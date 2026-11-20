Những lưu ý khi đổi vé và địa điểm gửi xe dành cho khán giả 'Muôn sắc Việt Nam'
Để quá trình đổi vé tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra thuận lợi, Ban tổ chức lưu ý khán giả chuẩn bị đầy đủ mã QR, giấy tờ tùy thân và tuân thủ hướng dẫn tại các điểm đổi vé. Đồng thời, Ban tổ chức bố trí các địa điểm gửi xe máy, khuyến khích người dân ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng để hạn chế ùn tắc giao thông.
Cụ thể, 4 lưu ý khi đổi vé:
1/ Chuẩn bị sẵn mã QR được gửi qua email/SMS/website Hanoigo và bản cứng Căn cước/CCCD/Hộ chiếu hoặc VNeID (định danh mức 2) trùng khớp với thông tin đã đăng ký vé.
2/ Xếp hàng trật tự, không chen lấn, xô đẩy.
3/ Lắng nghe và tuân thủ hướng dẫn của BTC trong suốt quá trình đổi vé.
4/ Không xả rác bừa bãi, giữ thái độ văn minh, lịch sự với các bạn xung quanh và đội ngũ hỗ trợ.
* Khán giả xếp hàng theo đúng chỉ dẫn của BTC tại từng điểm đổi vé.
*Khán giả sử dụng phương tiện cá nhân (xe 2 bánh) có thể gửi xe tại các Điểm gửi xe đã được BTC bố trí.
Khu vực gửi xe để thực hiện đổi vé:
1. TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THÀNH CÔNG
Số 75 Nguyễn Hồng, phường Láng, Hà Nội.
2. TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HOA
Ngõ 8A Hoàng Ngọc Phách, phường Láng, Hà Nội.
*BTC khuyến khích khán giả ưu tiên sử dụng các phương tiện công cộng/xe công nghệ.
Thời gian đổi vé, từ 14:00 - 20:00: Thứ bảy (ngày 21-11-2026) và 08:00 - 20:00: Chủ nhật (Ngày 22-11-2026).
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-luu-y-khi-doi-ve-va-dia-diem-gui-xe-danh-cho-khan-gia-muon-sac-viet-nam-1766946.html