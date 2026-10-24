Những lưu ý quan trọng về sổ bảo hiểm xã hội điện tử

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử tích hợp với tài khoản định danh điện tử VNeID

Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sổ bảo hiểm xã hội điện tử là hình thức thể hiện quá trình tham gia, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội trên môi trường điện tử. Sổ bảo hiểm xã hội điện tử do cơ quan Bảo hiểm xã hội tạo lập, quản lý từ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Mỗi người có một mã số bảo hiểm xã hội duy nhất.

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử tích hợp với tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 và tài khoản VssID.

Hướng dẫn cách tích hợp bảo hiểm xã hội vào VNeID

Trên ứng dụng định danh điện tử VNeID hiện nay với bản nâng cấp, công dân có thể tích hợp thêm nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng mà vẫn đảm bảo được tính an toàn và bảo mật thông tin của công dân.

Trong đó, sổ bảo hiểm xã hội điện tử cũng là một chức năng được tích hợp cùng với tài khoản định danh điện tử VneID. cùng với các thông tin bảo hiểm xã hội của công dân.

Lợi ích của việc tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội vào VNeID bao gồm:

(1) Quản lý thông tin dễ dàng: Người dùng có thể dễ dàng theo dõi và quản lý thông tin bảo hiểm xã hội của mình một cách chính xác và thuận tiện.

(2) Tiết kiệm thời gian và công sức: người dùng không cần phải mang theo sổ bảo hiểm xã hội giấy, giảm thiểu thời gian và công sức trong việc quản lý thông tin cá nhân.

(3) Tăng cường tính minh bạch: Tích hợp thông tin giúp nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của quy trình quản lý bảo hiểm xã hội.

(4) Thực hiện giao dịch hành chính nhanh chóng: Việc tích hợp thông tin giúp người dùng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử liên quan đến bảo hiểm xã hội một cách nhanh chóng.

Tích hợp bảo hiểm xã hội vào ứng dụng VNeID giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn trong việc sử dụng các dịch vụ. Nguồn: eBaohiem.

(5) Bảo mật thông tin: Thông tin được bảo mật và có thể chia sẻ nhanh chóng khi cần thiết cho các giao dịch hành chính.

Những lợi ích này giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn trong việc sử dụng các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi số theo đề án 06 của Chính phủ và hiện đại hóa các thủ tục hành chính.

Các bước để tích hợp bảo hiểm xã hội vào ứng dụng VNeID

Để tích hợp bảo hiểm xã hội vào ứng dụng VNeID, bạn có thể thực hiện theo các bước đã được cơ quan chức năng hướng dẫn. Một điều cần lưu ý là việc thực hiện tích hợp phải được tác vụ trên phiên bản VNeID bản mới nhất và tài khoản VNeID của người dùng đã được kích hoạt lên tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Bước 1: Đăng nhập vào VNeID (1) bằng số định danh cá nhân (là số CCCD) và mật khẩu (hoặc vân tay).

Bước 2: Chọn Ví giấy tờ (2), sau đó chọn Bảo hiểm xã hội (3).

Bước 3: Nhập passcode của bạn.

Bước 4: Nhập mã số bảo hiểm xã hội và chọn vào "Tôi muốn tích hợp thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội vào tài khoản định danh điện tử".

Sau khi hoàn tất quy trình, bạn sẽ nhận được thông báo về việc gửi yêu cầu thành công.

Cơ quan bảo hiểm cũng lưu ý người dân khi phát hiện thông tin sai lệch trên sổ bảo hiểm xã hội điện tử, có thể sử dụng các biện pháp tức thì như: Kiểm tra thông tin cá nhân và quá trình tham gia bảo hiểm xã hội; Liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội và các kênh chính thức để được hỗ trợ kiểm tra, hướng dẫn và điều chỉnh; Tuyệt đối không tự ý sửa thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội.