Lãnh đạo xã Trung Hội trao kinh phí sửa chữa nhà ở cho gia đình ông Ma Doãn Đến, xóm Dạo.

Chung tay dựng những mái nhà an toàn

Các xã An toàn khu (ATK) của Thái Nguyên hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Những ngôi nhà mới được dựng lên từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp người dân ổn định chỗ ở mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Đảng, Nhà nước và cộng đồng, tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Thực tế tại xã Trung Hội cho thấy, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai khẩn trương, bảo đảm đúng đối tượng và tiến độ. Đến nay, địa phương đã giải ngân kinh phí hỗ trợ cho cả 9 hộ thuộc diện thụ hưởng, tạo điều kiện để các gia đình sớm xây dựng, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống.

Ông Đồng Văn Nghiên, Chủ tịch UBND xã Trung Hội, cho biết: Địa phương xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống nhân dân, vì vậy đã tập trung chỉ đạo, bảo đảm kinh phí hỗ trợ được chuyển đến các hộ kịp thời.

Ngôi nhà kiên cố được hỗ trợ xây mới của ông Lường Văn Khiêm ở thôn Thành Công, xã Nghĩa Tá, đang được hoàn thiện.

Còn tại xã Nghĩa Tá, Chương trình cũng đang được triển khai với quyết tâm không để các hộ khó khăn phải tiếp tục sống trong những căn nhà xuống cấp, thiếu an toàn. Tính đến ngày 20-11, toàn xã đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 65/107 hộ, trong đó có 53 nhà xây mới và 12 nhà sửa chữa. Địa phương đã giải ngân kinh phí hỗ trợ cho 53 nhà với tổng số tiền trên 6,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 77,8%. Đối với 12 hộ còn lại, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với các thôn nắm bắt tình hình, đôn đốc tiến độ, đồng thời vận động các gia đình chủ động khắc phục khó khăn, huy động thêm nguồn lực để đẩy nhanh việc xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt ông Lường Văn Khiêm, ở thôn Thành Công, xã Nghĩa Tá, khi được sống trong ngôi nhà mới kiên cố. Với gia đình ông, đây không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là thành quả từ sự quan tâm, chung tay hỗ trợ của các cấp, ngành và cộng đồng dân cư. Ông Khiêm chia sẻ: Để có được ngôi nhà khang trang như hôm nay, gia đình rất cảm ơn sự hỗ trợ của Nhà nước cùng sự giúp đỡ của anh em, họ hàng và bà con trong thôn. Có nơi ở ổn định, gia đình ông cũng yên tâm hơn trong lao động, sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống.

Để Chương trình đạt hiệu quả thiết thực, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cơ sở và tinh thần tương trợ trong cộng đồng có vai trò quan trọng.

Ông Hà Duy Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Tá, cho biết: Địa phương đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, thường xuyên kiểm đếm tiến độ từng phần việc theo ngày, tuần, tháng, nhất là đối với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Qua đó, những khó khăn, vướng mắc được phát hiện và tháo gỡ kịp thời, bảo đảm chương trình triển khai đúng kế hoạch.

Tiếp nối truyền thống, vun đắp an sinh

Trong điều kiện hạ tầng còn thiếu đồng bộ, nguồn lực đầu tư hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các xã ATK vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 và các công trình, phần việc chào mừng Kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn lãnh đạo kháng chiến, không chỉ đòi hỏi quyết tâm trong tổ chức thực hiện mà còn cần tạo chuyển biến thực chất, lâu dài trong đời sống nhân dân.

Lãnh đạo xã Nghĩa Tá đôn đốc các hộ còn lại đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ở.

Theo rà soát năm 2026, tại 37 xã vùng ATK của tỉnh Thái Nguyên còn 595 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hướng tới kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về ATK (1947-2027), tỉnh phấn đấu hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa toàn bộ số nhà này chậm nhất vào ngày 31/12/2027.

Đây không chỉ là mục tiêu an sinh xã hội mà còn là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với đồng bào vùng ATK – những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng. Mỗi mái nhà kiên cố được hoàn thành hôm nay không chỉ giúp người dân an cư mà còn là điểm tựa để các gia đình thêm vững tin, nỗ lực lao động, sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Từ những căn nhà mới, nghĩa tình cách mạng tiếp tục được vun đắp, trở thành động lực để cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã ATK chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Các xã ATK của Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, ghi dấu những năm tháng đấu tranh kiên cường của dân tộc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ATK Định Hóa và ATK Chợ Đồn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ và nhiều cơ quan đầu não của cách mạng hoạt động, lãnh đạo cuộc kháng chiến.

Đặc biệt, ngày 6-12-1953, tại lán Tỉn Keo, thuộc xã Phú Đình (Định Hóa) - trung tâm Thủ đô cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, tạo bước ngoặt lịch sử cho cuộc kháng chiến. Gắn liền với những dấu mốc ấy là tinh thần yêu nước, đoàn kết, một lòng son sắt theo Đảng của đồng bào các dân tộc; sẵn sàng che chở, nuôi giấu cán bộ, đóng góp sức người, sức của cho cách mạng. Truyền thống ấy tiếp tục là nguồn sức mạnh để các địa phương xây dựng quê hương hôm nay.