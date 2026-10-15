Những màn đồng diễn dân vũ sôi động tại Ngày hội 'Áo dài - Dân vũ' Công an Hà Nội

Sức trẻ và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Công an Thủ đô thể hiện rõ trong các bài trình diễn của 21 Cụm Thi đua

Không khí sôi động, rực rỡ sắc màu tại phần thi Đồng diễn Dân vũ chiều 15/10 trong khuôn khổ Ngày hội "Áo dài - Dân vũ" Công an Hà Nội

Những bóng hồng Công an Thủ đô rạng rỡ, tự tin bước vào phần thi với quyết tâm cao nhất

Khoảnh khắc các nữ chiến sĩ đồng loạt chuyển động uyển chuyển trên nền nhạc hào hùng, ca ngợi quê hương đất nước

Một góc đội hình hình khối sáng tạo được các Cụm thi đua dàn dựng công phu trong bài đồng diễn

Sự kết hợp giữa các điệu dân vũ sôi động và trang phục dân tộc mang đến không khí rộn ràng, tươi vui cho Ngày hội

Sự đầu tư nghiêm túc về mặt đạo cụ, âm nhạc và biên đạo múa thể hiện tâm huyết của tập thể nữ cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua số 11

Đội hình biểu diễn đều đặn, đẹp mắt thể hiện tinh thần đoàn kết và kỷ luật thép của người chiến sĩ Công an nhân dân

Hình ảnh những đạo cụ hình cờ đỏ sao vàng tạo điểm nhấn ấn tượng cho bài diễn

Tiết mục tràn đầy năng lượng trẻ trung do các nữ chiến sĩ biểu diễn

Các màn trình diễn thể hiện ý chí bản lĩnh hội nhập của phụ nữ Công an Thủ đô

Sự chuyển đổi linh hoạt giữa nhịp điệu chậm rãi, uyển chuyển và nhịp phách nhanh, mạnh mẽ

Nét mặt rạng rỡ, đầy tự hào của các nữ chiến sĩ khi khoác lên mình tà áo dài truyền thống

Khoảnh khắc thăng hoa cùng âm nhạc và nghệ thuật của những nữ CBCS Công an Hà Nội

Sự tiếp nối truyền thống và hiện đại qua từng động tác vũ đạo mang hơi thở thời đại mới

Sự tiếp nối truyền thống và hiện đại qua từng động tác vũ đạo mang hơi thở thời đại mới

Màn dân vũ của Cụm thi đua số 5 thể hiện khí thế hào hùng của dân tộc với màn trình diễn võ thuật độc đáo

Niềm tự hào ánh lên trong mắt mỗi nữ cán bộ, chiến sĩ khi góp phần làm nên thành công rực rỡ của Ngày hội "Áo dài - Dân vũ" năm 2026

Ánh đèn sân khấu lung linh chiếu rọi những tà áo dài thướt tha, tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ ngành Công an

Sự chuẩn bị chu đáo từ trang phục đến đạo cụ biểu diễn...

Những nhịp dân vũ sôi động đã khép lại ngày hội “Áo dài - Dân vũ”, hoạt động góp phần tiếp thêm động lực để phụ nữ Công an Thủ đô tiếp tục lan tỏa hình ảnh "Duyên dáng - Bản lĩnh - Tỏa sáng", góp phần giữ gìn bình yên cho mảnh đất Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến