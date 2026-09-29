Những lớp học đặc biệt trên biên giới

Thượng tá Đoàn Công Nghiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối trao học bổng “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên đảo Hòn Chuối tại lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: Văn Hà

Lớp học trên ngọn sóng

Ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 của “Lớp học tình thương” trên đảo Hòn Chuối tỉnh Cà Mau diễn ra giản dị, với sự tham dự của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau và một số phụ huynh. Trong bộ đồng phục học sinh, 12 em mang theo sách vở, đồ dùng học tập đã được chuẩn bị đầy đủ, háo hức bước vào năm học mới; trong đó có nhiều em là người Khmer.

Trung tá Nguyễn Văn Qươn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Chuối cho biết: “Lớp học được hình thành từ tâm huyết của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ công tác tại đơn vị. Từ lớp học này, gia đình nào có điều kiện thì cho con vào bờ học tiếp chương trình cao hơn. Nhờ sự động viên của cán bộ, chiến sĩ đơn vị và quyết tâm của các em học sinh, đến nay, trên đảo đã có 5 em học xong chương trình đại học”.

Là người có hơn 15 năm trực tiếp dạy tại “Lớp học tình thương”, Trung tá Trần Bình Phục, cán bộ Đội Vận động quần chúng, hiểu rõ những khó khăn của thầy và trò trên đường đến lớp. Anh chia sẻ: “Mùa nắng, đường đến lớp dốc cao, thầy và trò chúng tôi chật vật leo từng đoạn, mồ hôi nhễ nhại; mùa mưa, lối đi trơn trượt, quần áo dễ lấm lem bùn đất. Dù vậy, các em học sinh vẫn duy trì việc học đều đặn. Từ “Lớp học tình thương” này, nhiều em học sinh đã trưởng thành và có một tương lai tốt đẹp, tình cảm thầy trò cũng càng thêm gắn bó”.

“Lớp học tình thương” do Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Bến Lức phụ trách có 2 thầy giáo đứng lớp. Ảnh: Lê Khoa

Lớp học cho học sinh nghèo ở xóm trọ Bến Lức

Trước khi năm học 2026-2027 bắt đầu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Bến Lức, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với giáo viên Trường Tiểu học Mai Thị Non phân hiệu 2, xã Bến Lức dọn dẹp, sơn sửa phòng học. Bàn ghế được lau chùi sạch sẽ, bảng được sơn mới, hệ thống đèn chiếu sáng được kiểm tra, gia cố, bảo đảm điều kiện học tập cho các em trong các ca học buổi chiều và tối.

“Lớp học tình thương” do Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Bến Lức phụ trách được hình thành cách đây hơn 10 năm. Học sinh của lớp chủ yếu là con em công nhân, người lao động từ nhiều tỉnh, thành phố đến địa bàn tìm việc làm, phần lớn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều cặp vợ chồng không có giấy đăng ký kết hôn, nên con cái không có đầy đủ giấy tờ tùy thân. Có em thì mồ côi cha, mẹ hoặc bị cha mẹ bỏ rơi, phải sống với ông bà hoặc người thân. Những ngày đầu mới thành lập, “Lớp học tình thương” phải mượn phòng trọ của người dân để tổ chức dạy học. Sau vài lần di chuyển, từ năm học 2025-2026, lớp được địa phương bố trí tại Trường Tiểu học Thuận Đạo, xã Bến Lức. Nhà trường dành cho lớp 2 phòng học, có đầy đủ bàn ghế, bảng viết. Năm học 2026-2027, lớp được chuyển về Trường Tiểu học Mai Thị Non phân hiệu 2, xã Bến Lức.

Thiếu tá Nguyễn Văn Cảnh, nhân viên báo vụ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Bến Lức, là một trong những “thầy giáo quân hàm xanh” gắn bó với lớp học từ những ngày đầu. Anh cho biết, năm học 2025-2026, lớp có 82 học sinh, độ tuổi từ 6 đến 15, học từ lớp 1 đến lớp 5. Nhiều em chưa từng biết chữ hoặc từng đi học nhưng bỏ dở nên quên kiến thức; có em học chậm, 14-15 tuổi mới bắt đầu vào lớp 1. Để phù hợp với trình độ của học sinh, đơn vị chia thành 4 lớp, tổ chức dạy 2 ca. Ca trưa từ 14 đến 16 giờ, ca chiều từ 17 đến 19 giờ. Theo kế hoạch năm học 2026-2027, lớp tiếp nhận 91 học sinh, chia thành 6 lớp, gồm 2 lớp 1, 1 lớp 2, 1 lớp 3, 1 lớp 4 và 1 lớp 5; thời gian học được duy trì như những năm học trước. Trong lễ khai giảng, đơn vị phối hợp với địa phương vận động các nhà tài trợ chuẩn bị 10 chiếc xe đạp, 20 suất học bổng, 100 bộ đồng phục, 80 ba lô và đồ dùng học tập, tổng trị giá 45 triệu đồng, để trao tặng các em học sinh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thạnh An trao quà cho học sinh trong Chương trình “Đồng hành cùng học sinh xã đảo”. Ảnh: Quang Tiến

Đồng hành cùng học sinh xã đảo

Năm học 2026-2027, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh An, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì việc đón 21 học sinh ở ấp Thiềng Liềng, xã Thuận An về đơn vị ăn, nghỉ trưa sau mỗi buổi học. Việc làm này giúp các em có thêm thời gian nghỉ ngơi, đồng thời giảm bớt khó khăn trong quá trình đi lại giữa ấp và trung tâm xã. Trung tá Nguyễn Đình Tân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thạnh An cho biết, do đặc điểm địa hình xã đảo, việc đi lại phụ thuộc vào điều kiện sóng nước và phương tiện tàu, thuyền. Đặc biệt, ấp Thiềng Liềng cách trung tâm xã khoảng 10km. Hằng ngày, người dân và học sinh ở đây phải đi lại bằng ghe, đò; việc di chuyển càng khó khăn khi mưa, dông gió.

Thấu hiểu những khó khăn đó, từ năm 2023, Đồn Biên phòng Thạnh An phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường triển khai mô hình “Đồng hành cùng học sinh xã đảo”, tạo điều kiện để học sinh ở Thiềng Liềng có nơi nghỉ trưa trước khi tiếp tục buổi học chiều. Năm học 2025-2026, đơn vị lắp đặt 15 chiếc giường xếp, chuẩn bị chăn màn để bảo đảm chỗ nghỉ cho 15 học sinh. Một góc đọc sách, nghiên cứu tài liệu cũng được bố trí để các em ôn bài trước buổi học chiều. Đơn vị chuẩn bị các suất ăn với mức 35.000 đồng/suất/buổi, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và đủ dinh dưỡng cho các em.

Những việc làm cụ thể của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang góp phần giảm bớt khó khăn cho học sinh ở những địa bàn đặc thù. Ở Hòn Chuối, người lính Biên phòng trực tiếp đứng lớp; tại Bến Lức, cán bộ, chiến sĩ cùng nhà trường duy trì “Lớp học tình thương” cho những em chưa có điều kiện đến trường; còn ở Thạnh An, đơn vị bố trí nơi nghỉ và chăm lo bữa ăn cho học sinh ở ấp Thiềng Liềng. Mỗi mô hình được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế ở địa bàn, góp phần giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn duy trì việc học và có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.