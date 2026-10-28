Những 'mắt thần công nghệ' giữ bình yên ở Đại Xuyên

Camera phủ rộng, “nối dài” tầm quan sát

Dọc tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Đại Xuyên, camera an ninh được bố trí tại các vị trí đông người qua lại, ngã ba, ngã tư và khu dân cư. Sự hiện diện của những “mắt thần công nghệ” ấy đang làm thay đổi cách nắm địa bàn của lực lượng công an.

Hệ thống camera hỗ trợ lực lượng công an xã Đại Xuyên nắm bắt địa bàn. Ảnh: PV

Xã Đại Xuyên có diện tích hơn 52km², địa bàn rộng, nhiều tuyến đường kết nối với khu dân cư, việc chỉ dựa vào tuần tra trực tiếp để bao quát mọi diễn biến là điều không dễ dàng. Do đó, hệ thống camera tạo thêm một “kênh” thông tin để lực lượng chức năng theo dõi, xác minh khi có vụ việc xảy ra.

Thiếu tá Đỗ Đình Chung, Phó trưởng Công an xã Đại Xuyên cho biết, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng hệ thống camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Qua rà soát, lực lượng Công an xác định những khu vực, tuyến đường chưa có camera hoặc số lượng camera còn ít, nhất là nơi vắng người, thiếu ánh sáng, để đề xuất lắp đặt bổ sung.

Theo báo cáo của Công an xã, tháng 7-2026, UBND xã đã phê duyệt và triển khai lắp đặt 290 mắt camera tại các vị trí trọng yếu. Hệ thống có phòng trung tâm chỉ huy đặt tại trụ sở Công an xã, hoạt động 24/24 giờ; dữ liệu được lưu trữ trong 30 ngày.

Bên cạnh hệ thống do địa phương triển khai, việc xã hội hóa lắp đặt camera tại các khu dân cư cũng góp phần tăng cường khả năng giám sát từ cơ sở. Tại thôn Tri Thủy, mô hình này được triển khai từ năm 2023. Với 23 cụm dân cư tự quản, người dân đã đóng góp kinh phí lắp đặt camera tại những vị trí cần thiết nhằm phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn.

Trung tâm chỉ huy đặt tại trụ sở Công an xã. Ảnh: PV

Bí thư Chi bộ thôn Tri Thủy Vũ Hồng Dĩnh cho biết, việc vận động được thực hiện đến từng cụm dân cư, từng hộ gia đình. Ban đầu, camera chủ yếu phục vụ nhu cầu quản lý tại từng khu dân cư. Sau khi hạ tầng internet được đầu tư, thôn tiếp tục vận động người dân mở rộng hệ thống, kết nối với hạ tầng mới. Đến nay, nhiều vị trí trong thôn đã được lắp camera quan sát theo nhiều hướng khác nhau.

Một trong những chuyển biến được người dân ghi nhận là tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định giảm đáng kể. Trước đây, một số khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm. Dù chính quyền và các đoàn thể đã tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí đặt biển cảnh báo, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để.

“Đơn cử như tại khu vực Cống Bìm, đây từng là điểm nóng phát sinh vấn đề về vệ sinh môi trường. Việc tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí đặt biển cấm người dân đổ rác không đúng nơi quy định vẫn chưa đem lại chuyển biến như mong muốn. Khi camera được lắp đặt, tình trạng này giảm rõ rệt", ông Dĩnh cho biết.

Trên tuyến Quốc lộ 1A, người dân cũng ghi nhận vai trò của hệ thống camera khi kết hợp với hoạt động tuần tra, tuyên truyền và nhắc nhở của lực lượng chức năng. Bà Nguyễn Thị Liên, ở số 76 Quốc lộ 1A cho biết, người dân trong khu vực yên tâm hơn khi lực lượng Công an thường xuyên tuần tra, nhắc nhở và trên tuyến có hệ thống camera giám sát.

Theo bà Liên, khi lực lượng Công an cần kiểm tra, xác minh vụ việc, gia đình sẵn sàng phối hợp, cung cấp hình ảnh từ camera của nhà mình nếu có dữ liệu liên quan. “Từ khi có hệ thống camera, người dân cảm thấy rất an toàn. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp khi lực lượng Công an cần kiểm tra, trích xuất hình ảnh từ camera của các gia đình”, bà Liên nói.

Hệ thống camera an ninh tại xã Đại Xuyên. Ảnh: PV

Thực tế, nhiều hộ dân đã chủ động lắp camera trước nhà. Khi hệ thống camera công cộng được mở rộng, hình ảnh từ nhiều vị trí có thể bổ trợ cho nhau, giúp lực lượng chức năng có thêm căn cứ xác minh diễn biến vụ việc. Ông Lê Văn Luận, một người dân sinh sống trên tuyến Quốc lộ 1A, cũng ghi nhận sự thay đổi trong việc chấp hành quy định về hành lang giao thông. Theo ông, lực lượng chức năng, trong đó có Công an xã, thường xuyên xuống địa bàn vận động, nhắc nhở các hộ dân. Việc người dân tự giác thu dọn, không lấn chiếm hành lang góp phần giữ cho tuyến đường thông thoáng hơn.

Hỗ trợ điều tra, xử lý vi phạm

Thực hiện yêu cầu khảo sát, bố trí hệ thống camera an ninh phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an thành phố Hà Nội, Công an xã Đại Xuyên đã rà soát địa bàn, xác định những khu vực, tuyến đường chưa có camera hoặc số lượng camera còn ít để xây dựng phương án bổ sung. Công an xã cũng tham mưu Đảng ủy, UBND xã tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh” ngày 9-12-2025; đồng thời tham mưu Đảng ủy xã ban hành nghị quyết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình.

Thiếu tá Đỗ Đình Chung cho biết, trong quá trình triển khai, lực lượng công an đã tham mưu chính quyền địa phương huy động các nguồn lực, đồng thời trực tiếp xuống cơ sở vận động người dân tham gia. Việc xã hội hóa có lúc gặp khó khăn do một số hộ còn lo ngại lắp đặt camera có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư, hình ảnh gia đình. Vì vậy, cán bộ công an và chính quyền cơ sở phải giải thích rõ mục đích, cách thức quản lý, vận hành hệ thống để người dân hiểu và phối hợp.

Sau thời gian vận hành, hệ thống camera đã hỗ trợ lực lượng công an xã điều tra, khám phá 4 vụ trộm cắp tài sản; hỗ trợ xử lý 2 vụ việc liên quan đến hai nhóm thanh thiếu niên mang theo vũ khí, gây rối trật tự công cộng trên đường. Hệ thống cũng góp phần xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hành vi vi phạm về môi trường trên địa bàn.

Lực lượng công an xã Đại Xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ảnh: PV

Từ thực tiễn công tác, giá trị thiết thực của hệ thống camera là cung cấp thêm dữ liệu về diễn biến vụ việc, hỗ trợ quá trình xác minh. Trước đây, khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng có thể phải đến nhiều địa điểm, hỏi người dân để dựng lại hành trình của đối tượng hoặc phương tiện. Trong khi đó, việc thu thập thông tin đôi khi gặp khó khăn do người dân e ngại cung cấp. Hình ảnh từ các camera tại những vị trí khác nhau giúp lực lượng chức năng có thêm căn cứ phục vụ công tác xác minh.

Tuy nhiên, camera không thay thế hoạt động tuần tra, kiểm soát trực tiếp. Tại những địa bàn hoang vắng, khu vực thiếu đèn chiếu sáng hoặc chưa có camera, lực lượng Công an xã vẫn duy trì tuần tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, không để các đối tượng lợi dụng những khoảng trống trong công tác giám sát.

Hệ thống còn hỗ trợ phối hợp với các đơn vị, địa phương lân cận khi cần truy tìm hình ảnh đối tượng hoặc phương tiện có khả năng đi qua địa bàn Đại Xuyên. Với diện tích rộng, nhiều tuyến đường vắng và khu vực ít người qua lại, việc kết hợp giám sát bằng camera với nắm tình hình, tuần tra trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn.

Ông Hoàng Tuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên cho biết, trước đây, việc nắm tình hình tại địa bàn gặp nhiều khó khăn. Khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an thường phải dựa vào tin báo của người dân hoặc trực tiếp xuống địa bàn xác minh. Việc một số người dân còn e ngại cung cấp thông tin cũng khiến quá trình xác minh mất nhiều thời gian. Khi hệ thống camera được đưa vào sử dụng, lực lượng chức năng có thêm nguồn thông tin phục vụ công tác nắm tình hình. Trung tâm điều hành đặt tại trụ sở Công an xã hỗ trợ theo dõi các khu vực tập trung đông người như cổng trường học, khu chợ Bái, Quốc lộ 1A, các cơ sở sản xuất và khu dân cư.

Hệ thống camera an ninh tại xã Đại Xuyên đã và đang từng bước phát huy sự phối hợp giữa người dân, chính quyền và lực lượng công an trong bảo đảm an ninh, trật tự. Khi được kết hợp với tuần tra, kiểm soát và sự phối hợp của người dân, hệ thống camera góp phần hỗ trợ phòng ngừa, phát hiện, xác minh vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức tự giác trong giữ gìn an ninh, trật tự và môi trường sống tại cộng đồng dân cư.