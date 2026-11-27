Du khách Việt đang có thêm nhiều cơ hội khám phá các điểm đến quốc tế khi nhiều quốc gia đang đơn giản hóa thủ tục thị thực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tạo điều kiện thuận lợi cho khách nước ngoài. Những thay đổi này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, giảm bớt giấy tờ mà còn mở ra cơ hội kết hợp tham quan trong thời gian quá cảnh, mang đến sự linh hoạt hơn khi lên kế hoạch cho hành trình.

TRUNG QUỐC MIỄN VISA QUÁ CẢNH 10 NGÀY

Từ ngày 20/8/2026, Trung Quốc chính thức bổ sung công dân Việt Nam vào diện được hưởng chính sách quá cảnh miễn thị thực tối đa 240 giờ, tương đương 10 ngày. Chính sách áp dụng tại 65 cửa khẩu được chỉ định trên cả nước, trong đó có các đầu mối lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải.

Theo thông báo của Cục Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc, hành khách Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông, có vé nối chuyến xác nhận đến quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba, được phép nhập cảnh và lưu trú trong thời hạn tối đa 240 giờ tại các khu vực được quy định.

Du khách Việt có thêm cơ hội khám phá các thành phố lớn của Trung Quốc với thời gian quá cảnh miễn thị thực lên đến 10 ngày

Đây là cơ hội để du khách kết hợp hành trình quốc tế với một điểm dừng chân tại Trung Quốc. Chẳng hạn, người đi từ Hà Nội đến Thượng Hải rồi tiếp tục sang Nhật Bản có thể cân nhắc dành vài ngày khám phá thành phố trong thời gian quá cảnh, thay vì chỉ chờ tại sân bay.

Thời gian lưu trú tối đa 10 ngày cũng mở ra khả năng xây dựng những hành trình ngắn tại Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc các địa phương thuộc phạm vi chính sách. Với những chuyến bay nối chuyến qua Trung Quốc, du khách có thể cân nhắc lựa chọn hãng hàng không phù hợp để kết hợp tham quan và di chuyển quốc tế.

Tuy nhiên, chính sách này không đồng nghĩa với việc công dân Việt Nam được miễn thị thực cho mọi chuyến du lịch Trung Quốc. Hành khách phải có vé đi tiếp đến nước hoặc vùng lãnh thổ thứ ba, nhập cảnh qua cửa khẩu thuộc danh sách được phép và tuân thủ phạm vi lưu trú quy định.

Vé khứ hồi chỉ giữa Việt Nam và Trung Quốc không đáp ứng điều kiện quá cảnh miễn thị thực 240 giờ. Những mục đích như làm việc, học tập hoặc tác nghiệp báo chí cũng không thuộc diện được tự do thực hiện theo chính sách này và vẫn cần thị thực phù hợp.

MALDIVES SỐ HÓA THỊ THỰC, DU KHÁCH VẪN CẦN ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN NHẬP CẢNH

Tại Maldives, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đang thúc đẩy quá trình hiện đại hóa thủ tục dành cho khách quốc tế. Từ ngày 24/11/2026, hệ thống cổng kiểm soát biên giới tự động (e-Gates) tại Sân bay Quốc tế Velana được mở rộng cho hành khách nước ngoài đủ điều kiện.

Sân bay hiện có 35 cổng tự động, gồm 20 cổng tại khu vực đến và 15 cổng tại khu vực đi. Trong giai đoạn đầu, hành khách mang hộ chiếu điện tử thuộc 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, di chuyển trên 31 hãng hàng không tham gia chương trình, có thể sử dụng dịch vụ nếu đáp ứng các điều kiện liên quan.

Hệ thống ứng dụng công nghệ sinh trắc học, bao gồm nhận diện khuôn mặt và mống mắt, kết hợp xác thực thông tin trên chip hộ chiếu. Theo Maldives Immigration, hành khách đủ điều kiện có thể hoàn tất bước kiểm soát bằng nhận diện khuôn mặt trong khoảng 6 - 7 giây.

Maldives đẩy mạnh số hóa thủ tục nhập cảnh, ứng dụng công nghệ sinh trắc học giúp du khách quốc tế rút ngắn thời gian kiểm soát tại sân bay

Một thay đổi đáng chú ý khác là thị thực du lịch được cấp dưới dạng điện tử sau khi hành khách hoàn tất thủ tục nhập cảnh, dù sử dụng cổng tự động hay quầy kiểm tra thông thường. Thông tin thị thực, bao gồm thời hạn lưu trú được phép, sẽ được gửi đến địa chỉ email khai báo trên hệ thống IMUGA. Thị thực tự động hết hiệu lực khi du khách rời Maldives.

Thực tế, Maldives vốn duy trì chính sách cấp thị thực du lịch miễn phí khi đến cho khách quốc tế, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện nhập cảnh. Vì vậy, việc số hóa thị thực chủ yếu giúp thay đổi cách cấp và quản lý giấy tờ, thay vì tạo ra một diện miễn thị thực hoàn toàn mới.

Du khách Việt vẫn cần chuẩn bị hộ chiếu có vùng đọc máy và còn hiệu lực tối thiểu một tháng, vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp đã xác nhận, đặt phòng tại cơ sở lưu trú được đăng ký và chứng minh đủ khả năng tài chính hoặc có bảo lãnh được chấp thuận.

Đặc biệt, tất cả hành khách, kể cả trẻ em, phải hoàn thành Tờ khai Du khách (Traveller Declaration) trên cổng IMUGA trong vòng 96 giờ trước chuyến bay đến Maldives. Đây là thủ tục miễn phí, được thực hiện trực tiếp tại địa chỉ imuga.immigration.gov.mv.

Việc mở rộng e-Gates cũng không có nghĩa mọi du khách đều được sử dụng. Hành khách mang hộ chiếu Việt Nam cần kiểm tra danh sách quốc tịch, hãng hàng không và điều kiện vận hành trước khi kỳ vọng sử dụng cổng tự động tại sân bay Velana.

SRI LANKA TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DU KHÁCH CHƯA CÓ ETA

Một diễn biến khác liên quan trực tiếp đến du khách Việt là việc Sri Lanka tạm thời cho phép hành khách lên máy bay mà chưa cần có xác nhận ETA trước chuyến đi.

Theo thông báo của Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam, hệ thống cấp phép du lịch điện tử ETA đang tạm thời không khả dụng do bảo trì. Để hạn chế ảnh hưởng đến hành khách, cơ quan chức năng Sri Lanka cho phép phần lớn khách quốc tế lên máy bay mà chưa có ETA, đồng thời tạo điều kiện hoàn tất thủ tục tại cửa khẩu nhập cảnh.

Sri Lanka tạm thời tạo điều kiện cho du khách quốc tế, trong đó có công dân Việt Nam, hoàn tất thủ tục ETA khi đến cửa khẩu nhập cảnh

Công dân Việt Nam thuộc nhóm được áp dụng biện pháp này, có thể được hỗ trợ xin ETA hoặc thị thực thăm viếng (Visit Visa) khi đến Sân bay Quốc tế Bandaranaike hoặc cửa khẩu phù hợp.

Tuy nhiên, đây là phương án xử lý tạm thời, được áp dụng cho đến khi có thông báo mới. Việc được phép lên máy bay không đồng nghĩa chắc chắn được nhập cảnh Sri Lanka. Hành khách vẫn phải trải qua quy trình kiểm tra thông thường và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan xuất nhập cảnh.

Du khách có kế hoạch đến Sri Lanka trong thời gian này nên theo dõi thông tin cập nhật từ Đại sứ quán Sri Lanka tại Hà Nội qua email slemb.hanoi@mfa.gov.lk, đồng thời xác nhận với hãng hàng không về giấy tờ cần xuất trình trước giờ khởi hành.

HÀN QUỐC GIA HẠN MIỄN K-ETA, KHÁCH VIỆT VẪN PHẢI XIN VISA

Với Hàn Quốc, thông tin đáng chú ý là việc gia hạn chính sách tạm thời miễn giấy phép du lịch điện tử K-ETA đến hết ngày 31/12/2027.

Ngày 23/11/2026, Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo kéo dài thêm một năm chính sách miễn K-ETA đối với 22 quốc gia và vùng lãnh thổ vốn thuộc diện được miễn. Danh sách bao gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Australia và một số quốc gia châu Âu.

K-ETA là hệ thống cấp phép điện tử trước chuyến đi dành cho công dân các quốc gia được Hàn Quốc cho phép nhập cảnh ngắn hạn theo diện miễn thị thực. Đây không phải visa và cũng không thay thế thị thực đối với những quốc gia vốn phải xin visa trước khi đến.

Hàn Quốc gia hạn chính sách miễn K-ETA đến hết năm 2027 cho 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi du khách Việt vẫn cần xin visa phù hợp

Việc được miễn K-ETA chỉ giúp hành khách thuộc nhóm đủ điều kiện không phải thực hiện thêm bước đăng ký giấy phép điện tử này. Chính sách không tự động mở rộng quyền nhập cảnh miễn thị thực cho các quốc gia khác.

Việt Nam không nằm trong danh sách 22 quốc gia và vùng lãnh thổ được miễn K-ETA theo thông tin công bố. Do đó, người mang hộ chiếu Việt Nam vẫn cần xin thị thực phù hợp khi có kế hoạch du lịch Hàn Quốc, trừ trường hợp thuộc một diện nhập cảnh đặc biệt được quy định riêng.

NGA MIỄN VISA 30 NGÀY CHO KHÁCH VIỆT, TRỪ MỤC ĐÍCH LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP

Một điểm đến khác mở thêm cơ hội cho du khách Việt là Nga. Theo Sắc lệnh số 730 do Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ký ngày 12/10/2026, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được nhập cảnh và lưu trú tại Nga không cần thị thực trong thời gian tối đa 30 ngày.

Công dân Việt Nam được miễn thị thực khi nhập cảnh Nga tối đa 30 ngày, mở thêm cơ hội khám phá các điểm đến nổi tiếng như Moscow và Saint Petersburg

Theo nội dung sắc lệnh được công bố trên Cổng thông tin pháp luật Liên bang Nga, chính sách áp dụng với các chuyến đi nhằm mục đích du lịch, thăm thân, công tác, tham gia hoạt động khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế, thể thao hoặc quá cảnh qua lãnh thổ Nga.

Quy định có hiệu lực từ ngày 15/10/2026 và được áp dụng đến ngày 15/10/2027. Đây là cơ hội để du khách Việt lên kế hoạch khám phá các điểm đến nổi tiếng như Moscow, Saint Petersburg hoặc kết hợp Nga trong hành trình du lịch nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, chính sách miễn thị thực không áp dụng cho các trường hợp nhập cảnh nhằm mục đích lao động, bao gồm hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú tại Nga. Du khách cần bảo đảm chuyến đi phù hợp với mục đích được miễn visa và tuân thủ các quy định nhập cảnh hiện hành.

Những thay đổi trên cho thấy thủ tục nhập cảnh quốc tế đang chuyển dần sang hình thức điện tử, tự động hóa và linh hoạt hơn.

Đối với du khách Việt, việc cập nhật chính sách có thể giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và tận dụng tốt hơn các chuyến bay nối chuyến. Dù vậy, cần phân biệt rõ giữa miễn thị thực, miễn giấy phép điện tử, cấp visa tại cửa khẩu và các biện pháp tạm thời do hệ thống gặp sự cố.

Trước ngày khởi hành, hành khách nên kiểm tra thông báo mới nhất từ cơ quan xuất nhập cảnh hoặc đại sứ quán nước đến, xác nhận điều kiện với hãng hàng không và chuẩn bị đầy đủ vé đi tiếp, đặt phòng, hộ chiếu cùng các giấy tờ liên quan.