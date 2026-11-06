Những mái ấm nghĩa tình vì người nghèo

Ban lãnh đạo ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Lộc thăm hỏi tình hình xây nhà của gia đình bà Ngô Thị Trang.

Gia đình ông Đào Văn Hùm, ngụ ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Lộc có 4 nhân khẩu, hai con trai đều trong độ tuổi lao động và chăm chỉ làm ăn. Nhiều năm qua, ông mắc bệnh hen suyễn nặng, sức khỏe ngày càng suy giảm. Để thuận tiện chăm sóc cha trong thời gian nằm viện, hai con của ông phải thay nhau túc trực và tranh thủ làm thuê tại TP. Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Đền, vợ ông Hùm mắc nhiều bệnh như xương khớp, đái tháo đường, bệnh hô hấp…, hằng tháng phải đến bệnh viện khám và nhận thuốc nên không thể phụ giúp các con chăm sóc chồng. Thu nhập gia đình ông chủ yếu dựa vào công việc làm thuê của hai con, khiến gia đình gặp nhiều khó khăn trong việc tích lũy để xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Nắm được hoàn cảnh của gia đình ông, Ban lãnh đạo ấp Thạnh Lợi đề xuất Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Lộc vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng căn nhà mới. Bà Đền nói: “Căn nhà của gia đình tôi xuống cấp đã lâu nhưng chưa đủ điều kiện sửa chữa, nay được hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố, gia đình tôi rất mừng. Gia đình sẽ cố gắng làm ăn để cuộc sống ngày càng ổn định hơn”.

Điều đáng ghi nhận là quá trình hỗ trợ không chỉ dừng lại ở việc trao nguồn lực, MTTQ và các đoàn thể tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng góp công, góp sức. Những ngày công xây dựng, những khoản đóng góp phù hợp với khả năng của từng người đã giúp giảm bớt gánh nặng chi phí, tạo nên sự gắn kết giữa gia đình được hỗ trợ với cộng đồng dân cư.

Ông Nguyễn Thanh Cường, tổ trưởng tổ an ninh cơ sở ấp Thạnh Lợi tích cực góp công tháo dỡ nhà cũ, phụ lắp đặt đường dây điện, xây dựng nhà vệ sinh... Ông Cường nói: “Mỗi căn nhà được hỗ trợ cho người dân trong xóm, ấp, tôi đều thấy vui theo. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, mỗi sự sẻ chia vì người nghèo chính là một viên gạch góp phần xây dựng những mái ấm đại đoàn kết, giúp các gia đình vơi bớt nhọc nhằn, lo toan”.

Gia đình ông Bùi Chí Khỏe và bà Ngô Thị Trang, ngụ ấp Thạnh Lợi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Khỏe mắc bệnh tâm thần thể nhẹ, mất khả năng lao động. Bà Trang cùng con trai làm thuê kiếm sống nhưng phải chăm sóc chồng nên bà chỉ nhận những việc theo giờ hoặc tính theo sản phẩm. Vì vậy, cuộc sống gia đình ông bà chủ yếu dựa vào thu nhập làm thuê của người con trai.

Trước hoàn cảnh đó, địa phương vận động nguồn lực hỗ trợ gia đình ông Khỏe xây dựng căn nhà diện tích 40m², tổng kinh phí 150 triệu đồng, trong đó xã vận động hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng và sự chung tay đóng góp ngày công của người thân, hàng xóm cùng các đoàn thể địa phương.

“Có được căn nhà kiên cố là niềm vui lớn đối với gia đình tôi. Từ nay, gia đình tôi không còn lo lắng mỗi khi trời mưa to, gió lớn. Nếu không có sự quan tâm của địa phương và hỗ trợ của các nhà hảo tâm, gia đình tôi không biết khi nào mới tự xây được nhà”, bà Trang nói.

Ông Nguyễn Ngọc Tấn (thứ hai, từ trái qua), Trưởng ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Lộc đến thăm hỏi tình hình đời sống, động viên gia đình bà Nguyễn Thị Đền.

Ông Nguyễn Ngọc Tấn, Trưởng ấp Thạnh Lợi cho biết thời gian tới ban lãnh đạo ấp tiếp tục phối hợp rà soát, nắm hoàn cảnh từng hộ dân khó khăn về nhà ở để có phương án hỗ trợ phù hợp. Ban lãnh đạo ấp sẽ phối hợp với Mặt trận xã tăng cường vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm lo cho người nghèo; bảo đảm nguồn lực hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Thuộc diện hộ cận nghèo, gia đình ông Võ Minh Tú, ngụ ấp Đông Hưng, xã Tân Hiệp chưa có nơi ở ổn định. Xét đề nghị của địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quyết định hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết từ nguồn vận động Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang, giúp gia đình ông Tú có nơi ở mới khang trang, kiên cố, từng bước ổn định cuộc sống.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang, công tác chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp và sự chung tay, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm.

Những nguồn lực được trao không chỉ mang giá trị vật chất thiết thực mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia với người dân còn gặp khó khăn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thêm niềm tin và động lực để người dân vươn lên ổn định cuộc sống.

“Sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội giúp nhân lên nguồn lực chăm lo cho người nghèo, tạo điều kiện để nhiều gia đình cải thiện chỗ ở, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, với nhiều hộ còn khó khăn về nhà ở, chúng tôi rất cần sự tiếp tục đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm để hỗ trợ người dân kịp thời, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững”, bà Hà Minh Trang nói.