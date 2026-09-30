Những căn nhà nhỏ nằm chênh vênh lưng chừng núi Một, còn phía dưới là khu dân cư san sát, tiềm ẩn nguy cơ﻿ bị đất đá vùi lấp nếu sạt lở tiếp diễn.

Khu vực đã được UBND phường Quy Nhơn cắm biển cảnh báo nguy hiểm sạt lở.

Trên sườn núi, những mái nhà tạm bợ nằm sát nhau. Phần lớn là gia đình lao động nghèo, nhiều năm bám trụ nơi đây vì không còn lựa chọn nào khác.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (65 tuổi) cho biết, gia đình bà đến đây dựng nhà từ năm 2007. Cuộc sống khó khăn, cả gia đình 6 người chủ yếu làm thuê kiếm sống, dù biết nơi ở tiềm ẩn nguy hiểm nhưng vẫn phải cố bám trụ vì không còn lựa chọn nào khác. Theo bà Thủy, một số hộ nơi đây cũng mong được hỗ trợ di dời để ổn định cuộc sống.

Cách đó không xa, căn nhà của bà Dương Thị Hương (68 tuổi) nằm sát vách núi. Theo bà Hương, mỗi khi mưa lớn, nước từ trên núi ào ào đổ xuống﻿, tràn vào nhà. “Thấy trời mưa là sợ. Gia đình phải lật đật dọn hết đồ đạc, rồi ra phía trước nằm, lỡ có chuyện gì còn biết đường mà chạy”, bà kể.

Nỗi lo ấy đã kéo dài nhiều năm với gia đình ông Trần Đình Dũng (68 tuổi). Ông cũng cho biết, mỗi trận mưa lớn là một lần cả gia đình thấp thỏm. Nước từ trên núi theo dòng chảy tràn xuống, có lúc ngập vào nhà khiến cả 5 thành viên không thể yên tâm ngủ.

Theo chính quyền địa phương, qua rà soát, có 52 hộ dân đang sống trong khu vực nguy hiểm.

Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn đi kiểm tra điểm nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Một trong đợt mưa hôm 23/9.

Để có phương án di dời, tái định cư﻿ người dân trong khu vực này, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn cho biết, cần phải rà soát kỹ lưỡng, tổng thể. Phường đã trình UBND tỉnh xin chủ trương, trên cơ sở đó, tỉnh cũng giao Sở Xây dựng nghiên cứu quy hoạch, tính toán phương án thực hiện.

Trong những đợt mưa bão trước đây, sạt lở đất từ sườn núi đã khiến 5 căn nhà của người dân dưới chân núi bị hư hỏng nặng. Các hộ dân này sau đó đã được chính quyền di dời đến nơi ở an toàn hơn.