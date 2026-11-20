Cụ thể, 4 lưu ý khi đổi vé:

1/ Chuẩn bị sẵn mã QR được gửi qua email/SMS/website Hanoigo và bản cứng Căn cước/CCCD/Hộ chiếu hoặc VNeID (định danh mức 2) trùng khớp với thông tin đã đăng ký vé.

2/ Xếp hàng trật tự, không chen lấn, xô đẩy.

3/ Lắng nghe và tuân thủ hướng dẫn của BTC trong suốt quá trình đổi vé.

4/ Không xả rác bừa bãi, giữ thái độ văn minh, lịch sự với các bạn xung quanh và đội ngũ hỗ trợ.

Sơ đồ khu vực đổi vé. Ảnh: BTC

* Khán giả xếp hàng theo đúng chỉ dẫn của BTC tại từng điểm đổi vé.

*Khán giả sử dụng phương tiện cá nhân (xe 2 bánh) có thể gửi xe tại các Điểm gửi xe đã được BTC bố trí.

Khu vực gửi xe để thực hiện đổi vé:

1. TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THÀNH CÔNG

Số 75 Nguyễn Hồng, phường Láng, Hà Nội.

2. TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HOA

Ngõ 8A Hoàng Ngọc Phách, phường Láng, Hà Nội.

Khu vực gửi xe để đổi vé. Ảnh: BTC

*BTC khuyến khích khán giả ưu tiên sử dụng các phương tiện công cộng/xe công nghệ.

Thời gian đổi vé, từ 14:00 - 20:00: Thứ bảy (ngày 21-11-2026) và 08:00 - 20:00: Chủ nhật (Ngày 22-11-2026).