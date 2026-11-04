Những lựa chọn nghề nghiệp khác thường của Châu Tinh Trì

Trước khi trở thành một trong những biểu tượng hài nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, Châu Tinh Trì từng bắt đầu sự nghiệp bằng một công việc khá xa lạ với hình ảnh hiện tại. Năm 1983, ông đảm nhận vai trò dẫn chương trình 430 Space Shuttle của TVB. Đây là chương trình thiếu nhi có nội dung giải trí, đòi hỏi người dẫn phải linh hoạt và có khả năng tương tác với khán giả nhỏ tuổi. Dù không phải công việc diễn xuất chuyên nghiệp, khoảng thời gian này giúp Tinh Gia tích lũy kinh nghiệm trước ống kính, đồng thời tạo cơ hội để ông phát triển khả năng gây cười tự nhiên.

Sau khi chuyển sang tham gia các bộ phim truyền hình, Châu Tinh Trì dần tìm được vị trí trong làng giải trí Hong Kong. Tuy nhiên, thay vì chỉ tiếp tục theo đuổi con đường diễn viên, ông sớm bộc lộ mong muốn tham gia sâu hơn vào quá trình tạo nên một tác phẩm điện ảnh. Năm 1994, ông cùng Lý Lực Trì đạo diễn Quốc Sản 007, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý từ người đứng trước máy quay sang vị trí điều hành phía sau màn ảnh. Đây cũng là khởi đầu cho hành trình thử sức với một vai trò đòi hỏi tư duy tổng thể về kịch bản, diễn xuất và cách kể chuyện.

Không dừng lại ở công việc đạo diễn, Tinh Gia còn lựa chọn đảm nhận vai trò biên kịch trong nhiều dự án. Điểm đặc biệt trong cách làm phim của ông là sự kết hợp giữa những tình huống hài hước tưởng chừng phi lý với các câu chuyện có chiều sâu về con người. Vua Hài Kịch (1999), Đội Bóng Thiếu Lâm (2001) và Tuyệt Đỉnh Kung Fu (2004) là những tác phẩm thể hiện rõ dấu ấn sáng tạo này. Trong đó, ông không chỉ tham gia diễn xuất mà còn trực tiếp đóng góp vào quá trình xây dựng nội dung và định hình phong cách phim. Việc kiêm nhiệm nhiều vị trí cho thấy Châu Tinh Trì không muốn bị giới hạn trong một vai trò cố định, mà luôn tìm cách đưa ý tưởng cá nhân vào từng dự án.

Một lựa chọn khác ít được chú ý là việc Châu Tinh Trì sớm bước chân vào lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện ảnh. Năm 1996, ông thành lập Star Overseas, công ty gắn liền với hoạt động sản xuất và phát triển các dự án phim. Thay vì chỉ chờ đợi những lời mời diễn xuất, Tinh Gia từng bước xây dựng khả năng chủ động lựa chọn câu chuyện, phát triển ý tưởng và tham gia vào quá trình đưa tác phẩm đến với công chúng. Đây cũng là hướng đi giúp ông mở rộng phạm vi hoạt động, từ một nghệ sĩ biểu diễn trở thành người có tiếng nói trong quá trình vận hành các dự án điện ảnh.

Đáng chú ý, khi đang ở thời kỳ được khán giả yêu thích với tư cách diễn viên, Châu Tinh Trì lại quyết định giảm dần sự xuất hiện trên màn ảnh. Trường Giang Thất Hào (2008) là một trong những tác phẩm cuối cùng ông đảm nhận vai trò diễn viên chính trước khi tập trung nhiều hơn cho công việc đạo diễn và sản xuất. Những dự án sau đó như Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện (2013), Mỹ Nhân Ngư (2016) và Tân Vua Hài Kịch (2019) tiếp tục cho thấy ông vẫn duy trì hoạt động sáng tạo, dù không còn thường xuyên xuất hiện trước khán giả.

Từ một người dẫn chương trình thiếu nhi đến diễn viên, đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất, Châu Tinh Trì đã nhiều lần lựa chọn những hướng đi không giống số đông. Ông không chỉ xây dựng sự nghiệp bằng khả năng diễn xuất mà còn từng bước mở rộng quyền chủ động trong sáng tạo nghệ thuật. Có lẽ, chính những lần chuyển hướng ấy đã góp phần tạo nên một Tinh Gia khác biệt, không chỉ được nhớ đến qua những vai diễn hài kinh điển mà còn bởi dấu ấn phía sau hàng loạt tác phẩm điện ảnh.