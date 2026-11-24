“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Trong kỷ nguyên 4.0, sự “mù chữ” trở thành rào cản lớn, khiến đồng bào hoàn toàn lúng túng khi thao tác trên điện thoại thông minh, không thể tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến hay kích hoạt tài khoản VNeID. Trước thực trạng đó, những lớp xóa mù chữ do Công an xã Avương trực tiếp tổ chức và đứng lớp đã ra đời, mở ra hành trình gieo chữ đầy nhân văn giữa đại ngàn.

Nói về lý do ra đời của những lớp học đặc biệt này, Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương, cho biết: “Rào cản chữ viết khiến công tác phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng trước đây chủ yếu phải tuyên truyền miệng, còn các hình thức trực quan như pano, áp phích, infographic hay tài liệu bằng văn bản gần như bị vô hiệu hóa vì bà con không đọc được. Quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn này, chúng tôi đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai “Chiến dịch xóa mù chữ” với lộ trình bài bản”.

Công an xã Avương ân cần chỉ dạy người dân thôn Chơrlang học tiếng Việt

Đặt mục tiêu trong vòng 36 tháng (tính từ ngày 1/10/2026), Công an xã Avương sẽ hoàn thành xóa mù chữ cho toàn bộ người dân có nhu cầu trên địa bàn cả 12 thôn. Đứng lớp giảng dạy là các cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã qua tập huấn kỹ năng sư phạm. Để tiếp sức cho bà con, cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp kinh phí để mua sách vở, bút viết trao tặng các “học sinh” đặc biệt.

Lớp học đầu tiên được khởi động từ đầu tháng 10 tại nhà Gươl thôn Chơrlang với 25 học viên, diễn ra đều đặn vào tối thứ Ba và thứ Năm hằng tuần. Tiếp đó, ngày 12/11, lớp học thứ hai được khai giảng tại nhà văn hóa thôn Agiốc cho 45 học viên người Cơ Tu trong không khí phấn khởi, có sự tham dự đông đủ của chi bộ, ban nhân dân thôn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Tận tình hướng dẫn cách cầm bút, viết chữ

Công an xã Avương xác định, các khóa học diễn ra linh hoạt, có thể ban ngày hoặc ban đêm để phù hợp với điều kiện của người dân, kéo dài trong 3 tháng nhằm giúp 100% học viên đọc thông, viết thạo tiếng Việt cơ bản, tự tin tiếp cận các tiện ích số phục vụ cuộc sống hằng ngày.

Nhịp cầu hai chiều đậm nhân văn

Không có bục giảng khang trang hay phấn trắng bảng đen hiện đại, những lớp học dưới mái nhà Gươl vẫn rộn rã tiếng cười. Ở đó, hình ảnh những chiến sĩ Công an vốn quen đấu tranh với tội phạm, tuần tra biên giới nay kiên nhẫn cầm tay từng cụ già, người mẹ để nắn nót từng nét chữ đã làm lay động lòng người.

“Thầy giáo mang quân hàm xanh” ở xã biên giới Avương

Đáng chú ý, thấu hiểu ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các lớp học do Công an xã Avương mở ra, cô giáo Zơrâm Thị Tươi, một người con ưu tú sinh ra và lớn lên ngay tại thôn Agiốc, đã tự nguyện đồng hành cùng lực lượng Công an, hằng đêm ra lớp hỗ trợ giảng dạy chữ cho người dân. Sự chung tay của cô Tươi không chỉ giúp truyền tải kiến thức sư phạm một cách tự nhiên, gần gũi hơn mà còn tiếp thêm niềm tin, thắp sáng khát vọng học tập của bà con dân tộc Cơ Tu.

“Việc mở các lớp hướng dẫn đọc, viết tiếng Việt cho đồng bào Cơ Tu không chỉ giúp bà con nâng cao dân trí, chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, đời sống, mà còn giúp người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật để nâng cao ý thức cảnh giác. Đặc biệt, đây còn là mô hình dân vận khéo, mang ý nghĩa gắn kết hai chiều: cán bộ Công an dạy chữ tiếng Việt, còn bà con lại là “người thầy” dạy tiếng Cơ Tu cho cán bộ, chiến sĩ. Đây chính là chìa khóa để hiện thực hóa tiêu chí “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba Nhất”, góp phần giữ vững an ninh, trật tự nơi vùng cao biên giới”, theo Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương.

Công an xã Avương phát dụng cụ học tập cho học viên

Nắm chặt cây bút mới trên trang giấy trắng, bà Alăng Thị Vui (trú thôn Chơrlang) xúc động chia sẻ: “Trước đây không biết chữ, mỗi lần đi làm giấy tờ hay cầm chiếc điện thoại thông minh trên tay, mình chỉ biết nhìn thôi, tủi thân lắm. Nay được các chú Công an tận tình chỉ bảo, mình quyết tâm học cho bằng được để tự tay viết tên mình, biết đọc tin nhắn và sử dụng các tiện ích trên điện thoại”.

Chung niềm vui, ông Avô Tâm (trú thôn Agiốc) hào hứng: “Cán bộ Công an vừa dạy chữ, vừa trò chuyện bằng tiếng Cơ Tu nên lớp học vui lắm, không ai ngại ngùng cả. Già rồi nhưng mình vẫn quyết tâm đi học để đọc thông chữ tiếng Việt, sau này đọc sách báo, hiểu chính sách của Đảng, Nhà nước để làm ăn và dạy bảo con cháu”.

Trực tiếp đứng lớp giảng dạy, Trung tá Hồng Minh Hiển, cán bộ Công an xã Avương, trải lòng: “Giảng dạy cho bà con vùng cao đòi hỏi sự kiên trì rất lớn. Chúng tôi lồng ghép các câu chuyện đời thường, lấy ví dụ gần gũi về cây lúa, ngọn núi, cái nương để bà con dễ nhớ. Ranh giới giữa chiến sĩ Công an và người dân hoàn toàn bị xóa nhòa, chỉ còn lại sự sẻ chia chân thành”.

Người dân thôn Agiốc, xã Avương tham gia lớp học do Công an xã tổ chức

Đặc biệt, lớp học này còn mang ý nghĩa gắn kết hai chiều sâu sắc. Trực tiếp chỉ đạo công tác chuyên môn, Thiếu tá Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng Công an xã Avương, nhấn mạnh: “Trong quá trình truyền dạy con chữ, chính bà con học viên lại trở thành những “người thầy, người cô” nhiệt tình dạy lại tiếng Cơ Tu cho các cán bộ, chiến sĩ Công an xã chưa thông thạo tiếng Cơ Tu. Chiếc chìa khóa “biết tiếng dân, hiểu lòng dân” giúp lực lượng Công an bám sát cơ sở, làm tốt công tác nắm tình hình và giải quyết thấu đáo mấu chốt an ninh, trật tự ngay từ ban đầu”.

Những lớp học xóa mù chữ ở Avương không chỉ đơn thuần là nơi truyền dạy tri thức, mà còn là minh chứng sinh động cho việc hiện thực hóa tiêu chí “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua "Ba Nhất” của lực lượng Công an. Và, ánh đèn từ nhà Gươl, nhà văn hóa thôn Chơrlang, Agiốc vẫn đêm đêm tỏa sáng giữa đại ngàn Trường Sơn. Những giọt mồ hôi rơi trên trang sách của cả “thầy” và “trò” đang tiếp tục bồi đắp cho mối quan hệ máu thịt giữa Công an và Nhân dân. Đó chính là bức tường thành vững chắc nhất, bảo vệ an ninh, trật tự và chủ quyền thiêng liêng nơi biên cương phía Tây của TP Đà Nẵng.