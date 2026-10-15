Những mặt hàng tận dụng C/O ưu đãi tốt nhất

Báo cáo kết quả hoạt động xuất nhập khẩu nửa đầu năm 2026 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đóng góp vào kỷ lục thương mại này, việc tận dụng Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi qua các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) tiếp tục là đòn bẩy chiến lược. Tỷ lệ cấp C/O ưu đãi toàn quốc duy trì ở mức cao, trong đó nổi bật là các nhóm ngành tận dụng tối đa ưu đãi thuế quan để mở rộng thị phần.

Nông sản và thủy sản tiếp tục giữ vị trí quán quân về tỷ lệ xin cấp C/O ưu đãi khi nhiều mặt hàng đạt trên 60% - 70% kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, cà phê, hạt điều và hạt tiêu là những nhóm mặt hàng tận dụng xuất sắc C/O mẫu EUR.1 (EVFTA) và C/O mẫu RCEP. Nhờ đặc thù nguồn nguyên liệu thuần túy sản xuất trong nước, các doanh nghiệp dễ dàng đáp ứng quy tắc xuất xứ để hưởng mức thuế 0% tại EU và các nước thành viên RCEP.

Mặt hàng nông, thủy sản tận dụng tốt C/O đi các thị trường FTA

Nửa đầu năm 2026 cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ hồ sơ xin cấp C/O mẫu EUR.1 sang EU và C/O mẫu CPTPP sang các thị trường Nhật Bản, Canada, Chile. Việc tuân thủ nghiêm ngặt truy xuất nguồn gốc giúp thủy sản Việt Nam giữ vững lợi thế cạnh tranh về giá.

Bên cạnh đó, nhóm dệt may và da giày cũng bứt phá nhờ quy tắc cộng gộp xuất xứ. Đây là nhóm ngành phụ thuộc lớn vào nguyên phụ liệu nhập khẩu, dệt may và da giày đã có bước chuyển mình ngoạn mục trong việc tối ưu hóa C/O, trong đó, tận dụng rất tốt C/O mẫu RCEP. Cụ thể, nhờ cơ chế cộng gộp xuất xứ toàn khu vực (15 nước thành viên), nguyên liệu vải và phụ liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc khi đưa vào sản xuất tại Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản hay Úc vẫn đạt tiêu chí xuất xứ RCEP. Điều này giúp C/O mẫu RCEP của ngành dệt may duy trì đà tăng trưởng trên 20%.

Nhóm hàng công nghiệp chế biến - chế tạo chiếm tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu lớn nhất tiếp tục đẩy mạnh việc xin C/O ưu đãi khi tận dụng C/O mẫu AK (ASEAN - Hàn Quốc), VK (Việt Nam - Hàn Quốc) và RCEP (Hàn Quốc và Trung Quốc tiếp tục là các thị trường tiêu thụ và cung ứng linh kiện lớn).

Trong khi đó, các sản phẩm gỗ chế biến và nội thất tận dụng rất tốt C/O mẫu EUR.1 sang EU, C/O mẫu CPTPP và C/O mẫu UKVFTA (sang Anh). Nguyên nhân khiến nhóm này tận dụng tốt là do việc minh bạch hóa nguồn gốc gỗ hợp pháp kết hợp với chứng thư C/O ưu đãi giúp ngành gỗ Việt Nam khẳng định uy tín tại các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn bền vững cao.