Những năm đầu thập niên 2000, khi thị trường dầu khí Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào các nhà thầu nước ngoài, tôi sớm nhận ra rằng, nếu chỉ dừng lại ở các dịch vụ cơ bản, sẽ khó có thể phát triển bền vững. Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ lại giá trị gia tăng trong nước và tiến xa hơn, tôi cần tiến sâu vào các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan - lĩnh vực đòi hỏi trình độ công nghệ cao và tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Từ nhận thức đó, tôi từng bước xây dựng chiến lược phát triển các đơn vị thành viên và liên doanh, như một cách để rút ngắn quá trình học hỏi, tiếp cận công nghệ hiện đại và từng bước làm chủ năng lực kỹ thuật.

Năm 2006, tôi thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí PVD (PVD Tech), đánh dấu bước đi đầu tiên trong việc chủ động cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật khoan. Sự ra đời của PVD Tech giúp tôi dần thay thế các nhà thầu nước ngoài trong mảng cung ứng thiết bị, đồng thời tạo nền tảng để triển khai các dự án lớn và mở rộng dịch vụ ra thị trường quốc tế.

Người lao động Vietubes vận hành máy gia công CNC trong quá trình chế tạo các sản phẩm cơ khí.

Song song đó, tôi chủ động hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới để tiếp nhận và chuyển giao công nghệ. Năm 2008, Công ty TNHH PV Drilling Expro International (PVD-Expro) ra đời, là liên doanh giữa PVD Logging và đối tác Expro International BV - một trong những đơn vị thử vỉa giếng khoan kinh nghiệm nhất toàn cầu, đã giúp tôi nhanh chóng làm chủ các dịch vụ thử vỉa, gọi dòng và xử lý giếng. Cùng trong năm này, Công ty TNHH Cần ống khoan Dầu khí Việt Nam (PVD Tubulars Management) được thành lập, từng bước chiếm lĩnh thị phần cung ứng cần khoan và ống dầu khí trong nước.

Đến năm 2012, tôi tiếp tục hoàn thiện năng lực nội địa hóa khi đầu tư vào Vietubes - nhà máy tiện ren ống dầu khí công nghệ cao, góp phần khẳng định khả năng chế tạo cơ khí chính xác của người Việt và từng bước tham gia chuỗi cung ứng khu vực.

Trong giai đoạn thị trường phát triển mạnh, tôi mở rộng sang các lĩnh vực chuyên sâu hơn. Năm 2010, Xí nghiệp Dịch vụ Đầu tư Khoan Dầu khí (PVD Invest) và Công ty TNHH MTV Khoan Dầu khí Nước sâu PVD (PVD Deepwater) lần lượt gia nhập hệ sinh thái. Nếu PVD Invest tập trung cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, thì PVD Deepwater đảm nhận vai trò vận hành giàn khoan nửa nổi nửa chìm PV DRILLING V, hiện thực hóa định hướng “Khoan sâu hơn - Vươn xa hơn”.

PVD Deepwater giữ vai trò quan trọng trong vận hành giàn khoan PV DRILLING V.

Một dấu mốc quan trọng khác là sự ra đời của Liên doanh PVD Baker Hughes vào năm 2011. Thông qua hợp tác này, tôi từng bước làm chủ các công nghệ khoan hiện đại như khoan định hướng, đo trong khi khoan, hoàn thiện giếng và các giải pháp kỹ thuật tiên tiến. Liên doanh đã góp phần hoàn thiện năng lực cung cấp dịch vụ kỹ thuật khoan trọn gói của tôi.

Thành công tiêu biểu của PVD Baker Hughes là việc tham gia dự án Biển Đông 01 - một trong những dự án có điều kiện kỹ thuật khắc nghiệt nhất tại Việt Nam. Việc triển khai hiệu quả chiến dịch khoan tại cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh không chỉ khẳng định năng lực công nghệ mà còn đánh dấu bước trưởng thành rõ nét của tôi trong việc làm chủ các giải pháp kỹ thuật phức tạp.

Đến năm 2013, Liên doanh PVD-OSI tiếp tục được thành lập, bổ sung năng lực sản xuất thiết bị theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ kỹ thuật.

PVD Baker Hughes sở hữu các công nghệ khoan hiện đại, góp phần hoàn thiện năng lực cung cấp dịch vụ kỹ thuật khoan trọn gói của PV Drilling.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, với quyết tâm mạnh mẽ đưa thương hiệu nhà thầu khoan Việt Nam tiến ra biển lớn, tôi từng bước mang năng lực của mình ra thị trường quốc tế. Năm 2006, PVD Algeria được thành lập, trở thành đơn vị tiên phong đưa giàn khoan PV DRILLING 11 hoạt động tại sa mạc Sahara, mở ra hành trình vươn ra thế giới.

Để tôi có thể hoàn thiện khả năng cung cấp dịch vụ trọn gói (Bundled Services) trên thị trường quốc tế, năm 2013, tôi thành lập Liên doanh PVD Overseas tại Singapore, đảm nhận quản lý giàn khoan tự nâng thế hệ mới PV DRILLING VI và phát triển thị trường khu vực Đông Nam Á.

Tiếp nối hành trình đó, các văn phòng điều hành tại Myanmar (năm 2016), Malaysia (năm 2017), Brunei (năm 2023) và Liên doanh PVD Indonesia (năm 2025) lần lượt được hình thành, giúp tôi mở rộng mạng lưới hoạt động và giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường nội địa. Mỗi bước đi ra nước ngoài không chỉ là mở rộng thị trường, mà còn là cơ hội để tôi kiểm chứng năng lực trong môi trường cạnh tranh quốc tế.

Hệ thống máy tiện CNC tại PVD-OSI.

Hành trình phát triển của tôi là quá trình liên tục hoàn thiện hệ sinh thái cung cấp giàn khoan và các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến khoan - nơi mỗi đơn vị thành viên và liên doanh là một mảnh ghép quan trọng. Chính sự gắn kết này đã tạo nên sức mạnh tổng thể, giúp tôi nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những biến động của ngành năng lượng.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, tôi xác định tiếp tục tập trung vào các giá trị cốt lõi: bảo đảm an toàn và hiệu quả vận hành, nâng cao năng lực tài sản, mở rộng thị trường quốc tế, gia tăng tỷ trọng dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, đồng thời đầu tư cho con người, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với nền tảng đã được tích lũy, tôi tin rằng mình sẽ tiếp tục vững bước, khẳng định vai trò là đơn vị dịch vụ kỹ thuật khoan chủ lực, đóng góp tích cực vào chuỗi giá trị của ngành dầu khí - năng lượng.

Trải qua 25 năm, từ một đơn vị với nguồn lực ban đầu còn hạn chế, tôi đã xây dựng được hệ sinh thái gồm 18 đơn vị thành viên, liên doanh và văn phòng điều hành tại nước ngoài; sở hữu 8 giàn khoan biển hiện đại với tổng tài sản hơn 23.233 tỷ đồng. Đây là kết quả của một hành trình bền bỉ, kết tinh từ trí tuệ, bản lĩnh tiên phong, tự lực, tự cường của nhiều thế hệ cán bộ, người lao động PV Drilling.

(Trích từ Kỷ yếu 25 năm PV Drilling: Khai phá - Kiến tạo - Phát triển)