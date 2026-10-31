Những màn hóa trang Halloween 2026 ấn tượng nhất của sao Hollywood

Theo Page Six, không khí Halloween một lần nữa bao trùm làng giải trí Hollywood khi hàng loạt ngôi sao xuất hiện trong những bộ trang phục đặc biệt. Năm nay, các nhân vật trong phim ảnh, âm nhạc và văn hóa đại chúng tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho những màn hóa trang.

Dưới đây là những tạo hình Halloween 2026 nổi bật được Page Six tổng hợp, cập nhật đến ngày 30/10.

Paris Hilton cùng chồng Carter Reum và hai con hóa trang thành các nhân vật trong bộ phim Beauty And The Beast (Người Đẹp Và Quái Vật). Cả gia đình lựa chọn phong cách cổ tích để cùng nhau đón Halloween.

Jordyn Woods và Karl-Anthony Towns gây chú ý khi hóa thân thành những White Walker (Bóng Trắng) trong loạt phim đình đám Game Of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền).

Nữ rapper Doja Cat xuất hiện tại một bữa tiệc Halloween trong bộ trang phục lấy cảm hứng từ nhân vật My Melody. Cô diện bộ đồ lông màu nâu với đôi tai dài mềm mại, đồng thời mang theo những con thú nhồi bông.

Latto tham dự bữa tiệc sinh nhật mang chủ đề Halloween của Doja Cat trong bộ trang phục sọc hồng và nâu, kết hợp cùng áo choàng nổi bật.

Kim Kardashian gây ấn tượng với màn hóa trang có mái tóc xanh nổi bật cùng những chi tiết khuyên trên khuôn mặt. Tạo hình khác lạ của ngôi sao truyền hình thực tế thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Không dừng lại ở màn hóa trang cùng gia đình, Paris Hilton còn tái hiện hình ảnh Britney Spears với một con trăn quấn quanh vai, gợi nhớ đến tạo hình nổi tiếng của nữ ca sĩ trên sân khấu.

Benito Skinner và Owen Thiele lựa chọn hóa thân thành hai nữ ca sĩ Zara Larsson và PinkPantheress. Cả hai diện áo thun trắng dáng ngắn in họa tiết bướm nhiều màu, kết hợp chân váy ngắn kẻ caro.

North West - con gái của Kim Kardashian và Kanye West tái hiện hình ảnh ngôi sao truyền hình thực tế Natalie Nunn. Điểm nhấn của màn hóa trang là phần cằm nhọn đặc trưng được tạo hình nổi bật.

Natalie Nunn xuất hiện với mái tóc xanh dương được buộc thành hai bên, kết hợp những chiếc kẹp tóc hình gai nhọn. Cô diện áo thun in họa tiết, đeo vòng tay đính gai và tạo dáng với một vật màu xanh trên miệng.

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Nữ diễn viên Elizabeth Gillies lựa chọn hóa thân thành một chú lùn trong truyện cổ tích. Cô diện áo choàng nhung đỏ và sử dụng lớp hóa trang tạo hình đặc biệt trên khuôn mặt.

North West tiếp tục gây chú ý với màn hóa trang thành Edward Scissorhands - nhân vật nổi tiếng trong bộ phim cùng tên. Cô bé diện trang phục da màu đen, kết hợp đôi bàn tay được tạo hình thành những lưỡi kéo.

North West tiếp tục gây chú ý với màn hóa trang thành Edward Scissorhands, nhân vật nổi tiếng trong bộ phim cùng tên. Cô bé diện trang phục da màu đen, kết hợp đôi bàn tay được tạo hình thành những lưỡi kéo.

Sabrina Zada góp mặt tại bữa tiệc Halloween của thương hiệu Chrome Hearts ở Los Angeles. Cô là một trong những gương mặt được Page Six ghi nhận trong loạt ảnh tổng hợp năm nay.

DJ Diplo lựa chọn hóa thân thành Bane, nhân vật phản diện nổi tiếng trong thế giới Batman. Anh còn chụp ảnh cùng những người tham dự bữa tiệc trong trang phục Batman và Catwoman tại Los Angeles.

Nam ca sĩ Yungblud cùng Jesse Jo Stark xuất hiện tại một bữa tiệc Halloween trong những bộ trang phục được phối hợp đồng điệu.

Các thành viên của chương trình truyền hình Today trên đài NBC cùng tham gia sự kiện đặc biệt mang tên Today Halloween Extravaganza, mang đến không khí lễ hội Halloween trên sóng truyền hình.

Ngôi sao truyền hình thực tế Lisa Rinna lựa chọn Kylie Jenner làm hình mẫu cho màn hóa trang Halloween năm nay.

Kelly Osbourne xuất hiện tại bữa tiệc Twisted Fairytales Halloween Party của Annabel's trong bộ jumpsuit đen ôm sát, kết hợp áo choàng và phụ kiện đội đầu hình tai mèo đồng điệu.

Huyền thoại âm nhạc Rod Stewart cũng góp mặt tại bữa tiệc Twisted Fairytales Halloween Party của Annabel's, khép lại danh sách những ngôi sao được Page Six ghi nhận.

Nhìn chung, Halloween 2026 tiếp tục cho thấy sự đa dạng trong cách các ngôi sao Hollywood lựa chọn trang phục. Từ những nhân vật điện ảnh kinh điển đến các biểu tượng âm nhạc và truyền hình thực tế, mỗi màn hóa trang đều mang một màu sắc riêng, góp phần tạo nên không khí sôi động cho mùa lễ hội năm nay.