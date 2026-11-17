Lãnh đạo xã Nhi Sơn thăm hỏi, động viên các học viên lớp xóa mù chữ, khích lệ bà con tích cực tham gia học tập, từng bước nâng cao kiến thức và kỹ năng trong cuộc sống.

Những lớp học đặc biệt giữa đại ngàn

Khi màn đêm buông xuống trên những bản làng vùng cao Mường Lát, ánh điện từ các nhà văn hóa lại sáng lên, tiếng đánh vần, tập đọc vang lên giữa núi rừng. Sau một ngày làm nương, làm rẫy, nhiều người dân, dù đã ngoài 40, 50 tuổi, vẫn tranh thủ đến lớp, tập viết những nét chữ đầu tiên.

Đó là các lớp học xóa mù chữ do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tại nhiều địa bàn như bản Tén Chè, bản Chim (xã Nhi Sơn), thôn Chiên Pục, Tén Tằn (xã Mường Lát), bản Pù Đứa (xã Quang Chiểu)... Đứng lớp là cán bộ, chiến sĩ và lực lượng trí thức trẻ tình nguyện của đơn vị.

Nội dung giảng dạy được lựa chọn phù hợp với trình độ học viên, từ nhận diện mặt chữ, học âm vần, ghép tiếng đến đọc, viết câu và thực hiện các phép tính thông thường. Với những người lớn tuổi, tiếp thu chậm, các thầy giáo phải kiên nhẫn giảng giải, cầm tay hướng dẫn từng nét chữ. Bên cạnh dạy đọc, dạy viết, họ còn lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn kiến thức chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và kỹ năng thiết thực trong đời sống.

Duy trì lớp học ở vùng cao không dễ dàng khi phần lớn học viên đều bận công việc gia đình, sản xuất; một số người chưa thành thạo tiếng phổ thông, tuổi cao nên khả năng ghi nhớ hạn chế. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ còn đến từng nhà, lên tận nương rẫy vận động, động viên bà con tham gia học tập.

Tại xã Nhi Sơn, hai lớp học ở bản Tén Chè và bản Chim được duy trì nhờ sự kiên trì vận động của cán bộ, chiến sĩ và trí thức trẻ tình nguyện Đội sản xuất số 4. Ban đầu, nhiều chị em còn e ngại vì tuổi đã lớn, chưa biết tiếng phổ thông, cho rằng việc học chữ không còn cần thiết.

Thượng tá Lã Minh Thanh, Trưởng phòng Chính trị, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 chia sẻ: “Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là giúp bà con biết đọc, biết viết mà còn tạo được niềm tin để người dân thấy việc học là cần thiết, dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Khi bà con hiểu được lợi ích của con chữ, tự giác đến lớp và duy trì việc học, đó chính là kết quả đáng mừng nhất đối với đơn vị”.

Để học viên dễ tiếp thu, các thầy giáo chủ động gắn bài học với thực tế, sử dụng những từ ngữ quen thuộc trong sinh hoạt và các con số liên quan đến mua bán nông sản.

Chị Hoàng Khánh Linh, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 cho biết, niềm vui của những người đứng lớp là khi thấy học viên ngày càng mạnh dạn đọc bài, chủ động đến lớp và nhắc nhở nhau duy trì việc học.

Những lớp học xóa mù chữ góp phần nâng cao dân trí, giúp người dân vùng biên tự tin hơn trong cuộc sống.

Với bà Vi Thị Điếng, học viên lớp xóa mù chữ thôn Chiên Pục, xã Mường Lát, việc biết chữ đã giúp cuộc sống thuận lợi hơn. Bà chia sẻ: “Ngày trước tôi không biết chữ, đi chợ mua bán nhiều khi cũng khó, người ta ghi thế nào thì mình phải nhờ người khác xem hộ. Lúc mới đi học cũng ngại lắm, vì tôi lớn tuổi rồi, sợ học không vào. Nhưng các thầy bộ đội dạy rất dễ hiểu. Giờ tôi đã biết viết tên, biết đọc được một số chữ, biết tính tiền khi mua bán. Tôi vui lắm”.

Từ năm 2021 đến nay, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đã phối hợp với các địa phương mở 20 lớp xóa mù chữ, tái mù chữ cho 360 người dân trên địa bàn các xã thuộc vùng dự án Khu Kinh tế - Quốc phòng Mường Lát. Riêng lớp học tại thôn Chiên Pục, xã Mường Lát được tổ chức với sự phối hợp của Ủy ban MTTQ và UBND xã. Sau hơn một tháng, nhiều học viên đã đánh vần, đọc những từ ngữ đơn giản.

Một buổi học chữ của bà con tại thôn Chiên Pục, xã Mường Lát.

Từ con chữ vun đắp tình quân dân

Ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, nâng cao dân trí là nhiệm vụ cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Việc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các lớp học, trực tiếp cử cán bộ, chiến sĩ tham gia giảng dạy đã góp phần đưa công tác xóa mù chữ đến gần hơn với người dân.

Ông Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lát đánh giá sự đồng hành của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đã giúp địa phương có thêm nguồn lực nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp rà soát nhu cầu học tập, vận động các gia đình tạo điều kiện để học viên duy trì việc học và hỗ trợ các lớp phát huy hiệu quả lâu dài.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thìn, Đội trưởng Đội sản xuất số 1, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 cho biết, đơn vị luôn xác định muốn giúp đồng bào phát triển phải gần dân, hiểu dân và nắm bắt đúng nhu cầu của người dân. Khi biết chữ, bà con sẽ tự tin hơn, chủ động tiếp cận thông tin, chính sách và kiến thức mới. Qua những lớp học, tình cảm giữa cán bộ, chiến sĩ với Nhân dân ngày càng gắn bó.

Từ thao trường đến bục giảng, những người lính Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đang âm thầm cống hiến bằng trách nhiệm và tình cảm dành cho đồng bào. Mỗi nét chữ được viết nên, mỗi phép tính được thực hiện thành thạo không chỉ mở ra cơ hội đổi thay cho người học mà còn góp phần nâng cao dân trí, củng cố thế trận lòng dân, vun đắp tình quân dân bền chặt nơi phên dậu Tổ quốc.