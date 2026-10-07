Những lượt chạy thử trước Hội đua bò Bảy Núi

Các đôi bò tập kết tại bãi chờ trước khi vào sân tập.

Nài bò chăm sóc sức khỏe cho đôi bò trước khi ra sân tập.

Nài bò nhí phụ giúp dắt bò làm quen với đường đua.

Nhiều người dân có mặt từ sớm để theo dõi các đội luyện tập.

Các đôi bò bắt đầu lượt chạy thử trên đường đua.

Nài bò điều khiển đôi bò tăng tốc trên đường đua ngập nước.

Các đôi bò làm quen với đường chạy bùn.

Các đôi bò tăng tốc về đích.

Những lượt chạy thử giúp các nài bò kiểm tra thể lực, khả năng phối hợp của từng đôi bò, đồng thời điều chỉnh kỹ thuật điều khiển và làm quen với điều kiện mặt sân trước ngày thi đấu.

Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026 diễn ra sáng 10/10 tại sân đua bò xã An Cư, gần chùa Thơ-mít.