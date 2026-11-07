Những màn 'đấu đá' đầy hài hước của Quốc Thiên và các thành viên Quán Nhà Haha

Tại chặng Huế của chương trình Quán Nhà Haha, nhiều khoảnh khắc tham gia của khách mời Quốc Thiên đang được chia sẻ vì nam ca sĩ luôn ở trạng thái "một mình một cõi" so với các thành viên khác. Những hình ảnh bị "chèn ép", "ăn hiếp" của Quốc Thiên được thể hiện trong suốt quá trình "dì Lệ" tham gia chương trình, vậy thực hư câu chuyện như thế nào?

Vừa đặt chân đến homestay, Quốc Thiên đã quần quật với chồng bát đĩa, nhưng vẫn không nhận được sự công nhận khi liên tục bị so sánh với Minh Hằng.

Quốc Thiên thường xuyên trở thành "nhân vật chính" trong các cuộc "phán xét" của các thành viên.

Tuy nhiên, nếu theo dõi xuyên suốt các tập của chương trình, không khó để nhận ra sự "cô lập" mà Quốc Thiên đang đối mặt cũng... không oan lắm, vì không ít lần "dì Lệ" cũng có những khoảnh khắc "đanh đá" với các thành viên, đặc biệt là câu chuyện nồi lẩu bị nêm quá ngọt của Jun Phạm. Nhiều khán giả hài hước nhận xét, Quốc Thiên luôn trong tình trạng "một chọi một đống", khiến người xem không khỏi bật cười.

Chỉ là lau miệng thôi, có cần "mạnh tay" với Jun Phạm như vậy không ạ?

Quốc Thiên thẳng tay chê nồi lẩu của Jun Phạm là "mì tôm chè", Jun Phạm tổn thương lắm nha anh ơi!

Ánh mắt "thân thương" của Quốc Thiên khi thấy các thành viên khác an ủi Jun Phạm vì nồi lẩu bị nêm "quá tay".

Vì một nồi lẩu ngọt, Quốc Thiên "cà khịa" Jun Phạm nhiều đến mức cô Bé phải thắc mắc Quốc Thiên ghét "Chú Sáu" đến mức nào.

Cuối tập 3, vì lịch trình cá nhân, Quốc Thiên phải rời "ngôi nhà chung" một thời gian để giải quyết công việc. Khi thông báo thông tin, thay vì luyến tiếc, dàn nghệ sĩ lại có phản ứng đầy mừng rỡ, nhưng đến khi biết anh chỉ rời đi 1 ngày, Duy Khánh và Bùi Công Nam bày tỏ rõ sự hụt hẫng khiến fan cười không ngớt.

Chỉ là thông báo tạm rời Huế, Quốc Thiên cũng cố "đổ thừa" lý do mình phải đi là vì bị các thành viên chèn ép.

Chỉ trong 1 phút, lần lượt Duy Khánh, Bùi Công Nam, Jun Phạm, Ngọc Thanh Tâm đều "lên thớt" với sự đánh giá của "Dì Lệ", bảo sao đến lúc thông báo rời đi, Duy Khánh và Bùi Công Nam lại mừng rỡ đến thế.

Quốc Thiên vẫn được cô Bé, chú Phước quan tâm, hỏi han về chuyến bay ngày hôm sau như một thành viên trong gia đình.

Tưởng chừng sự rời đi của Quốc Thiên khiến mọi người nhớ mong, nhưng trong hình ảnh trailer tập 4, chỉ có Minh Hằng ra đón nam ca sĩ khi anh quay lại.