Những màn 'đấu đá' đầy hài hước của Quốc Thiên và các thành viên Quán Nhà Haha
Những trải nghiệm thú vị của dàn nghệ sĩ tại Huế vẫn đang nhận được sự quan tâm của khán giả yêu thích "Quán Nhà Haha". Đặc biệt, nhiều người nhận ra "dì Lệ" Quốc Thiên luôn trong tình trạng "đấu đá" với những thành viên còn lại, tạo ra nhiều tình huống trớ trêu nhưng cũng đầy hài hước.
Tại chặng Huế của chương trình Quán Nhà Haha, nhiều khoảnh khắc tham gia của khách mời Quốc Thiên đang được chia sẻ vì nam ca sĩ luôn ở trạng thái "một mình một cõi" so với các thành viên khác. Những hình ảnh bị "chèn ép", "ăn hiếp" của Quốc Thiên được thể hiện trong suốt quá trình "dì Lệ" tham gia chương trình, vậy thực hư câu chuyện như thế nào?
Tuy nhiên, nếu theo dõi xuyên suốt các tập của chương trình, không khó để nhận ra sự "cô lập" mà Quốc Thiên đang đối mặt cũng... không oan lắm, vì không ít lần "dì Lệ" cũng có những khoảnh khắc "đanh đá" với các thành viên, đặc biệt là câu chuyện nồi lẩu bị nêm quá ngọt của Jun Phạm. Nhiều khán giả hài hước nhận xét, Quốc Thiên luôn trong tình trạng "một chọi một đống", khiến người xem không khỏi bật cười.
Cuối tập 3, vì lịch trình cá nhân, Quốc Thiên phải rời "ngôi nhà chung" một thời gian để giải quyết công việc. Khi thông báo thông tin, thay vì luyến tiếc, dàn nghệ sĩ lại có phản ứng đầy mừng rỡ, nhưng đến khi biết anh chỉ rời đi 1 ngày, Duy Khánh và Bùi Công Nam bày tỏ rõ sự hụt hẫng khiến fan cười không ngớt.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/quan-nha-haha-quoc-thien-bat-hoa-voi-moi-nguoi-tu-co-lap-chinh-minh-post1892298.tpo