Những mặt hàng xuất khẩu sang Nga tăng trưởng mạnh sau 10 tháng

Theo số liệu từ Cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Nga trong tháng 10/2026 đạt 387,9 triệu USD. Trong đó, trị giá xuất khẩu ở mức 165,5 triệu USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước (YoY); nhập khẩu ở mức 222,4 triệu USD, tăng 4,1% YoY.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 4,46 tỷ USD. Bao gồm, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Nga đạt 1,82 tỷ USD, giảm 4,3% YoY; nhập khẩu đạt 2,63 tỷ USD, tăng 27,8% YoY.

Cà phê là mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất

10 tháng đầu năm 2026, cà phê là mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Nga, đạt 376,4 triệu USD, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng đứng sau lần lượt là thủy sản với trị giá 206,7 triệu USD, tăng 14% YoY; dệt may đạt 184,9 triệu USD, giảm 60,2% so với mức 464,8 triệu USD tại cùng kỳ năm trước.

Trong nhóm có trị giá 100 triệu USD trở lên, Việt Nam thu về 173,6 triệu USD từ xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, giảm nhẹ 4,3% YoY.

Tổng kim ngạch 4 mặt hàng trên đạt 941,6 triệu USD, chiếm 52% tỷ trọng.

Ở nhóm nông sản, Việt Nam còn thu về 78,5 triệu USD từ xuất khẩu rau quả sang Nga, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu hạt điều lại giảm 13,3% YoY, còn 52,1 triệu USD.

Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu sang Nga giảm 13,2% YoY, đạt 31,3 triệu USD; chè tăng 23,7% YoY, đạt 10,1 triệu USD; gạo tăng 23,4% YoY, đạt 3,74 triệu USD.

Trong kỳ, một số mặt hàng xuất khẩu sang Nga tăng mạnh như sắt thép tăng từ mức 5,83 triệu USD cùng kỳ năm trước lên 49,9 triệu USD kỳ này. Lượng xuất khẩu mặt hàng này tăng từ 7.207 tấn lên 24.532 tấn.

Kim ngạch xuất khẩu xăng dầu cũng tăng từ 8,07 triệu USD lên 43,4 triệu USD. Lượng xuất khẩu xăng dầu sang Nga tăng từ 9.961 tấn tại cùng kỳ năm trước lên 33.701 tấn tại kỳ này.

Sản phẩm mây, tre, cói thảm tăng 286,1% so với cùng kỳ năm trước, từ 0,36 triệu USD lên 1,39 triệu USD.

Nhập khẩu than đạt tỷ USD

Sau 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã chi 1,38 tỷ USD để nhập khẩu than từ Nga, tăng 92,6% so với mức 716,3 triệu USD tại cùng kỳ năm trước. Lượng than nhập khẩu tăng từ 5,6 triệu tấn tại cùng kỳ năm trước lên 10,6 triệu tấn tại này.

Trong nhóm có trị giá từ 100 triệu USD trở lên, Việt Nam còn chi 174,6 triệu USD để nhập khẩu phân bón từ Nga, giảm 38,3% YoY; chất dẻo nguyên liệu đạt 122,4 triệu USD, tăng 9,4% YoY; kim loại thường khác đạt 111,8 triệu USD, tăng 83,5% YoY.

Tổng trị giá 4 mặt hàng trên đạt 1,78 tỷ USD, chiếm 68% tỷ trọng.

Trong kỳ, Việt Nam còn nhập khẩu nhiều từ Nga các mặt hàng như hóa chất với trị giá 90,7 triệu USD, không biến động so với cùng kỳ năm trước; thủy sản đạt 84,2 triệu USD, giảm 7,2% YoY; lúa mì đạt 50,5 triệu USD, giảm 15,6% YoY.

Một số mặt hàng nhập khẩu có sự tăng trưởng mạnh như sản phẩm khác từ dầu mỏ, tăng 612,6% YoY, từ mức 10,3 triệu USD lên 73,4 triệu USD; linh kiện, phụ tùng ô tô tăng 115,9% YoY, từ 11,9 triệu USD lên 25,7 triệu USD; giấy tăng 357,2% YoY, đạt 17,1 triệu USD; dây điện và dây cáp điện tăng 415,3% YoY, lên 0,67 triệu USD.