Những mái đầu bạc phía sau khoảnh khắc vàng

Họ không phải là VĐV tranh huy chương như Oksana Chusovitina, mà là các tình nguyện viên đứng phía sau những khoảnh khắc vinh danh của Á vận hội.

Tại các lễ trao huy chương môn bơi, trong khi những VĐV trẻ tuổi bước lên bục nhận giải, phía sau họ là những tình nguyện viên lớn tuổi cẩn thận nâng khay huy chương và hoa. Sự tương phản tạo nên một khung hình khá đặc biệt giữa sức trẻ của những nhà vô địch châu Á và những người tóc đã bạc đang phục vụ đại hội.

Không hiếm bắt gặp những tình nguyện viên lớn tuổi tại ASIAD 20.

Theo Ban tổ chức ASIAD 20, hình ảnh này hoàn toàn không phải một sự sắp đặt. Công việc tình nguyện không dành riêng cho người trẻ và Nhật Bản cũng không chủ động bố trí nhiều người cao tuổi vào các vị trí nghi lễ. Những người muốn tham gia công việc tình nguyện đều phải đăng ký và lựa chọn công việc phù hợp với mình, từ hỗ trợ khán giả, vận hành tại nhà thi đấu hoặc tiếp đón khách VIP.

Những mái đầu bạc không chỉ xuất hiện trong các lễ trao giải. Từ Trung tâm Truyền thông chính đến các nhà thi đấu, nhà ga hay khu vực khán đài, không khó để bắt gặp các tình nguyện viên lớn tuổi hướng dẫn đường đi, cung cấp thông tin và hỗ trợ vận hành.

Tại ASIAD 20 và sắp tới là Asian Para Games 5 năm 2026, Nhật Bản huy động khoảng 40.000 tình nguyện viên, với độ tuổi từ 18 đến 91 tuổi. Tính đến tháng 9-2026, Nhật Bản có hơn 36 triệu người từ 65 tuổi trở lên, tương đương khoảng xấp xỉ... 30% dân số. Chính vì vậy, lực lượng tình nguyện viên lớn tuổi là một hình ảnh rất đặc trưng tại xứ sở mặt trời mọc.

Ngay từ khi xây dựng chương trình tình nguyện viên, Ban tổ chức ASIAD 20 đã đặt mục tiêu tạo cơ hội tham gia không phân biệt độ tuổi hay tình trạng khuyết tật. Tình nguyện viên tại đại hội không nhận lương nhưng được cung cấp bữa ăn và hỗ trợ một khoản chi phí đi lại. Với tình nguyện viên phục vụ trực tiếp đại hội, kế hoạch ban đầu yêu cầu khoảng 10 ngày làm việc, tối đa 8 giờ mỗi ngày và không quá 5 ngày liên tục.

Tôi quen một người bạn Philippines Misha Jacob từng làm tình nguyện viên tại Olympic và đóng vai trò tương tự ở ASIAD 20. Misha Jacob đi nhiều nơi trên thế giới để tham dự các sự kiện thể thao trong vai trò tình nguyện viên. Tôi nói đùa rằng anh ấy có thể làm tình nguyện viên tại Nhật Bản trong 50 năm nữa. Nhưng ngay cả khi đó, Misha Jacob cũng không phải người già nhất làm công việc này. Bởi Anraku Hiroisa, 91 tuổi, đang làm tình nguyện viên ở ASIAD 20.