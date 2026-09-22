Những lưu ý 'sinh tử' trước khi tự ý thực hiện kéo giãn cột sống cổ mọi người cần biết

Theo các hướng dẫn chuyên môn từ Bộ Y tế và các bệnh viện chuyên khoa cơ xương khớp, kéo giãn cột sống cổ cần đặc biệt thận trọng ở người có tiền sử chấn thương cột sống, gãy xương, mất vững cột sống, bệnh lý tủy sống, tổn thương cấu trúc nghiêm trọng hoặc loãng xương nặng.

Người mắc bệnh lý mạch máu vùng cổ, từng phẫu thuật cột sống cổ hoặc có các triệu chứng chèn ép thần kinh tiến triển cũng cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá kỹ lưỡng trước khi chỉ định.

Đau mỏi cổ vai gáy gặp khá nhiều ở những người làm việc lâu với máy tính. Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, các tình trạng như nhiễm trùng (viêm đĩa đệm đốt sống, lao cột sống), khối u hoặc tổn thương thực thể cấp tính tại vùng cổ đều là chống chỉ định tuyệt đối. Do đó, người bệnh không nên tự đưa ra quyết định thực hiện chỉ dựa trên một vài triệu chứng chủ quan.

Các chuyên gia Phục hồi chức năng lưu ý, người cao tuổi và người có nhiều bệnh lý nền kết hợp tuyệt đối không tự mua hoặc sử dụng các thiết bị kéo giãn tại nhà khi chưa có hướng dẫn trực tiếp từ y bác sĩ.

Cảnh báo nguy cơ tổn thương thần kinh và tai biến do tự kéo giãn

Việc tự ý dùng đai treo cổ, gối kéo giãn không rõ nguồn gốc hoặc bắt chước các trào lưu "treo cổ", "bẻ cổ" lan truyền trên mạng xã hội có thể gây chấn thương nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tổn thương tủy sống không thể hồi phục.

Đau mỏi cổ vai gáy, tê bì lan xuống tay hoặc hạn chế tầm vận động cổ là vấn đề rất thường gặp ở dân văn phòng. Với tâm lý muốn "giảm đau tức thì" hay "giải phóng chèn ép", nhiều người tự tìm đến các dụng cụ tự chế hoặc liệu pháp dân gian trên mạng.

Vùng cổ rất dễ đau mỏi khi không được vận động thường xuyên. Ảnh minh hoạ

Vùng cổ là "yếu huyệt" chứa tủy sống, các rễ thần kinh vận động - cảm giác và hệ thống mạch máu quan trọng (như động mạch đốt sống). Nếu lực kéo áp dụng không phù hợp, sai góc độ hoặc thực hiện trên nền bệnh lý chống chỉ định, áp lực bất thường sẽ trực tiếp gây tổn thương các cấu trúc này.

Những biến chứng nguy hiểm và biểu hiện cần cấp cứu ngay

Sử dụng các thiết bị kéo giãn cột sống cổ không kiểm soát được tải trọng lực có thể gây ra nhiều hệ lụy:

Tổn thương cơ học: Đau gắt, co cứng cơ phản ứng, giãn hoặc rách dây chằng vùng cổ.

Trầm trọng hóa bệnh lý: Làm thoát vị đĩa đệm nặng hơn, tăng mức độ chèn ép rễ thần kinh gây yếu tay.

Rối loạn tuần hoàn: Chóng mặt, mất thăng bằng, buồn nôn, hạ huyết áp tư thế hoặc ngất xỉu.

Tổn thương tủy sống & mạch máu: Nguy cơ dập tủy sống cổ, bóc tách hoặc tổn thương động mạch đốt sống – nguyên nhân hàng đầu dẫn đến thiếu máu não cấp tính và đe dọa tính mạng.

Khi nào kéo giãn cột sống cổ mới được chỉ định?

Trong y học phục hồi chức năng, kéo giãn cột sống cổ chỉ được xem xét như một thành tố trong phác đồ điều trị đa mô thức, tùy thuộc vào nguyên nhân và giai đoạn bệnh.

Tuy nhiên, không phải mọi ca thoát vị đĩa đệm hay thoái hóa đều có thể áp dụng. Bác sĩ bắt buộc phải khám lâm sàng thần kinh, kết hợp đọc hình ảnh học (chụp X-quang, MRI cột sống cổ) để quyết định. Toàn bộ thông số như góc kéo, lực kéo (thường tính theo % trọng lượng cơ thể), thời gian duy trì và tần suất đều phải được tính toán chính xác cho từng cá thể.

Khuyên cáo từ chuyên gia: Nói không với điều trị theo trào lưu

Kéo giãn cột sống cổ chỉ thực sự an toàn và hiệu quả khi thực hiện bằng máy kéo giãn chuyên dụng tại các bệnh viện, phòng khám uy tín, dưới sự giám sát trực tiếp của y bác sĩ hoặc kỹ thuật viên Phục hồi chức năng.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, Th.S Hoàng Duy Luân, bác sĩ Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết việc tự ý sử dụng các dụng cụ, đai treo cổ để kéo giãn cột sống tại nhà mà không có sự chỉ định và giám sát của bác sĩ là cực kỳ nguy hiểm. Vùng cổ tập trung nhiều dây thần kinh, mạch máu quan trọng và các đốt sống nhạy cảm; một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục được.

Hãy thăm khám đúng lúc, kịp thời để được các chuyên gia tư vấn và đưa ra giải pháp. Ảnh minh hoạ ↵

Không tự điều trị tại nhà: Tuyệt đối không tự mua đai kéo cổ, khung treo cổ hoặc áp dụng bài tập "bẻ cổ" theo các video trôi nổi trên mạng.

Thăm khám đúng chuyên khoa: Khi có triệu chứng đau cổ vai gáy kéo dài quá 2 tuần hoặc đau kèm tê lan xuống tay, hãy đến khám tại chuyên khoa Cơ xương khớp, Thần kinh hoặc Phục hồi chức năng.

Tuân thủ phác đồ toàn diện: Điều trị bệnh lý cột sống cổ cần kết hợp giữa điều chỉnh tư thế làm việc, bài tập vận động trị liệu, thuốc (nếu có chỉ định) và các phương pháp vật lý trị liệu an toàn.