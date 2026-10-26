Những lưu ý khi nộp hồ sơ trực tuyến đề nghị cấp hộ chiếu

Lưu ý khi nộp hồ sơ trực tuyến cấp Hộ chiếu phổ thông

Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, Cục nhận được một số phản ánh của công dân về việc đã hoàn thành thủ tục nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến trên Cổng dịch vụ công nhưng chưa nhận được thông báo nộp lệ phí.

Qua kiểm tra, nguyên nhân phổ biến là do công dân chưa thực hiện bổ sung hồ sơ theo thông báo của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh về một số vấn đề như sau:

1. Về ảnh hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu:

Công dân cần chuẩn bị ảnh theo quy định (ảnh mới chụp không quá 6 tháng, cỡ ảnh 4x6, phông nền trắng, mắt nhìn thẳng, lộ rõ hai tai, đầu để trần) và quy định về độ phân giải, file ảnh; chính xác thông tin nhân thân trước khi thực hiện kê khai hồ sơ.

Các trường hợp ảnh chụp quá 6 tháng, ảnh đã chỉnh sửa bằng phần mềm, ảnh không lộ rõ hai tai, đeo kính khi chụp ảnh… không đúng quy định phải bổ sung, thay thế ảnh đúng quy định.

2. Về hộ chiếu cũ còn giá trị sử dụng:

Đề nghị công dân sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ trực tuyến, khi nhận được thông báo cần nộp lại hộ chiếu cũ còn giá trị sử dụng (nếu có) về Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi tiếp nhận hồ sơ...

Trường hợp hộ chiếu còn giá trị sử dụng nhưng bị mất, công dân cần nộp đơn báo mất theo mẫu quy định.

Đối với những trường hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh không nhận được hộ chiếu cũ còn giá trị sử dụng hoặc đơn báo mất hộ chiếu, công dân sẽ không nhận được thông báo nộp lệ phí.

3. Về nơi sinh:

Công dân lưu ý chọn đúng nơi sinh được ghi trên giấy khai sinh (nếu thông tin nơi sinh và thông tin nơi đăng ký khai sinh khác nhau).

4. Về lựa chọn nơi tiếp nhận hồ sơ (tại mục 17 giao diện khai trực tuyến) và nhận kết quả hộ chiếu:

- Công dân lưu ý: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu chỉ được nộp hồ sơ tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh (trừ một số trường hợp đặc biệt theo Luật quy định).

Công dân đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 15 Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, nếu lựa chọn nơi nhận hồ sơ là Cục Quản lý xuất nhập cảnh (cấp trung ương) sẽ bị từ chối tiếp nhận hồ sơ.

- Nếu đề nghị cấp hộ chiếu lần thứ 2, công dân có thể lựa chọn Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh nơi thuận lợi.

- Công dân lựa chọn hình thức nhận kết quả hộ chiếu trực tiếp tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh, cần lưu ý đến nhận hộ chiếu. Trường hợp đăng ký nhận qua bưu điện, công dân vui lòng nhận cuộc gọi từ nhân viên bưu chính để nhận hộ chiếu.

5. Về nội dung đề nghị cấp hộ chiếu:

Công dân cần lựa chọn đúng nội dung đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu (đối với trường hợp chưa từng được cấp hộ chiếu phổ thông) hoặc cấp lại hộ chiếu (đối với trường hợp đã được cấp hộ chiếu phổ thông nhưng hết hạn hoặc còn hạn nhưng cấp đổi lại…)

Lưu ý khi nộp hồ sơ trực tuyến cấp Hộ chiếu phổ thông

6. Sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ:

Công dân cần lưu lại mã hồ sơ và các thông tin liên quan để thuận tiện cho việc tra cứu, theo dõi quá trình giải quyết.

7. Công dân cần lưu ý theo dõi thông báo đến tin nhắn điện thoại để thực hiện theo hướng dẫn của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh.

Nếu có vấn đề chưa rõ, công dân vui lòng liên hệ hotline Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Hà Nội: 024.38257941 và tại TP. Hồ Chí Minh: 0283.9201701 hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh để được hỗ trợ.