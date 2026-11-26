“Ngôi nhà thứ hai” nơi phên dậu

Thành lập và hoạt động từ năm học mới 2026-2027 từ chủ trương tại Thông báo số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Mường Hung mang trên mình sứ mệnh gieo chữ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và củng cố quốc phòng, an ninh nơi biên giới. Ngay trong năm học đầu tiên, nhà trường đã đón 1.050 học sinh người dân tộc Thái, Mông, Sinh Mun, Khơ Mú từ các bản đặc biệt khó khăn, bản giáp biên về học tập; trong đó có 962 em ở nội trú.

Một góc Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Mường Hung, xã Mường Hung.

Trong đại gia đình hơn một nghìn học sinh, 70 em nhỏ của hai lớp 1 là những thành viên được nâng niu đặc biệt nhất. Hiểu tâm lý bỡ ngỡ của trẻ 6 tuổi xa gia đình, Ban Giám hiệu nhà trường đặc biệt chăm lo bố trí nơi ăn, chốn ở. Thầy giáo Trần Thế Tài, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Mường Hung, cho biết: Học sinh lớp 1 được ưu tiên xếp ở dãy tầng 1, nằm giường tầng dưới để bảo đảm an toàn. Các em được bố trí ở xen kẽ với anh chị khối 5 để có người lớn hơn kèm cặp, đồng thời xếp các bạn cùng bản ở chung phòng nhằm giúp các em dễ dàng trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ trong những ngày đầu còn lạ lẫm.

Một tiết học môn tiếng Việt của học sinh lớp 1A2.

Tại góc sinh hoạt của từng phòng, từ chiếc chăn, màn đến bàn ăn đều được dán tên và ký hiệu riêng để các em dễ nhận biết. Những ngày đầu nhập trường, hình ảnh thầy cô giáo cùng các chú bộ đội biên phòng kiên nhẫn cầm tay hướng dẫn gấp từng nếp chăn vuông vức, xua tan cảm giác xa lạ nơi trường mới. Nhà trường còn phối hợp với phụ huynh cắt cử mỗi phòng một cha hoặc mẹ luân phiên xuống ngủ cùng con một buổi tối, giúp các em quen dần với nếp sống tập thể trước khi thực sự tự lập.

Tiết học Mỹ thuật của học sinh lớp 1 tại phòng chức năng.

Ông Vì Văn Thư, bản Hua Tát, xã Mường Hung, chia sẻ: Nhà tôi cách trường gần 20km, đường sá đi lại rất vất vả. Nay có trường nội trú biên giới, con tôi cùng các cháu học sinh trong xã được ăn ở, sinh hoạt và học tập tại ngôi trường mới khang trang, hiện đại. Bà con rất yên tâm gửi gắm con em và trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước cùng chính quyền các cấp đã quan tâm đầu tư công trình giáo dục đầy ý nghĩa này.

Khi thầy cô vừa làm cha, vừa làm mẹ

Do trường mới thành lập, chưa có biên chế nhân viên quản sinh chuyên trách, nhiệm vụ chăm sóc gần một nghìn học sinh nội trú đặt lên vai Ban Giám hiệu, nhân viên y tế học đường và đội ngũ giáo viên chủ nhiệm kiêm nhiệm nhóm trực. Ngày làm việc của các thầy cô bắt đầu từ 5 giờ 30 phút sáng, thậm chí sớm hơn, với chuỗi công việc: Đánh thức học trò dậy tập thể dục, hướng dẫn đánh răng, rửa mặt, gấp chăn màn, xếp hàng ăn sáng rồi mới bước vào tiết dạy chính khóa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai, xã Mường Hung rèn kỹ năng sinh hoạt cho học sinh.

Thử thách lớn nhất với giáo viên khối lớp 1 là vượt qua rào cản ngôn ngữ và nỗi nhớ nhà của con trẻ. Nhiều em bước vào lớp còn rụt rè, vốn tiếng Việt hạn chế, chưa biết tự xúc ăn hay vệ sinh cá nhân; tối đến lại sụt sùi khóc đòi về bản.

Cô giáo Tô Thị Tâm, chủ nhiệm lớp 1A2 tận tình chăm sóc, hỏi han các em học sinh nội trú.

Nhớ lại những ngày đầu năm học, cô giáo Tô Thị Tâm, chủ nhiệm lớp 1A2, chia sẻ: Khi các em nhớ nhà, tôi thường nhẹ nhàng trò chuyện, nắm tay hoặc ôm các em vào lòng vỗ về, rồi kể chuyện vui, tổ chức trò chơi dân gian cho các con quên đi nỗi nhớ nhà. Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là nhìn những đứa trẻ từng khóc rất nhiều từ ngày đầu nay luôn tươi cười, vui chơi, học hành.

Trong giờ ăn trưa, các em học sinh được thầy, cô giáo tận tình hướng dẫn và chăm sóc.

Cũng lặng lẽ đồng hành cùng học trò bằng sự kiên nhẫn của một người cha, thầy giáo Tòng Văn Ọi, chủ nhiệm lớp 1A1, lại mang đến câu chuyện đầy xúc động. Dù chưa lập gia đình, chưa có kinh nghiệm chăm sóc con trẻ, nhưng thầy Ọi đã trở thành người cha thứ hai của 35 em nhỏ lớp 1A1. Trong số đó, có một học sinh thuộc diện khuyết tật đặc biệt nặng, chưa thể tự chủ trong sinh hoạt. Hằng ngày, cứ hết giờ lên lớp, thầy lại xuống khu nội trú, cùng các anh chị lớp lớn tắm giặt và thay phiên cõng em vượt từng bậc thềm tới lớp.

Thầy giáo Tòng Văn Ọi chia sẻ: Tôi luôn cố gắng quán xuyến, nhắc nhở và chỉ dạy các con từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đến nay, các con dù nhỏ nhất trường nhưng đã dần vào nền nếp, tự giác trong học tập, sinh hoạt chung.

Các em học sinh rèn nếp sống tự lập qua việc tự giác thu dọn, rửa khay cơm sau giờ ăn trưa.

Quả ngọt từ sự kiên trì và yêu thương

Sau những tháng đầu miệt mài rèn giũa theo phương châm làm mẫu từng bước, sự trưởng thành của các "mầm non" 6 tuổi rõ nét qua từng nếp sinh hoạt hằng ngày. Những đôi tay từng lóng ngóng nay đã biết tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, tự gấp chăn màn và sắp xếp sách vở ngay ngắn. Trên lớp, nhiều em từng khép nép, nay đã mạnh dạn giơ tay phát biểu, đọc thơ, ghép vần bằng tiếng Việt rõ ràng, mạch lạc.

Giáo viên trực nội trú hướng dẫn các em học sinh gấp chăn và vệ sinh phòng ở tại khu lưu trú cho học sinh.

Song hành với việc rèn nền nếp, nhà trường đặc biệt chú trọng chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ để bảo đảm dinh dưỡng cho trẻ. Thực đơn hằng ngày được cân đối đủ các nhóm dinh dưỡng, quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn thực hiện nghiêm ngặt. Khi gió lạnh mùa đông tràn về biên giới, thầy cô trực nội trú lại tỉ mỉ kiểm tra từng ô cửa phòng ngủ bảo đảm kín gió, nhắc nhở từng em mặc đủ áo ấm. Cùng với đó, sợi dây liên kết chặt chẽ giữa nhà trường, trưởng bản và các nhóm liên lạc phụ huynh giúp nắm bắt sát sao tâm lý, sức khỏe từng học sinh, giữ vững tỷ lệ chuyên cần.

Cô giáo cùng các em học sinh tham gia hoạt động vui chơi tập thể sau giờ học.

Trò chuyện với những cô bé, cậu bé mới lên 6, vừa bước vào lớp 1, chúng tôi bắt gặp những ánh mắt trong veo, những nụ cười chúm chím và những câu trả lời ngắn ngủn. Nhưng phía sau vẻ ngây thơ ấy là sự lớn khôn đáng yêu: Biết giờ ăn, giờ học, biết kể về thầy cô, bạn bè, nói rằng mình thích ở trường. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy cho thấy những mầm non dần cứng cáp hơn dưới mái trường biên cương đầy tình thương, ấm áp, ươm mầm tương lai tươi sáng cho các bản làng biên giới Sơn La.

Các em học sinh tham gia lao động, vệ sinh trường lớp học sau giờ học.