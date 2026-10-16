Những mái ấm nghĩa tình ở Hòa Thuận

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thuận bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Bám sát mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, Đảng ủy, UBND xã Hòa Thuận xác định việc chăm lo, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ then chốt.

Nhằm tạo bước chuyển biến căn bản và bền vững, cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động khơi thông các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa và kêu gọi sự chung tay ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài xã. Nguồn kinh phí thiết thực ấy biến ước mơ về một mái nhà ấm cúng, kiên cố của người nghèo xã Hòa Thuận trở thành hiện thực, tiếp thêm động lực để người dân yên tâm lao động, vươn lên ổn định cuộc sống.

Sau sáp nhập địa giới hành chính, xã Hòa Thuận có 23 hộ nghèo, 186 hộ cận nghèo. Xã tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp giảm nghèo bền vững, trọng tâm là đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa việc vận động các nguồn lực để giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho người dân. Nhờ sự chỉ đạo sát sao, công tác này không chỉ lan tỏa sâu rộng mà còn bảo đảm tính chính xác, minh bạch, giúp đỡ đúng người, đúng thời điểm và phát huy hiệu quả thiết thực.

Khẳng định vai trò nòng cốt trong việc huy động và kết nối các nguồn lực xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thuận không ngừng đổi mới, đa dạng phương thức tuyên truyền, vận động. Mặt trận xã chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành, tổ chức thành viên và cộng đồng doanh nghiệp nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình an sinh xã hội.

Mục tiêu lớn nhất là hỗ trợ đúng đối tượng, giúp người dân tháo gỡ khó khăn về nhà ở và đồng hành tạo dựng sinh kế, giải quyết việc làm, hướng đến giảm nghèo bền vững, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thuận Trương Thị Hòa, để nguồn lực hỗ trợ đến đúng người, đúng hoàn cảnh và mang lại giá trị thực chất, công tác xét duyệt được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thực hiện kỹ lưỡng. Cán bộ Mặt trận trực tiếp đến tận nhà khảo sát hiện trạng nhà ở, lắng nghe tâm tư và đánh giá cụ thể hoàn cảnh của từng hộ. Đây là cơ sở quan trọng giúp việc bình chọn được diễn ra chính xác, công khai, minh bạch, tạo niềm tin trong nhân dân và cộng đồng xã hội.

Đến nay, xã Hòa Thuận đã hoàn thành mục tiêu chăm lo nhà ở, xóa nhà tạm cho 100% hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở. Tính từ tháng 7/2025 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thuận vận động xây mới 125 căn nhà đại đoàn kết, với tổng kinh phí 10,6 tỷ đồng.

Qua khảo sát, trên địa bàn xã hiện còn khoảng 30 hộ gặp khó khăn về nhà ở. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, xã phấn đấu đến cuối năm 2026 cơ bản hoàn tất công tác chăm lo, giải quyết triệt để 100% nhà tạm, nhà dột nát trên toàn địa bàn.

Mỗi căn nhà mới được hoàn thành, bàn giao cho hộ dân không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, giúp người nghèo có nơi ở an toàn, vững chắc mà còn đong đầy tình cảm, sự chung tay sẻ chia của cả cộng đồng. Mỗi căn nhà là điểm tựa vững chắc để các gia đình yên tâm lao động, sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Nhiều năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn Tiếng, ngụ ấp Hòa An, xã Hòa Thuận, sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện sửa chữa. Thấu hiểu hoàn cảnh của ông, chính quyền địa phương và Mặt trận xã tích cực vận động các nhà hảo tâm, nguồn lực xã hội để xây mới cho gia đình ông căn nhà tươm tất, khang trang.

“Được sống trong căn nhà mới là ước mơ cả đời của tôi. Tôi vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm đã giúp gia đình tôi có nơi an cư vững chắc để yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống”, ông Tiếng nói.

Thành công của phong trào vì người nghèo tại xã Hòa Thuận đã khẳng định tính nhân văn sâu sắc trong các chính sách an sinh xã hội. Sự phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Ban vận động quỹ vì người nghèo, chính quyền và các đoàn thể chính là chìa khóa để khơi thông nguồn lực, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.

Việc hoàn thiện tiêu chí nhà ở không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân mà còn là tiền đề quan trọng giúp xã Hòa Thuận hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Những hoạt động nghĩa tình ấy tiếp thêm động lực để người dân yếu thế vươn lên, cùng chung tay xây dựng quê hương Hòa Thuận ngày càng phát triển, đổi mới và giàu đẹp.