống cổng giám sát tự động, nhận diện sinh trắc học, camera giám sát và ống nhòm ảnh nhiệt hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ. Việc kết hợp phương tiện kỹ thuật với tuần tra thực địa, nắm chắc tình hình giúp nâng cao khả năng phát hiện dấu hiệu bất thường.

Thượng tá Hồ Lê Luận - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, cho biết: Đơn vị chú trọng phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, không tham gia, tiếp tay hoặc che giấu hành vi xuất, nhập cảnh trái phép; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng Lào trong trao đổi thông tin và đấu tranh với tội phạm.