Những lớp dạy nghề Y tế thôn bản trong đồng bào dân tộc và miền núi tại An Giang

Các lớp đào tạo Nhân viên Y tế thôn bản ở An Giang.

Những lớp dạy nghề Y tế thôn bản trong đồng bào dân tộc và miền núi ở tỉnh An Giang trang bị kiến thức chuyên môn, các lớp đào tạo sơ cấp Nhân viên Y tế thôn bản đang mở ra hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc Khmer. Từ phòng bệnh, chăm sóc mẹ và bé đến sơ cấp cứu ban đầu, người học có thêm kỹ năng để bảo vệ sức khỏe gia đình, cộng đồng và hỗ trợ tích cực cho tuyến y tế cơ sở.

Học nghề để chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đầu tháng 9/2026, UBND các xã Ô Lâm, Ba Chúc và Tri Tôn (tỉnh An Giang) phối hợp với Trường Trung cấp Nghề Dân tộc Nội trú An Giang, Trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn (Phân hiệu An Giang) và Trung tâm Đào tạo Việt Nhật mở 4 lớp sơ cấp Nhân viên Y tế thôn bản.

Khóa học thu hút hơn 120 học viên là cộng tác viên y tế, cán bộ ấp, chi hội đoàn thể và lao động Khmer nghèo, cận nghèo (Tri Tôn 2 lớp, Ô Lâm và Ba Chúc mỗi xã 1 lớp, khoảng 30 học viên/lớp). Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

An Giang khai giảng lớp đào tạo nghề nhân viên Y tế thôn bản tại các xã dân tộc và miền núi.

Khóa học diễn ra trong 3 tháng (420 giờ) theo quy định chuyên môn của Thông tư 27 (Bộ Y tế). Chương trình kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, gồm: 100 giờ lý thuyết, 320 giờ thực hành (50 giờ thực tập tại hộ gia đình, 50 giờ thực hành lâm sàng tại cơ sở y tế và 220 giờ rèn luyện kỹ năng).

Ông Phan Tuấn Kiệt, Phó Giám đốc Phân hiệu An Giang - Trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn, cho biết: "Nội dung đào tạo xoay quanh 3 trụ cột. Một là kiến thức và kỹ năng y khoa: học viên nắm vững cấu trúc cơ thể, đo thành thạo chỉ số sinh tồn (nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở...), sử dụng thuốc an toàn, áp dụng y học cổ truyền và dinh dưỡng. Hai là cấp cứu và chăm sóc đặc thù: nhận biết dấu hiệu nguy hiểm, sơ cấp cứu ban đầu, hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân, chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh và hỗ trợ đẻ rơi. Ba là cộng đồng và quản lý: truyền thông dinh dưỡng, tiêm chủng, vệ sinh môi trường, quản lý sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và giới hạn chuyên môn".

Những kiến thức này mang lại giá trị thiết thực cho cán bộ cơ sở. Bà Neáng Sóc Khone, Trưởng Ban nhân dân ấp Phước Long (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang), chia sẻ: "Địa bàn ấp có nhiều đồng bào Khmer sinh sống, việc tiếp cận y tế đôi lúc còn khó khăn. Tham gia lớp học giúp chúng tôi nắm chắc cách phòng bệnh, nhận biết dấu hiệu bất thường và xử lý sơ cấp cứu ban đầu. Quan trọng nhất là sau khóa học, chúng tôi có thể tuyên truyền người dân chủ động bảo vệ sức khỏe và phối hợp hiệu quả hơn với Trạm Y tế".

Đưa kiến thức y tế đến gần người dân vùng biên

Tại xã biên giới Ba Chúc, việc chăm lo sức khỏe nhân dân từ cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đội ngũ y tế ấp được đào tạo bài bản sẽ là cánh tay nối dài của ngành Y tế trong tuyên truyền phòng bệnh, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, hướng dẫn dùng thuốc an toàn. Qua đó, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với đồng bào Khmer ở khu vực còn khó khăn.

Chị Neang Sa Mai, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Trung An (xã Ba Chúc, tỉnh An Giang) phấn khởi: "Tôi tham gia lớp học 3 ngày cuối tuần. Qua học tập, tôi tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Là Chi hội trưởng Phụ nữ ấp, tôi thường xuyên tiếp xúc với chị em. Những kỹ năng này giúp tôi tự tin hơn khi tuyên truyền giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em".

Cùng chung niềm vui, ông Thái Văn Đạt, Chi hội trưởng Nông dân ấp Thanh Lương (xã Ba Chúc, tỉnh An Giang), cho biết: "Lớp học rất thiết thực. Kiến thức thu nhận không chỉ phục vụ gia đình mà còn giúp tôi hỗ trợ người dân trong ấp khi gặp vấn đề sức khỏe thông thường. Trực tiếp gắn bó với hội viên nông dân, tôi sẽ vận động mọi người tích cực phòng bệnh, giữ vệ sinh môi trường và tuân thủ các khuyến cáo y tế".

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. Đây là lực lượng quan trọng củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh.

Bà Lưu Thị Mỹ Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Chúc, đánh giá: "Ba Chúc là xã miền núi, biên giới tiếp giáp Campuchia, địa bàn rộng, đông đồng bào Khmer sinh sống. Việc phát huy nguồn nhân lực tại chỗ đóng vai trò rất quan trọng. Thay vì đi xa, người lao động hộ nghèo, cận nghèo được học nghề ngay tại địa phương, vừa nâng cao năng lực vừa có cơ hội tham gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng".

Các học viên tham gia khóa đào tạo.

Đào tạo nghề gắn với thực tiễn địa bàn

Tại xã Ô Lâm, nơi khoảng 65% dân số là đồng bào Khmer, việc mở lớp Nhân viên Y tế thôn bản càng có ý nghĩa sâu sắc. Là địa bàn đặc biệt khó khăn đang thụ hưởng chính sách từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, việc đào tạo nghề cho lao động Khmer vừa giúp nâng cao kỹ năng, vừa từng bước xây dựng nguồn lực tại chỗ.

Đặc biệt với phụ nữ Khmer, những người trực tiếp chăm sóc gia đình, khóa học mang lại giá trị rất lớn. Chị Neáng Chanh Thi, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Phước Lợi (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang), chia sẻ: "Tôi được hướng dẫn kiến thức dinh dưỡng, chăm sóc mẹ và bé, phòng bệnh và sơ cứu. Tất cả đều rất thực tế. Tôi sẽ chia sẻ lại cho chị em trong chi hội, nhất là các gia đình có con nhỏ, để mọi người biết cách bảo vệ sức khỏe tốt hơn".

Bà Neáng Sâm Bô, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm, cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng chương trình tạo hiệu ứng lâu dài. Mỗi học viên sau khi hoàn thành không chỉ có một nghề, một kỹ năng phục vụ gia đình mà còn trở thành tuyên truyền viên sức khỏe tại cộng đồng. Với đặc thù địa phương, công tác đào tạo nghề phải bám sát nhu cầu thực tế. Trước đó, xã cũng đã phối hợp mở 2 lớp Tin học văn phòng cho cán bộ ấp, đoàn thể để phục vụ chuyển đổi số".

Thời gian tới, xã Ô Lâm sẽ tiếp tục khảo sát nhu cầu, lựa chọn ngành nghề phù hợp để đào tạo cho lao động Khmer. Mở rộng ngành nghề và nâng cao tay nghề sẽ tạo điều kiện để người dân tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm hoặc ứng dụng vào phát triển kinh tế gia đình.

Từ lớp Y tế thôn bản đến Tin học văn phòng, mục tiêu xuyên suốt của Ô Lâm là đưa cơ hội học nghề đến gần người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào Khmer. Đây là giải pháp thiết thực đưa chính sách dân tộc vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.