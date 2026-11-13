Những lưu ý quan trọng đối với vận động viên tham gia Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026

Thời gian, địa điểm và lịch thi đấu

Theo kế hoạch, Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 sẽ diễn ra vào ngày 14/11, tại Cụm sân U.S Pickleball, số 70 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội.

Từ 6h-7h, ban tổ chức (BTC) làm thủ tục check-in, tiếp đón vận động viên (VĐV) và khách mời, đồng thời phát áo thi đấu.

Lễ khai mạc diễn ra từ 7h-7h30, sau đó các nội dung thi đấu được tổ chức từ 7h30-17h30.

Lễ trao giải diễn ra từ 18h-20h, tại Khách sạn Thắng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

Không đơn thuần là cuộc tranh tài giữa các vận động viên, Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 còn hướng đến mục tiêu tạo dựng sân chơi chung, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe và tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Các nội dung thi đấu lần lượt bắt đầu vào các khung giờ như sau: Đôi Nam bắt đầu thi đấu từ 7h30, Đôi Nam Nữ check-in và thi đấu từ 9h45, Đôi Nữ check-in và thi đấu từ 10h45, Đôi Nam Lãnh đạo check-in và thi đấu từ 12h45, Đôi Nam Nữ Lãnh đạo check-in và thi đấu từ 13h45, Super Leader check-in và thi đấu từ 14h00.

Sơ đồ thi đấu cụ thể và việc phân bổ sân được đăng trên nền tảng Quản lý và điều hành giải đấu Sport Connect tại địa chỉ https://sportconnect.vn/Pickleball/Tournament/1840.

Đối tượng tham dự và công tác kiểm tra, xác minh

Đối tượng tham dự Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 gồm cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Xây dựng; các Sở Xây dựng tại địa phương; các viện, trường, đơn vị sự nghiệp; các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp hoạt động trong ngành và các đơn vị đối tác khách mời.

Trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như diễn ra giải, BTC tiến hành rà soát điều kiện tham gia giải của các VĐV.

Trường hợp được lựa chọn kiểm tra, BTC đề nghị các trưởng đoàn/VĐV cung cấp đầy đủ căn cước công dân và minh chứng tư cách VĐV bằng minh chứng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của VĐV tại đơn vị (xác thực qua VSSID/VNeID).

Khi phát hiện trường hợp không đủ điều kiện, BTC sẽ hủy tư cách thi đấu của VĐV ngay lập tức và thông báo công khai.

Đối với các VĐV thắng trong các trận tranh giải Nhất, Nhì, Ba, đại diện BTC sẽ cùng trưởng đoàn xác thực việc đóng BHXH của VĐV qua VSSID/VNeID cá nhân trước khi trao giải.

Với các trường hợp đặc biệt (khách mời là đối tác, VĐV bổ sung để đảm bảo đủ các nội dung thi đấu...), giấy mời đích danh VĐV của BTC sẽ là bằng chứng xác nhận tư cách VĐV.

Thể thức thi đấu và cách chia bảng

Ở nội dung Đôi Nam Lãnh đạo, có 33 đôi VĐV chia làm 10 bảng (7 bảng 3 đội và 3 bảng 4 đội). Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm xếp hạng; 10 đội Nhất mỗi bảng, 3 đội Nhì của 3 bảng 4 đội và 3 đội Nhì xuất sắc nhất của các bảng 3 đội vào vòng loại trực tiếp đầu tiên (vòng 1/8).

Tại vòng 1/8, BTC tiến hành bốc thăm phân nhánh ngẫu nhiên để các đội gặp nhau. Các vòng tiếp theo thi đấu loại trực tiếp theo nhánh đã bốc thăm. Hai đội thắng tại vòng bán kết thi đấu trận chung kết tranh ngôi vô địch, hai đội thua đồng hạng Ba.

Các VĐV vẫn đang gấp rút tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026.

Ở nội dung Đôi Nam Nữ Lãnh đạo, có 7 đôi VĐV, chia làm 2 bảng (1 bảng 3 đội, 1 bảng 4 đội). Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm xếp hạng; đội Nhất bảng và đội Nhì bảng vào vòng đấu loại trực tiếp (bán kết).

Tại vòng bán kết, Nhất bảng A gặp Nhì bảng B và Nhất bảng B gặp Nhì bảng A. Hai đội thắng tại vòng bán kết thi đấu trận chung kết tranh ngôi vô địch, hai đội thua đồng hạng Ba.

Ở nội dung Đôi Nam, có 115 đôi VĐV chia làm 38 bảng (37 bảng mỗi bảng 3 đội, 1 bảng 4 đội). Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm xếp hạng; 38 đội Nhất bảng, đội Nhì của bảng 4 đội và 25 đội Nhì bảng xuất sắc nhất vào vòng loại trực tiếp đầu tiên (vòng 1/32).

Tại vòng 1/32, BTC tiến hành bốc thăm phân nhánh ngẫu nhiên để các đội gặp nhau. Các vòng tiếp theo (vòng 1/16, vòng 1/8, tứ kết, bán kết, chung kết) thi đấu loại trực tiếp theo nhánh đã bốc thăm. Hai đội thắng tại vòng bán kết thi đấu trận chung kết tranh ngôi vô địch, hai đội thua đồng hạng Ba.

Ở nội dung Đôi Nam Nữ, có 62 đôi VĐV chia làm 20 bảng (18 bảng có 3 đội và 2 bảng có 4 đội). Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm xếp hạng; 20 đội Nhất mỗi bảng, 2 đội Nhì của 2 bảng 4 đội và 10 đội Nhì xuất sắc nhất của các bảng 3 đội vào vòng loại trực tiếp đầu tiên (vòng 1/16).

Tại vòng 1/16, BTC tiến hành bốc thăm phân nhánh ngẫu nhiên để các đội gặp nhau. Các vòng tiếp theo (vòng 1/8, tứ kết, bán kết, chung kết) thi đấu loại trực tiếp theo nhánh đã bốc thăm. Hai đội thắng tại vòng bán kết thi đấu trận chung kết tranh ngôi vô địch, hai đội thua đồng hạng Ba.

Ở nội dung Đôi Nữ, có 28 đôi VĐV chia làm 9 bảng (8 bảng 3 đội và 1 bảng 4 đội). Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm xếp hạng; 9 đội Nhất bảng, đội Nhì của bảng 4 đội và 6 đội Nhì bảng xuất sắc nhất của các bảng 3 đội vào vòng loại trực tiếp đầu tiên (vòng 1/8).

Tại vòng 1/8, BTC tiến hành bốc thăm phân nhánh ngẫu nhiên để các đội gặp nhau. Các vòng tiếp theo (tứ kết, bán kết, chung kết) thi đấu loại trực tiếp theo nhánh đã bốc thăm. Hai đội thắng tại vòng bán kết thi đấu trận chung kết tranh ngôi vô địch, hai đội thua đồng hạng Ba.

Về số điểm chạm và đổi sân, vòng bảng đến trước tứ kết thi đấu 1 hiệp chạm 11 điểm, 6 điểm đổi sân. Vòng tứ kết 1 hiệp chạm 13 điểm, 7 điểm đổi sân. Vòng bán kết và chung kết 1 hiệp chạm 15 điểm, 8 điểm đổi sân.

Về phương pháp tính điểm trong trận, giải áp dụng cách tính điểm truyền thống (sideout scoring), chỉ đội giữ quyền giao bóng mới có thể ghi điểm. Giải không áp dụng luật cách biệt 2 điểm, trận đấu kết thúc ngay khi có đội chạm mốc điểm ấn định (11, 13, 15 điểm).

Về cách tính điểm toàn đoàn, Giải Nhất được 3 điểm, Giải Nhì 2 điểm, Giải Ba 1 điểm. Trường hợp đội đạt giải có 2 VĐV đến từ 2 đoàn khác nhau, số điểm đạt được sẽ chia đôi cho mỗi đoàn. Điểm trao giải toàn đoàn được xét từ cao xuống thấp. Trường hợp bằng điểm, sẽ xét theo thứ tự ưu tiên số Giải Nhất, Nhì, Ba mỗi đội có được.

Quy định về hội ý, chấn thương, bỏ cuộc và luật thi đấu hiện hành

Mỗi đội được quyền gọi hội ý (timeout) 1 lần/trận, thời gian tối đa 1 phút. VĐV gặp chấn thương hoặc cần chăm sóc y tế trên sân được phép yêu cầu timeout y tế, thời gian xử lý tối đa 3 phút.

Nếu VĐV gặp chấn thương trong khi trận đấu đang diễn ra và không thể tiếp tục, trận đấu sẽ bị xử dừng; chiến thắng thuộc về đối phương với điểm số tối đa của vòng đấu đó. Điểm số của đội bỏ cuộc được giữ nguyên tại thời điểm dừng trận.

Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 áp dụng luật thi đấu theo quy định và hướng dẫn của Cục Thể dục thể thao Việt Nam hiện hành.

Cụ thể, BTC yêu cầu VĐV mặc trang phục thể thao nghiêm túc, không mặc áo trùng màu với màu bóng thi đấu chính thức, không mặc trang phục phản cảm. Cấm mang các vật sắc nhọn, hạn chế đeo nhẫn, dây chuyền hoặc trang sức gây nguy hiểm.

Theo quy định, nếu VĐV chạm vợt hoặc bất kỳ bộ phận cơ thể/trang phục vào cột lưới, dây cáp hoặc mép lưới khi bóng đang trong cuộc đều bị tính lỗi. Bóng chạm cột lưới xem như bóng "chết" và bên đánh bóng thua pha bóng đó. Quy định cho phép đánh bóng hợp lệ vòng ngoài cột lưới vào sân.

Đối với quy định 2 lần nảy (two-bounce rule), sau khi giao bóng, quả đỡ giao bóng đầu tiên của đội nhận phải để bóng nảy 1 lần trên sân. Sau đó, quả đánh trả của đội giao bóng cũng phải để bóng nảy 1 lần trên sân. Kể từ cú chạm vợt thứ 3 trở đi, VĐV được phép đánh vô-lê (volley).

VĐV không được phép đánh vô-lê khi đang đứng bên trong khu vực Kitchen (bếp) hoặc chạm vạch Kitchen. Sau khi thực hiện cú vô-lê hợp lệ bên ngoài Kitchen, đà cơ thể không được phép khiến VĐV bước vào hoặc chạm vào vạch Kitchen.

Về luật giao bóng (serve), VĐV phải giao bóng chéo sân. Cú đánh giao bóng phải là cú đánh từ dưới lên (underhand), điểm tiếp xúc bóng với mặt vợt phải nằm dưới thắt lưng (rốn) và đầu vợt phải thấp hơn cổ tay khi chạm bóng.

Các lỗi giao bóng (faults) gồm: Giao bóng bước chân vào vạch cuối sân (baseline); giao bóng không qua lưới hoặc ra ngoài ô; bóng giao chạm khu vực Kitchen (bao gồm cả vạch Kitchen). Khi giao bóng chạm lưới nhưng bóng vẫn rơi vào đúng ô phục vụ quy định hợp lệ (bên kia sân), pha bóng đó vẫn được tính là hợp lệ và 2 đội tiếp tục đánh bình thường (không đánh lại).

Các vận động viên hướng tới Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 với tinh thần hào hứng, quyết tâm và mong muốn được giao lưu, học hỏi.

Giải quyết khiếu nại và kỷ luật

Theo quy định của BTC Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026, đến giờ thi đấu, nếu VĐV vắng mặt quá 10 phút theo lịch gọi sân sẽ bị xử thua cuộc trận đó với điểm số 0-11, 0-13 hoặc 0-15 tùy theo quy định của vòng đấu.

Đơn vị, cá nhân, VĐV vi phạm điều lệ, quy định chuyên môn hoặc có hành vi ảnh hưởng đến tính trung thực, an toàn, hình ảnh của giải có thể bị nhắc nhở, cảnh cáo, hủy kết quả hoặc truất quyền thi đấu tùy mức độ.

Ngoài ra, chỉ có trưởng đoàn hoặc VĐV đang thi đấu trực tiếp trên sân mới có quyền khiếu nại. Khiếu nại về chuyên môn (quyết định của trọng tài) phải thực hiện ngay tại thời điểm xảy ra tình huống.

Trọng tài chính sẽ tham khảo ý kiến Tổng trọng tài để đưa ra phán quyết. Sau khi hiệp đấu tiếp tục, mọi khiếu nại trước đó đều không có giá trị. Khiếu nại về tư cách VĐV phải được thực hiện bằng văn bản gửi BTC trước khi trận đấu diễn ra. Đội thi đấu gian lận tư cách sẽ bị hủy bỏ toàn bộ kết quả thi đấu.

Các quy định khác

Các đơn vị cử cổ động viên đến cổ vũ phong trào tại Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 được phép dùng băng rôn, khẩu hiệu riêng. Đoàn thể thao tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh phòng chống cháy nổ.

Bên cạnh đó, BTC được quyền sử dụng hình ảnh của VĐV phục vụ công tác truyền thông và quảng bá cho giải đấu.

Trong trường hợp thời tiết hoặc sự cố kỹ thuật khiến không thể thi đấu, các trận đấu sẽ được tạm hoãn và lùi lại theo thông báo chính thức của BTC.

BTC có quyền quyết định sửa đổi, bổ sung Kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế giải đấu cũng như các trường hợp bất khả kháng có thể xảy ra (ví dụ như thiên tai, VĐV ốm đau, bận công tác đột xuất...) để đảm bảo giải đấu diễn ra theo đúng mục tiêu và kế hoạch đặt ra.

Bất cứ thay đổi nào sẽ được thực hiện trên nguyên tắc công bằng, minh bạch và tránh xáo trộn sơ đồ thi đấu. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng, có giá trị chung cuộc mà các bên liên quan có trách nhiệm tuyệt đối tuân thủ.

Thông tin giải: Tên chính thức: Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026. Đơn vị tổ chức: Báo Xây dựng - Cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng. Cơ quan phối hợp: Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Đối tác công nghệ: Sport Connect. Thời gian thi đấu: Ngày 14/11/2026. Địa điểm: U.S. Pickleball Club, số 70 An Dương, Hà Nội. Quy mô dự kiến: Khoảng 500 vận động viên. Nội dung thi đấu: 5 nội dung thuộc Giải Lãnh đạo và Giải Phong trào. Tổng giá trị tiền thưởng: 216 triệu đồng.