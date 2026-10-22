Những mái ấm 'tiếp sức' người dân khó khăn

Căn nhà "Mái ấm nông dân" được trao cho ông Nguyễn Văn Bình, ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Tiếp thêm động lực

Được sự hỗ trợ của Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, Hội Nông dân xã Hỏa Lựu phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm nông dân” cho gia đình ông Nguyễn Văn Bình, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu.

Căn nhà được xây dựng với tổng kinh phí 90 triệu đồng, trong đó Hội Nông dân thành phố Cần Thơ hỗ trợ 60 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do người thân gia đình đóng góp. Nhà có chiều ngang 4,2m, chiều dài 15m; mái lợp tôn, hai vách bên sử dụng tôn, các vách còn lại xây tường, nền lát gạch, bảo đảm tiêu chí “3 cứng”, giúp gia đình có nơi ở ổn định, an toàn.

Đón nhận căn nhà mới, gia đình ông Nguyễn Văn Bình không giấu được phấn khởi cho biết, đây là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất và là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để gia đình vượt qua khó khăn, yên tâm lao động sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, cho biết: Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thành phố tích cực vận động, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đến nay, toàn thành phố có 6 căn nhà “Mái ấm nông dân” được trao tặng cho hội viên khó khăn về nhà ở, giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, các cấp Hội Nông dân và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để hội viên phát triển sản xuất, tăng thu nhập, hướng đến giảm nghèo bền vững. Khi đời sống từng bước ổn định, các gia đình cũng có thêm điều kiện tham gia các phong trào thi đua, hoạt động cộng đồng, tích cực đóng góp xây dựng địa phương và phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Chung tay hỗ trợ

Từ đường tỉnh 927, theo con đường vào ấp Phương Quới C, xã Phương Bình, dễ dàng bắt gặp nhiều đoạn đường ngập nước. Vào mùa nước nổi, nước tràn vào những khu vực trũng thấp, dâng sát nền nhà. Nhiều căn nhà cũ có nền thấp, nước tràn vào xâm xấp nền nhà, khiến cuộc sống của người dân thêm phần khó khăn.

Giữa khung cảnh ấy, căn nhà mới của ông Nguyễn Đức Tú nổi bật với vẻ khang trang, sạch sẽ. Nền nhà được lát gạch mới, không gian sáng sủa, tạo cảm giác ấm áp, vững chãi. Với gia đình ông Tú, căn nhà không chỉ là nơi che mưa, tránh nắng mà còn là niềm vui lớn sau những tháng ngày sống trong cảnh nhà ở thiếu thốn. Căn nhà mới được Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ hỗ trợ xây dựng và vừa được đưa vào sử dụng.

“Gia đình tôi mừng lắm. Từ nay không còn phải lo lắng mỗi khi mưa gió, có chỗ ở ổn định để yên tâm làm ăn, kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho các con ăn học”, ông Nguyễn Đức Tú chia sẻ.

Ông Ngô Triều Phương, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ, cho biết thời gian qua, Hội tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. "Chúng tôi hy vọng rằng, từ sự hỗ trợ này, các gia đình sẽ có thêm động lực vươn lên, từng bước cải thiện đời sống”, ông Ngô Triều Phương nói.

Theo ông Ngô Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phương Bình, địa phương vẫn còn nhiều hộ cần được hỗ trợ nhà ở, trong khi nguồn lực tại chỗ còn hạn chế. Vì vậy, sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân có ý nghĩa quan trọng trong việc chăm lo đời sống các hộ khó khăn.

Tại xã Hỏa Lựu, theo ông Phan Văn Nhớ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, địa phương đã tiếp nhận nguồn hỗ trợ xây dựng 33 căn nhà, với tổng kinh phí 2 tỷ đồng, góp phần giúp các hộ dân cải thiện chỗ ở, ổn định cuộc sống.

Hiện địa phương còn khoảng 100 hồ sơ cần được rà soát, xem xét hỗ trợ nhà ở. Từ nay đến Tết, xã dự kiến thực hiện thêm 70 căn nhà, tùy theo điều kiện nguồn lực và kết quả rà soát thực tế. Địa phương sẽ tiếp tục khảo sát, xác minh hoàn cảnh từng hộ, xác định đúng đối tượng và nhu cầu cấp thiết để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Mỗi mái ấm được hoàn thành là thêm một gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống, thêm một niềm tin được vun đắp và thêm động lực để người dân nỗ lực vươn lên. Cùng với hỗ trợ nhà ở, việc tiếp tục tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và huy động sức mạnh toàn xã hội sẽ góp phần giúp các hộ khó khăn từng bước thoát nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng đến mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của thành phố Cần Thơ.