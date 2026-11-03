Những mái nhà Đại đoàn kết tiếp sức người nghèo vươn lên

Xã Quảng Hòa đang đẩy nhanh tiến độ thi công 7 căn nhà còn lại để hoàn thành, bàn giao dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/2026)

Cuối tháng 10, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Quảng Hòa đã bàn giao căn nhà mới cho gia đình chị Tẩn Thị Sơ (trú thôn 5). Với chị, căn nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn giúp gia đình vơi bớt những lo toan mỗi mùa mưa gió.

Chị Sơ chia sẻ: “Một mình tôi đi làm chỉ đủ nuôi 3 đứa con nên trước đây không có điều kiện sửa sang nhà cửa. Mỗi khi mưa gió, cả gia đình lại lo lắng vì nhà dột, không bảo đảm an toàn. Được hỗ trợ xây nhà mới, mẹ con tôi mừng lắm. Từ nay, các con có chỗ ở ổn định, tôi cũng yên tâm làm ăn”.

Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Quảng Hòa bàn giao căn nhà mới cho gia đình chị Tẩn Thị Sơ

Gia đình chị Sơ là 1 trong hơn 370 hộ được xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn kinh phí kết dư năm 2025 do Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng phân bổ.

Trong đợt này, tỉnh Lâm Đồng sẽ có 355 căn nhà được xây mới (60 triệu đồng/căn) và sửa chữa 21 căn (30 triệu đồng/căn) giúp hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ổn định chỗ ở, từng bước vươn lên.

Xã Tuy Đức khởi công xây dựng nhiều căn nhà Đại đoàn kết để kịp đưa vào sử dụng đúng dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Xã Tuy Đức là địa phương được phân bổ kinh phí lớn nhất với 1,8 tỷ đồng. Ngay khi tiếp nhận kinh phí, địa phương này đã triển khai khởi công xây dựng nhà cho các hộ dân. Dự kiến, 22 căn nhà (tổng số 30 căn) sẽ được khánh thành, đưa vào sử dụng đúng dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/2026).

Việc khẩn trương triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết đã góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giúp người dân vùng biên giới Tuy Đức từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và vươn lên thoát nghèo.

Bà Đinh Thị Xèo, thôn Đoàn Kết, xã Tuy Đức chia sẻ: “Được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, gia đình tôi rất mừng. Ngoài nguồn hỗ trợ của Nhà nước, gia đình đối ứng thêm 70 triệu đồng để xây dựng căn nhà rộng khoảng 50 m². Đây cũng là cơ hội để gia đình tôi phấn đấu thoát nghèo trong năm tới”.

Nhiều hộ dân đã đối ứng tiền, bỏ thêm ngày công để xây dựng căn nhà Đại đoàn kết khang trang, kiên cố, rộng rãi

Để những mái nhà Đại đoàn kết sớm hoàn thành, công tác rà soát, xác minh hoàn cảnh các hộ dân được chính quyền địa phương triển khai chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, các địa phương còn tích cực vận động, kết nối nguồn lực xã hội, huy động ngày công giúp người dân xây dựng nhà ở.

Sự chung tay của cộng đồng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công trình, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, giúp những hộ nghèo, hộ khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Trực trao nhà Đại đoàn kết cho người dân gặp khó khăn về nhà ở

Ông Đoàn Lê Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Trực cho rằng, chăm lo nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn không chỉ giúp giải quyết nhu cầu thiết yếu, mà còn tạo thêm điểm tựa để mỗi gia đình yên tâm ổn định cuộc sống.

Theo ông Đoàn Lê Anh, ở mỗi căn nhà mới, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng được cụ thể hóa. Những mái nhà này không chỉ là điểm tựa để người dân an cư, vun vén hạnh phúc và nỗ lực vươn lên, đó là minh chứng sinh động cho tinh thần “tương thân, tương ái”, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Từ năm 2025 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng vận động được hơn 75 tỷ đồng, để chăm lo cho người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.

Từ nguồn kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát còn dư năm 2025, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng đã phân bổ gần 22 tỷ đồng cho 70 xã, phường để hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân gặp khó khăn về nhà ở.

Một số địa phương được phân bổ kinh phí lớn như: xã Tuy Đức (1,8 tỷ đồng); xã Quảng Trực (900 triệu đồng); xã La Dạ, Quảng Hòa, Suối Kết… (600 triệu đồng). Nhiều địa phương phấn đấu hoàn thành, bàn giao nhà cho người dân vào dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).