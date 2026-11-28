Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà (thứ hai từ trái sang) tham dự Lễ khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII năm 2026.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch xuất hiện tại thảm đỏ, giao lưu cùng các đại biểu và khách mời tại ngày hội điện ảnh quốc tế ở Thủ đô.

Đồng chí Vũ Thu Hà, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tham dự Lễ khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII năm 2026.

Các nghệ sĩ xuất hiện trên thảm đỏ, tạo nên không khí sôi động cho sự kiện.

Nhiều gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại lễ khai mạc.

NSƯT Chiều Xuân cùng chồng là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân góp mặt tại sự kiện. Sự tham gia nhiệt tình của các đạo diễn, nhà sản xuất và những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh góp phần tạo nên không khí hội tụ của ngày hội điện ảnh quốc tế.

Nhà sản xuất Mai Thu Huyền và các diễn viên, đạo diễn xuất hiện tại thảm đỏ.

Những khoảnh khắc hội ngộ, trò chuyện giữa các nghệ sĩ tạo nên bầu không khí gần gũi, sôi động trước giờ khai mạc.

Các khách mời cùng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại ngày hội điện ảnh được tổ chức ở Thủ đô Hà Nội.

Thảm đỏ rực rỡ sắc màu mở màn cho Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII năm 2026, góp phần lan tỏa tình yêu điện ảnh và tinh thần giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.