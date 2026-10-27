Những lưu ý cập nhật dữ liệu quy hoạch nông thôn mới vào cơ sở dữ liệu quốc gia

Ngày 31/1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 417/QĐ-BNNMT phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 - 2030.

Hệ thống dữ liệu tại địa phương và các bộ, ngành phải bảo đảm khả năng kết nối, liên thông và chia sẻ đồng bộ.

Theo đó, Bộ Xây dựng chủ trì, hướng dẫn, thực hiện hai nội dung, trong đó có nội dung về thực hiện xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên nền tảng công nghệ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS hóa) để cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch và được cung cấp, chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Để dữ liệu quy hoạch có thể cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, ông Vũ Hồng Sơn, Giám đốc Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn (Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia) cho biết, các dữ liệu cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản theo Thông tư số 22/2026/TT-BTC ngày 17/3/2026 của Bộ Tài chính và Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng.

Trước hết, về định dạng và đóng gói dữ liệu số, cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch (GIS) phải được đóng gói theo các định dạng chuẩn như GDB (.gdb), GML (.gml), GPKG (.gpkg) hoặc các định dạng dữ liệu địa lý khác theo quy định của pháp luật.

Đối với hồ sơ văn bản và bản vẽ, các định dạng số hóa được sử dụng gồm PDF/A, GeoTIFF, GeoPDF hoặc định dạng bản vẽ kỹ thuật CAD/GIS đã được phê duyệt. Đặc biệt, toàn bộ dữ liệu không gian phải tuân thủ hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000, bảo đảm tính thống nhất trong quá trình quản lý, khai thác và kết nối dữ liệu.

Về cấu trúc và mã hóa đối tượng, mỗi đối tượng địa lý trong cơ sở dữ liệu quy hoạch phải được gắn một mã nhận dạng duy nhất theo quy tắc chuẩn, phục vụ việc quản lý và theo dõi vòng đời của đối tượng. Dữ liệu cũng phải được tổ chức theo cấu trúc thư mục quy định, chẳng hạn thư mục CSDL_ , nhằm bảo đảm tính thống nhất trong lưu trữ và trao đổi.

Bên cạnh đó, các trường thông tin dạng văn bản trong cơ sở dữ liệu phải sử dụng bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001.

Đối với nội dung và hồ sơ pháp lý, bộ hồ sơ tích hợp phải có đầy đủ quyết định phê duyệt quy hoạch, báo cáo thuyết minh, hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu số đi kèm.

Việc số hóa phải bảo đảm tính tương thích giữa hồ sơ giấy đã được ký, đóng dấu xác nhận và các phiên bản số hóa tương ứng, gồm HoSoBASIC, HoSoScan và HoSoGIS.

Ngoài ra, hệ thống dữ liệu tại địa phương và các bộ, ngành phải bảo đảm khả năng kết nối, liên thông và chia sẻ đồng bộ với Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, cũng như Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Quá trình kết nối, chia sẻ và vận hành dữ liệu đồng thời phải tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật và quản lý vận hành hệ thống.