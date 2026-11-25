Đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng, chính quyền địa phương và người dân tại lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn ở Tổ dân phố Păng Tiêng, phường Lang Biang – Đà Lạt.

An cư mới lập nghiệp

Với những gia đình khó khăn, một ngôi nhà kiên cố không chỉ là nơi che nắng, che mưa mà còn là điểm tựa để an tâm lao động, chăm lo gia đình. Khi thu nhập còn bấp bênh, việc dựng một mái nhà vững chãi đôi khi vượt quá khả năng của cả gia đình.

Gia đình ông Dà Cắt K’Byông, ở tổ dân phố Păng Tiêng, phường Lang Biang - Đà Lạt, là một trường hợp như vậy. Nhiều năm qua, cuộc sống khó khăn khiến gia đình chưa thể thực hiện mong muốn có một ngôi nhà kiên cố. Tại lễ khởi công ngày 11/11/2026, Dà Cắt Nô Ra, cháu ông K’Byông, thay mặt gia đình phát biểu, bày tỏ xúc động và cảm ơn Công an tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ. Sự sẻ chia ấy giúp mong ước về một mái nhà vững chắc, an toàn của gia đình đến gần hơn.

Đây là 1 trong 5 căn nhà được Công an tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khởi công từ ngày 9 - 11/11/2026, dành cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Đức An, Tuy Đức, Tân Hà Lâm Hà và phường Lang Biang - Đà Lạt. Mỗi căn được hỗ trợ 90 triệu đồng.

Đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng trao kinh phí xây dựng nhà ở theo chương trình An sinh xã hội năm 2026

Hoạt động thuộc chương trình An sinh xã hội năm 2026 của Công an tỉnh. Từ ngày 15/9/2026, Công an tỉnh phối hợp với Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, Công ty Cổ phần NovaGroup cùng các đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn. Chương trình gồm 30 căn; giai đoạn 1 đã khởi công 14 căn tại các xã Thuận An, Bảo Lâm 3, Đam Rông 3, Hồng Thái…; giai đoạn 2 có 16 căn, trong đó đã khởi công 5 căn. Các công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2026 và quý I/2027.

Cán bộ, chiến sĩ Công an hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn tại xã Bảo Lâm 3

Điểm tựa niềm tin

Một mái nhà vững chắc giúp các gia đình khó khăn yên tâm lao động, chăm lo con cái và từng bước ổn định cuộc sống. Với gia đình chính sách, sự hỗ trợ còn thể hiện nghĩa tình, góp phần phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Để nguồn lực đến đúng người cần hỗ trợ, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và lực lượng công an tại cơ sở phối hợp rà soát, xác định những hộ thực sự khó khăn về nhà ở. Bà Nguyễn Thị Hồng Thuyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 3 cho biết, địa phương chú trọng rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy định, qua đó sử dụng nguồn lực thiết thực, đúng nhu cầu.

Quá trình triển khai còn có sự phối hợp giữa lực lượng công an, chính quyền địa phương, đơn vị hỗ trợ và gia đình thụ hưởng, từ thống nhất phương án đến theo dõi tiến độ, bảo đảm công trình đúng mục đích, chất lượng. Qua những phần việc cụ thể, cán bộ, chiến sĩ càng thêm gần dân, hiểu hoàn cảnh và nguyện vọng của người dân; sự quan tâm, hỗ trợ của lực lượng công an cũng được cảm nhận rõ hơn.

Đồng chí Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Đại tá Trần Quang Trung, Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo địa phương, đơn vị tài trợ bàn giao nhà mới cho các hộ nghèo tại xã Bảo Lâm 3.

Đại tá Trần Quang Trung, Trưởng Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh, nhấn mạnh, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của lực lượng công an đối với Nhân dân. Thông qua chương trình, lực lượng công an tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn xã hội chăm lo đời sống người dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa công an với Nhân dân, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Đó cũng là cách tinh thần vì Nhân dân phục vụ được thể hiện bằng những hành động cụ thể, gần gũi với đời sống.

Ngày 15/11/2026, Công an tỉnh phối hợp với Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam, Công ty NovaGroup cùng Công an xã và chính quyền địa phương bàn giao 3 căn nhà cho hộ nghèo tại xã Bảo Lâm 3. Đây là 3 trong tổng số 30 căn nhà xây mới dành cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, cũng là những công trình hoàn thành sớm trong chương trình.