Những màn đấu võ kinh điển nhất trong phim Lý Liên Kiệt

Trong lịch sử phim võ thuật Hoa ngữ, Lý Liên Kiệt là một trong những ngôi sao hiếm hoi có thể đưa kỹ thuật wushu lên màn ảnh theo cách vừa đẹp mắt vừa giàu tính điện ảnh. Xuất thân từ wushu và từng nhiều lần giành thành tích cao tại các giải đấu, Lý Liên Kiệt sở hữu tốc độ, sự chính xác cùng khả năng kiểm soát cơ thể đặc biệt. Tuy nhiên, điều giúp những màn giao đấu của tài tử này sống lâu không chỉ nằm ở kỹ thuật. Qua từng vai diễn, võ thuật còn trở thành cách để nhân vật thể hiện tính cách, lý tưởng và cảm xúc, từ Hoàng Phi Hồng điềm tĩnh, Trần Chân quyết liệt đến những hình tượng hiện đại khi Lý Liên Kiệt bước vào Hollywood.

Bước ngoặt lớn đến với Hoàng Phi Hồng, tác phẩm của đạo diễn Từ Khắc ra mắt năm 1991. Bộ phim đưa Lý Liên Kiệt trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của dòng phim võ thuật Hong Kong, đồng thời góp phần tạo nên diện mạo mới cho thể loại kung fu trên màn ảnh. South China Morning Post từng đánh giá tác phẩm là một trong những bộ phim quan trọng của làn sóng võ thuật Hong Kong, trong đó phần thể hiện của Lý Liên Kiệt tạo nên sức hút đặc biệt nhờ tốc độ và kỹ thuật. Những màn giao đấu trong phim không chỉ chú trọng động tác mà còn được dàn dựng để phục vụ câu chuyện và xây dựng hình tượng Hoàng Phi Hồng.

Lý Liên Kiệt trong vai Hoàng Phi Hồng, tạo dáng võ thuật hoặc cảnh giao đấu nổi bật trong Hoàng Phi Hồng.

Một trong những cảnh đấu đáng nhớ nhất là cuộc đối đầu giữa Hoàng Phi Hồng và Nghiêm Chấn Đông. Không gian với những chiếc thang tre liên tục thay đổi vị trí khiến trận chiến trở nên khó đoán, đồng thời tạo điều kiện để Lý Liên Kiệt thể hiện khả năng di chuyển và giữ thăng bằng. Những cú ra đòn nhanh, gọn kết hợp với cách tận dụng đạo cụ khiến cảnh đấu trở thành một trong những hình ảnh tiêu biểu của điện ảnh võ thuật đầu thập niên 1990. Đằng sau sự đẹp mắt ấy vẫn là sự đối lập rõ ràng giữa Hoàng Phi Hồng và đối thủ: một người kiểm soát sức mạnh bằng sự điềm tĩnh, người còn lại thiên về áp đảo và phô diễn.

Nếu Hoàng Phi Hồng tạo nên một biểu tượng thì Hoàng Phi Hồng 2 tiếp tục ghi dấu bằng cuộc đối đầu giữa Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan. Nhân vật Nạp Lan Nguyên Thuật của Chân Tử Đan trở thành đối thủ xứng tầm với Hoàng Phi Hồng, tạo nên màn so tài được xem là một trong những cuộc đấu võ nổi tiếng nhất của điện ảnh Hong Kong. South China Morning Post từng có bài viết riêng về cảnh đấu côn giữa hai ngôi sao, cho thấy mức độ đặc biệt của màn phối hợp này. Tốc độ, khoảng cách và những cú đánh liên tục khiến cuộc đối đầu trở thành màn trình diễn kỹ thuật đáng nhớ.

Điểm hấp dẫn của trận đấu không chỉ nằm ở việc hai ngôi sao võ thuật cùng xuất hiện mà còn ở sự khác biệt trong phong cách. Lý Liên Kiệt nổi bật với những chuyển động nhanh, chính xác và tiết chế, trong khi Chân Tử Đan tạo cảm giác mạnh mẽ, trực diện hơn. Hai phong cách được đặt cạnh nhau khiến từng nhịp giao đấu trở nên có sức hút. Đây cũng là một trong những trường hợp tiêu biểu cho cách điện ảnh Hong Kong kết hợp võ thuật thực tế với kỹ thuật quay dựng để tạo ra những cảnh hành động có nhịp độ cao nhưng vẫn giữ được tính thuyết phục.

Lý Liên Kiệt trong tạo hình Trần Chân của Tinh Võ Anh Hùng, ưu tiên cảnh võ thuật.

Sau Hoàng Phi Hồng, Lý Liên Kiệt tiếp tục tạo dấu ấn với Tinh Võ Anh Hùng, bộ phim đưa tài tử này vào vai Trần Chân. Nếu Hoàng Phi Hồng là hình tượng điềm đạm và có phần lý tưởng hóa thì Trần Chân lại quyết liệt, nóng bỏng và giàu tinh thần phản kháng hơn. Chính sự thay đổi này giúp Lý Liên Kiệt có cơ hội khai thác một phong cách võ thuật khác, thiên về tốc độ, phản xạ và khả năng ứng biến trong những cuộc đấu cận chiến.

Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc từng đánh giá Tinh Võ Anh Hùng là một tác phẩm tiêu biểu của dòng phim võ thuật thập niên 1990. So với hình tượng Trần Chân từng được Lý Tiểu Long thể hiện, phiên bản của Lý Liên Kiệt được xây dựng theo hướng chú trọng hơn vào võ đạo và kỹ thuật. Những màn đấu trong phim vì thế không đơn thuần là cuộc chiến giữa hai đối thủ mà còn thể hiện sự khác biệt về quan niệm võ thuật, danh dự và sức mạnh.

Đỉnh cao là trận chiến giữa Trần Chân và Fujita ở cuối phim. Cuộc đấu liên tục thay đổi nhịp độ, từ quyền cước đến những pha áp sát và vật ngã, buộc Trần Chân phải tận dụng tối đa tốc độ cùng khả năng quan sát. Không có quá nhiều động tác thừa, mỗi đòn đánh đều phục vụ cho diễn biến trận chiến. Đây cũng là lý do cảnh đấu thường được nhắc đến khi nói về những màn trình diễn võ thuật tiêu biểu nhất của Lý Liên Kiệt.

Những vai diễn võ thuật kinh điển giúp Lý Liên Kiệt trở thành biểu tượng của điện ảnh Hoa ngữ.

Bước sang Hollywood, Lý Liên Kiệt tiếp tục thử nghiệm cách thể hiện mới trong The One. Điểm đặc biệt của bộ phim nằm ở việc tài tử này cùng lúc đảm nhận hai phiên bản của một nhân vật, qua đó tạo nên cuộc đối đầu giữa hai Lý Liên Kiệt trên màn ảnh. Khác với chất võ hiệp và kung fu truyền thống trong các tác phẩm trước, trận chiến lần này mang màu sắc hiện đại, kết hợp cận chiến với kỹ xảo và bối cảnh khoa học viễn tưởng. Dù không có sức ảnh hưởng như Hoàng Phi Hồng hay Tinh Võ Anh Hùng, đây vẫn là một màn đấu đáng nhớ bởi sự thú vị khi Lý Liên Kiệt phải tạo ra hai phong cách chiến đấu khác biệt trong cùng một bộ phim.

Nhìn lại sự nghiệp của Lý Liên Kiệt, những màn đấu võ kinh điển không chỉ được nhớ bởi tốc độ hay kỹ thuật. Mỗi cuộc đối đầu đều góp phần định hình một hình tượng riêng: Hoàng Phi Hồng chiến đấu bằng sự điềm tĩnh và trách nhiệm, Trần Chân chiến đấu bằng lòng tự trọng và tinh thần võ đạo, còn những nhân vật sau này cho thấy khả năng thích nghi của Lý Liên Kiệt với điện ảnh quốc tế. Chính sự kết hợp giữa nền tảng võ thuật, khả năng biểu diễn và ngôn ngữ điện ảnh đã giúp tài tử này trở thành một trong những biểu tượng khó thay thế của dòng phim võ thuật Hoa ngữ.