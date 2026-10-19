Những mái nhà ấm nghĩa tình đồng đội

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026), Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã triển khai xây dựng, bàn giao nhiều “Nhà Đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ các gia đình chính sách cải thiện điều kiện sống. Mỗi mái nhà được hoàn thành không chỉ giúp các gia đình an cư mà còn lan tỏa tình cảm gắn bó, sẻ chia của người lính, góp phần thắt chặt tình quân dân trên địa bàn.

Tại thôn Ngũ Lâm, xã Lâm Giang, niềm vui hiện rõ trong căn nhà mới khang trang của anh Nguyễn Văn Thành, con trai bà Nguyễn Thị Chỉ, là gia đình chính sách, có công với cách mạng. Trước đây, gia đình anh Thành sống trong căn nhà gỗ đã xuống cấp, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Lâm Giang triển khai xây dựng nhà nhân ái cho hộ chính sách.

Năm 2026, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự chung tay của các tổ chức, đoàn thể, lực lượng quân sự cơ sở và người dân, mẹ con bà Chỉ đã có điều kiện xây dựng ngôi nhà kiên cố. Ngoài 80 triệu đồng hỗ trợ từ nguồn quỹ vì người nghèo, công trình còn nhận được gần 40 lượt công lao động từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Lâm Giang tham gia san tạo nền và xây dựng, góp phần giảm bớt chi phí.

Xúc động trước sự quan tâm của các cấp, các ngành, bà Nguyễn Thị Chỉ chia sẻ: “Cảm ơn tất cả các đoàn thể từ tỉnh, xã, đặc biệt là lực lượng quân sự đã quan tâm, giúp đỡ gia đình chúng tôi về cả vật chất lẫn tinh thần. Nhờ sự chung tay ấy, gia đình có được căn nhà kiên cố để yên tâm sinh sống, không còn cảnh tạm bợ nữa”.

Lực lượng dân quân xã Lâm Giang tích cực hỗ trợ ngày công lao động giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Văn Thành ở thôn Ngũ Lâm xây dựng căn nhà mới.

Với lực lượng quân sự xã Lâm Giang, việc giúp đỡ gia đình chính sách, người có công không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn là trách nhiệm, tình cảm đối với những người đã có đóng góp cho quê hương, đất nước.

Trung tá Bàn Văn Giới, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lâm Giang cho biết: “Đơn vị luôn quan tâm giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn để thể hiện sự tri ân với thế hệ đi trước”.

Còn tại tổ dân phố Tông Pọng, phường Nghĩa Lộ, căn nhà cấp 4 của Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Khắc Tình, nhân viên Hậu cần - Tài chính, Ban Chỉ huy Quân sự phường Cầu Thia vừa được khánh thành trong niềm hân hoan của gia đình sau hơn 15 năm phải sống nhờ nhà người thân hoặc ở trong đơn vị. Từ nay, gia đình anh Tình đã ổn định nơi ở, vợ chồng yên tâm lao động, công tác, đồng thời chăm lo cuộc sống và nuôi dạy con tốt hơn.

Bàn giao "Nhà đồng đội" cho gia đình đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Khắc Tình.

Trước hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của đồng chí Tình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khảo sát, đề nghị Quân khu 2 hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” để xây dựng nhà.

Công trình khởi công từ tháng 5/2026, sau gần 5 tháng thi công, căn nhà có diện tích sử dụng 100 m² đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đại úy Nguyễn Khắc Tình xúc động chia sẻ: “Căn nhà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với tôi. Sự quan tâm, sẻ chia sâu sắc của cấp ủy, chỉ huy quân sự các cấp và địa phương giúp tôi yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Hai mái nhà ấm nghĩa tình ở Lâm Giang và Nghĩa Lộ là những minh chứng cụ thể cho tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm của lực lượng vũ trang tỉnh đối với đồng chí, đồng đội và Nhân dân. Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai xây dựng 7 “Nhà Đồng đội”, với tổng kinh phí hỗ trợ 560 triệu đồng. Cùng với nguồn kinh phí, cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp hơn 1.260 ngày công, trực tiếp giúp các gia đình trong quá trình xây dựng nhà ở.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khởi công xây dựng 2 mái ấm biên cương tại xã Si Ma Cai.

Cùng với chương trình xây dựng “Nhà Đồng đội” và “Nhà tình nghĩa”, các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ban chỉ huy quân sự các xã, phường còn tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ xây mới, sửa chữa 149 nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Nam Duy - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Việc triển khai xây dựng, bàn giao các căn nhà đồng đội, nhà nghĩa tình cùng những hoạt động hỗ trợ gia đình chính sách và công tác dân vận tại cơ sở đã góp phần cụ thể hóa chủ trương chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của lực lượng vũ trang. Qua đó, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ thêm gắn bó với đơn vị, với địa bàn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương”.

Nhiều căn nhà nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai.

Mỗi mái nhà được dựng xây là một hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia, một niềm tin được bồi đắp và một sợi dây gắn kết quân dân thêm bền chặt. Bằng những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đang tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, biến tinh thần đoàn kết, nghĩa tình thành hành động cụ thể, góp phần chăm lo đời sống đồng đội và Nhân dân, thiết thực chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2.