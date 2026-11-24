Khuyến khích mặc trang phục truyền thống

Để có trải nghiệm trọn vẹn nhất, Ban Tổ chức lưu ý khán giả một số nội dung khi đến tham dự chương trình:

Di chuyển và vào sân: Khán giả nên chủ động đến sớm, lựa chọn lộ trình phù hợp, theo dõi sơ đồ chỉ dẫn, vào đúng cổng và khu vực khán đài ghi trên vé; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và tình nguyện viên.

Ca sĩ Tùng Dương “cháy hết mình” trong đêm tổng duyệt “Muôn sắc Việt Nam”. Ảnh: BTC

Nhận áo mưa và lightstick : Ngay tại khu vực check-in, khán giả sẽ được Ban Tổ chức tặng áo mưa và gậy ánh sáng (lightstick). Khán giả lưu ý nhận quà trước khi vào sân để cùng tạo nên một biển ánh sáng rực rỡ trong đêm hội.

Ưu tiên trang phục mang bản sắc văn hóa Việt Nam: Ban Tổ chức khuyến khích khán giả mặc áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc hoặc những trang phục mang họa tiết, biểu tượng văn hóa Việt Nam, phù hợp với thời tiết.

Tổng lực chuẩn bị cho đại nhạc hội

Sáng 24/11, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), các lực lượng chức năng, đơn vị bảo vệ và nhân viên phục vụ đồng loạt triển khai nhiệm vụ, khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị, bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường, sẵn sàng phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam".

Ngay từ sáng sớm, các lực lượng đã kiểm tra từng khu vực ghế ngồi. Ảnh: BTC

Ngay từ sáng sớm, lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội đã có mặt tại khu vực sân vận động, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn. Đại úy Hà Thanh Đức, Tổ trưởng Tổ rà phá chất nổ thuộc Đội Cảnh sát đặc nhiệm, cho biết, lực lượng cảnh sát cơ động đặc hiệu được huy động, phối hợp với chó nghiệp vụ tổ chức dò tìm bom mìn, chất nổ, kiểm tra kỹ các khu vực được phân công. Công tác kiểm soát được duy trì xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình.

Công nhân gạt nước, lau ghế, thu gom rác tại ghế ngồi. Ảnh: BTC

Song song với lực lượng công an, Công ty Bảo An bố trí nhân viên bảo vệ tại các cổng ra vào và bên trong sân vận động. Theo anh Đào Việt Anh, nhân viên công ty, trong ca sáng, lực lượng tập trung kiểm soát tại các cổng; đến chiều và tối, quân số được tăng cường lên hơn 100 người. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm kiểm soát vé, ngăn chặn người không có vé vào khu vực tổ chức sự kiện, đồng thời chủ động phát hiện, xử lý những tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Cùng với công tác bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường được các đơn vị triển khai đồng bộ. Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) số 7 bố trí 8 công nhân, chia thành 4 điểm trực, phụ trách 80 nhà vệ sinh phụ trợ quanh khu vực sân vận động. Các nhân viên làm việc liên tục từ 6h đến 22h, bảo đảm các khu vực vệ sinh luôn sạch sẽ, đáp ứng nhu cầu của khán giả.

Lực lượng cảnh sát cơ động được huy động, sử dụng chó nghiệp vụ hỗ trợ dò tìm bom mìn, chất nổ, kiểm tra các khu vực được phân công. Ảnh: BTC.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng công an, bảo vệ, vệ sinh môi trường và đơn vị quản lý dịch vụ, công tác chuẩn bị tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang được triển khai khẩn trương, chặt chẽ. Từng khâu được rà soát, hoàn thiện, góp phần bảo đảm các điều kiện tốt nhất để chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" diễn ra an toàn, chu đáo.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam diễn ra tối 24/11 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội; đồng thời được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng.

Chương trình diễn ra trong 2 tiếng, quy tụ nghệ sĩ nhiều thế hệ. Bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội như: NSND Quang Thọ, Thu Hiền, Thanh Hoa, Tự Long, Tấn Minh, NSƯT Cao Minh, còn có những nghệ sĩ hot như: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Đông Hùng, Quốc Thiên, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Võ Hạ Trâm, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi, Đỗ Hoàng Hiệp, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Lâm Bảo Ngọc, nhóm OPlus, OSAD, Cheng, Muộii… Ngoài tiết mục văn nghệ, sẽ có màn trình diễn pháo hoa dự kiến kéo dài tổng cộng 17 phút, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời Mỹ Đình.