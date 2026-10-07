Những lượt chạy thử trước Hội đua bò Bảy Núi
Trước ngày Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026, các nài bò đưa những đôi bò đua đến sân đua xã An Cư tập luyện, làm quen mặt sân và kiểm tra khả năng phối hợp trước khi bước vào tranh tài chính thức ngày 10/10.
Những lượt chạy thử giúp các nài bò kiểm tra thể lực, khả năng phối hợp của từng đôi bò, đồng thời điều chỉnh kỹ thuật điều khiển và làm quen với điều kiện mặt sân trước ngày thi đấu.
Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026 diễn ra sáng 10/10 tại sân đua bò xã An Cư, gần chùa Thơ-mít.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-anh-nhung-luot-chay-thu-truoc-hoi-dua-bo-bay-nui-a499010.html