Những mái ấm từ sự sẻ chia

Gia đình bà Nguyễn Thị Ánh, thôn Ngũ Khu, xã Xuân Giang là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có nguồn thu nhập ổn định, nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo. Bà sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí tường bị bong tróc, nứt nẻ, mái nhà dột mỗi khi mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

Nhận thấy căn nhà của gia đình bà Ánh cần được sửa chữa để bảo đảm điều kiện sinh hoạt và an toàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Giang đã trích 20 triệu đồng từ Quỹ “An sinh xã hội” hỗ trợ gia đình cải tạo, sửa chữa nhà ở. Anh em, con cháu trong gia đình đã chung tay đóng góp khoảng 75 triệu đồng để thay mới mái tôn, sửa chữa nền nhà, ốp tường và hoàn thiện một số hạng mục thiết yếu; bà con hàng xóm tích cực hỗ trợ ngày công, vật liệu.

Bà Nguyễn Thị Ánh xúc động chia sẻ, căn nhà được sửa chữa, hoàn thiện khoảng một tháng trước. Bà đã được sống trong ngôi nhà an toàn hơn, bà rất vui và cảm động trước sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, người thân, bà con hàng xóm. Sống một mình, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, nguồn thu nhập chủ yếu trông vào vài sào ruộng nên việc sửa chữa nhà ở vượt quá khả năng của bà. Nếu không có sự hỗ trợ, sẻ chia của mọi người, không biết đến bao giờ bà mới có điều kiện sửa sang lại ngôi nhà đã xuống cấp.

Cũng tại xã Xuân Giang, bà Trịnh Thị Nguyệt ở thôn An Đạo là người khuyết tật, sống đơn thân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, bà sống trong căn nhà đã xuống cấp, tường bong tróc, nứt nẻ, không bảo đảm an toàn. Chính quyền thôn An Đạo đã đề xuất xã Xuân Giang hỗ trợ 20 triệu đồng từ Quỹ “An sinh xã hội” để sửa chữa nhà ở, người thân đã đóng góp thêm 40 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa căn nhà.

Đến đầu tháng 9/2026, việc sửa chữa cơ bản hoàn thành, bà Nguyệt có nơi ở an toàn hơn, yên tâm ổn định cuộc sống. Bà Nguyệt xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đối với những người yếu thế.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Giang Phạm Thị Minh Hiếu nêu rõ, việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp người dân có nơi ở ổn định, có động lực tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, yên tâm lao động, từng bước cải thiện đời sống và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Việc huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cũng được các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư xã Hiển Khánh quan tâm, tham gia tích cực.

Ngôi nhà mới của gia đình bà Trần Thị Sen có diện tích hơn 30 m², được xây dựng từ sự chung tay giúp đỡ của UBND xã Hiển Khánh cùng các nhà hảo tâm.

Tại thôn Trung Thành, bà Trần Thị Sen năm nay 94 tuổi, sức khỏe suy yếu, sống trong điều kiện sinh hoạt thiếu thốn khi gia đình có người bị liệt, người có sức khỏe tâm thần không ổn định. Căn nhà gia đình đang ở không gian chật hẹp, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhờ sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và các nhà hảo tâm, gia đình bà đã có được ngôi nhà mới diện tích hơn 30m², bảo đảm tiêu chí “3 cứng” gồm nền cứng, khung và tường cứng, mái cứng.

Tổng kinh phí xây dựng khoảng 123 triệu đồng, trong đó các nhà hảo tâm hỗ trợ 93 triệu đồng, vốn của gia đình khoảng 30 triệu đồng, bà con nhân dân trong thôn đóng góp ngày công của . Sự chung tay của cộng đồng đã giúp gia đình bà Sen có được mái ấm kiên cố, an toàn, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và ổn định cuộc sống. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 7 và hoàn thành vào cuối tháng 9...

Xã Hiển Khánh có 49 hộ đang sinh sống trong những ngôi nhà tạm, nhà xuống cấp cần được hỗ trợ, trong đó 11 hộ có nhu cầu xây mới và 38 hộ cần sửa chữa. Phần lớn các ngôi nhà đã hư hỏng nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Xã triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng đối với mỗi hộ xây mới và 30 triệu đồng đối với mỗi hộ sửa chữa.

Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Hiển Khánh cho biết, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã đã tích cực triển khai các chính sách an sinh xã hội, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, nhiều ngôi nhà đã được xây mới, sửa chữa, giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống. Thời gian tới, xã tiếp tục huy động các nguồn lực để hỗ trợ những hộ còn khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.