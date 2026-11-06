Những mái ấm nghĩa tình nơi biên cương Tổ quốc

Những mái ấm mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Trao mái ấm, tiếp thêm động lực cho người nghèo vùng biên

Tại buổi lễ, Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện các đơn vị, địa phương đã tham dự và trao nhà cho gia đình bà H Bdia Bkrông, ở buôn Đrang Phốk và gia đình ông Y Căn Na Đy Hra, ở buôn Trí, xã Buôn Đôn.

Đây đều là những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm phải sinh sống trong điều kiện nhà ở thiếu thốn. Sau hơn 5 tháng thi công, 2 căn nhà cấp 4 khang trang, kiên cố đã hoàn thành, mang đến niềm vui và điều kiện sinh hoạt tốt hơn cho các gia đình.

Đại diện các đơn vị trao nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại buôn Đrang Phốk và Buôn Đôn.

Mỗi căn nhà có diện tích khoảng 60m². Trong đó, nhà của gia đình bà H Bdia Bkrông có tổng kinh phí xây dựng 110 triệu đồng; nhà của gia đình ông Y Căn Na Đy Hra có kinh phí 120 triệu đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ mỗi căn nhà 80 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại do gia đình, người thân, bạn bè đóng góp, cùng sự hỗ trợ ngày công của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk và Đồn Biên phòng Bo Heng.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn trực tiếp tham gia lao động, góp sức xây dựng nhà. Những việc làm thiết thực ấy thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm gắn bó của người lính quân hàm xanh với nhân dân khu vực biên giới.

Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã trao tặng những phần quà thiết thực, chúc mừng hai gia đình trong ngày nhận nhà mới.

Củng cố thế trận lòng dân nơi biên cương

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Rơ Lan Ngân nhấn mạnh, mỗi ngôi nhà được xây dựng, mỗi hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia là một việc làm thiết thực, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới.

Đồng chí khẳng định, mỗi người dân biên giới là một “cột mốc sống”, là chủ thể quan trọng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Vì vậy, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đại tá Rơ Lan Ngân mong muốn, sau khi được hỗ trợ nhà ở, các gia đình tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lăk thăm mô hình nuôi bò trên địa bàn xả Buôn Đôn.

Cũng trong ngày 6/11, đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm một số mô hình tiêu biểu trên địa bàn xã Buôn Đôn do các Đồn Biên phòng triển khai, nhằm hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Việc bàn giao nhà Đại đoàn kết cùng các hoạt động hỗ trợ người dân tiếp tục khẳng định vai trò của Bộ đội Biên phòng trong đồng hành cùng nhân dân. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, lực lượng còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống người dân.

Những mái ấm nghĩa tình được dựng lên từ sự chung tay của các cấp, các ngành và cán bộ, chiến sĩ Biên phòng không chỉ mang lại niềm vui cho những hộ nghèo mà còn góp phần vun đắp niềm tin, củng cố tình đoàn kết quân dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.