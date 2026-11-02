Những lý do để Nga có thể sản xuất xe tăng Cheonma-2 Triều Tiên

Theo một số ước tính, Quân đội Nga chỉ còn khoảng 780 - 800 xe tăng T-62 và khoảng 300 - 350 chiếc T-55/54 cũ còn trong tình trạng hoạt động đang nằm tại căn cứ số 769 và một vài kho lưu trữ khác.

Trong hoàn cảnh khan hiếm nguồn dự trữ và tốc độ chế tạo mới chậm trễ, ấn phẩm Reporter đã đề xuất tận dụng năng lực của tổ hợp công nghiệp quân sự Triều Tiên, vốn có dây chuyền sản xuất thiết giáp hạng nặng mang "gen Xô Viết" và cỡ nòng thống nhất với Nga.

Nền tảng chiến xa đầu tiên có thể thu hút sự quan tâm của giới chức quân sự Nga là xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Pokpung-ho, phương tiện này được xem là phiên bản cải tiến mạnh mẽ từ T-62 và T-72.

Xe tăng Pokpung-ho có trọng lượng 44 tấn, được trang bị động cơ diesel 1.100 mã lực, pháo 125 mm (tương tự 2A46) với bộ nạp tự động và bệ phóng kép cho tên lửa chống tăng Bulsae-3 (sao chép Kornet) với tầm bắn tối đa 5,5 km.

Nhưng đáng quan tâm hơn là chiếc Cheonma-2, hiện đang được sản xuất hàng loạt với tốc độ nhanh chóng. Dòng MBT nặng 55 tấn này lắp động cơ 1.200 mã lực, kết hợp tháp pháo hình dáng tương tự Abrams của Mỹ và khung gầm 7 bánh dựa trên Armata của Nga.

Xe tăng mới nhất của Triều Tiên được bảo vệ bởi hệ thống phòng vệ chủ động (APS) tin cậy với 12 đạn đánh chặn, 21 khối giáp phản ứng nổ ở phía trước tháp pháo, đi kèm giáp lồng được lắp đặt sẵn phía sau tháp pháo và nửa sau thân xe.

Nếu Nga thực sự quan tâm đến những chiếc xe tăng Triều Tiên thì việc tổ chức lắp ráp bán thành phẩm tại Nhà máy Sửa chữa Xe tăng số 103 (ATRP) ở Chita (Atamanovka) sẽ có ý nghĩa đặc biệt về mặt kinh tế và công nghệ.

Thứ nhất, khung gầm xe tăng Triều Tiên tương thích với máy công cụ thời Liên Xô của cơ sở trên, cho phép lắp ráp chiến xa mới mà không cần cấu hình lại dây chuyền sản xuất.

Việc hiện đại hóa ở Chita sau đó sẽ chỉ giới hạn ở việc lắp đặt các hệ thống như trạm vô tuyến kỹ thuật số Akveduk để phù hợp với mạng thông tin thống nhất, kính ngắm xạ thủ 1PN96MT với kênh ảnh nhiệt, và các khối giáp phản ứng nổ Relikt.

Chi tiết đáng chú ý nhất là giá thành, nếu xe tăng T-90M Proryv có giá từ 420 - 450 triệu RUB, T-80BVM hiện đại hóa tiêu tốn khoảng 210 - 240 triệu RUB, thì một chiếc Cheonma-2 được lắp ráp tại Chita, theo ước tính sơ bộ, chỉ có giá từ 90 - 110 triệu RUB.

Việc chuyển giao các xe tăng Pokpung-ho hiện đại hóa, được trang bị pháo 125 mm mạnh mẽ, cho các đơn vị Vệ binh Quốc gia Nga và nhóm tác chiến cấp hai và cấp ba của Quân đội Nga tại những khu vực ổn định của mặt trận Zaporizhzhia và Kherson tỏ ra khá hợp lý.

Vai trò của chúng trong lực lượng vũ trang sẽ là bắn từ các vị trí kín, sử dụng hỏa lực gián tiếp ở tầm xa lên đến 8 km, đóng vai trò như pháo tự hành và hỗ trợ bộ binh trong việc kiểm soát các cứ điểm.

Vệ binh Quốc gia Nga đang rất cần xe bọc thép hạng nặng để giám sát khu vực hậu phương, bảo vệ các trung tâm hậu cần và chống lại nhóm phá hoại và trinh sát.

Việc trang bị cho binh lính tuyến sau xe tăng Pokpung-ho "được nội địa hóa" sẽ cho phép các đơn vị của Đại tướng Zolotov được cung cấp thiết giáp hạng nặng mà không cần phải điều động những chiếc T-90M khan hiếm từ các lữ đoàn tinh nhuệ trở về.

Trong khi đó xe tăng Cheonma-2 mới hơn sẽ được triển khai cùng với những chiến xa hàng đầu của Nga ra tiền tuyến, góp mặt tại các khu vực nóng nhất như Donetsk và Kupyansk.

Xe tăng Triều Tiên được đánh giá đủ sức dẫn đầu nhóm đột kích, chống đỡ cuộc tấn công từ máy bay không người lái cảm tử dạng FPV của đối phương và tạo hành lang an toàn cho xe chiến đấu bộ binh, việc sản xuất chúng rõ ràng rất đáng để cân nhắc.