Những mái ấm nghĩa tình cho người nghèo

Ông Trần Quốc Dũng nhận nhà mới ổn định cuộc sống

Căn nhà mơ ước

Với ông Trần Quốc Dũng, ở thôn Phú Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, căn nhà mới có lẽ là món quà mà ông đã chờ đợi rất lâu. Sinh năm 1970, ông Dũng cùng cha mẹ rời Mũi Né đến thôn Phú Sơn (cũ) lập nghiệp từ những năm 1980 theo chương trình di dân đến vùng kinh tế mới. Cuộc sống nơi vùng đất mới nhiều năm qua vẫn còn không ít nhọc nhằn. Gần 40 năm lập gia đình, có con, có cháu, ông Dũng vẫn chưa thể tự mình dựng được một căn nhà đủ kiên cố để che mưa, che nắng. Cuộc sống vốn đã khó khăn, bản thân ông lại mang bệnh động kinh mãn tính, nên ước mơ về một mái nhà ổn định càng trở nên xa xôi.

Rồi căn nhà mới cũng được dựng lên từ sự chung tay của các cơ quan, đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân khu vực 12, Thi hành án dân sự và Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Bắc. Ngôi nhà có diện tích 44 m², tổng kinh phí khoảng 110 triệu đồng. Trong đó, khối liên cơ quan và các nhà tài trợ hỗ trợ 70 triệu đồng; phần còn lại được Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã vận động, đồng thời góp ngày công, vật liệu trong quá trình xây dựng. Ngày nhận chìa khóa căn nhà mới, niềm vui hiện rõ trên gương mặt ông Dũng. Với ông, đây không chỉ là một căn nhà, mà còn là sự động viên sau những năm tháng chật vật mưu sinh. Có chỗ ở ổn định, ông có thêm niềm tin để tiếp tục vượt qua khó khăn, chăm lo cho gia đình.

Ông Dương Văn Nhiên - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 12 tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: Việc hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo không chỉ giúp người dân có thêm một mái ấm ổn định mà còn là sự sẻ chia, đồng hành của các cơ quan, đơn vị với những hoàn cảnh còn khó khăn. Mong rằng từ căn nhà mới, gia đình sẽ có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống và vươn lên trong thời gian tới.

Gia đình bà Nguyễn Thị Tâm nhận bàn giao nhà Đại đoàn kết

Một mái nhà lại thêm ấm

Tại xã Đức Linh, gia đình bà Nguyễn Thị Tâm, ở thôn 1, cũng vừa đón nhận niềm vui từ một căn nhà được sửa chữa, hoàn thiện. Là hộ cận nghèo, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, trong khi căn nhà cũ đã xuống cấp khiến sinh hoạt hằng ngày thêm phần chật vật. Hội Nông dân xã đã phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động nguồn lực hỗ trợ sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà.

Sau thời gian triển khai, căn nhà được hoàn thiện với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng. Trong đó, 30 triệu đồng được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của xã, phần còn lại do các mạnh thường quân đóng góp. Căn nhà sau sửa chữa không quá lớn, nhưng với gia đình bà Tâm, đó là sự thay đổi đáng kể. Những mảng tường, mái nhà được gia cố, không gian sinh hoạt trở nên an toàn và khang trang hơn. Từ nay, gia đình có thể yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa đến, và quan trọng hơn là có thêm một điểm tựa để tiếp tục lao động, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Huỳnh Văn Tỉnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Linh cho biết, việc sửa chữa, bàn giao nhà Đại đoàn kết là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. Qua đó, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những hộ còn khó khăn trên địa bàn. Đồng chí mong muốn gia đình bà Tâm tiếp tục nỗ lực lao động, phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên.

Những căn nhà ở Hàm Thuận Bắc và Đức Linh có thể khác nhau về hoàn cảnh, cách thức hỗ trợ hay nguồn kinh phí, nhưng đều được bắt đầu từ sự sẻ chia. Một người góp tiền, một người góp công, người góp vật liệu, người góp một phần quà… Từ những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, những mái ấm dần được hoàn thiện.