Những lợi ích thần kỳ khi uống nước chanh vào buổi sáng

Uống nước chanh buổi sáng rất tốt cho sức khỏe.

1. Thanh lọc cơ thể

Acid citric trong chanh có khả năng tăng cường hoạt động các enzyme kích thích gan. Bạn nên uống một cốc nước chanh vào buổi sáng để thanh lọc cơ thể và khởi đầu ngày mới khỏe khoắn hơn.

2. Tăng cưỡng miễn dịch

Trong nước chanh có chứa nhiều vitamin C, đây là loại chất giúp tăng cường sức đề kháng, ngăn cản các bệnh khi thời tiết lạnh.

Ngoài ra chanh còn giúp tăng cường hấp thu sắt, đóng vai trò trong khả năng miễn dịch. Nước chanh còn chứa nhiều chất kali giúp kích thích trí não phát triển và cân bằng huyết áp.

3. Tốt cho tiêu hóa

Nước chanh không chỉ giúp giải nhiệt và thanh lọc cơ thể nhờ đẩy độc tố ra ngoài mà thành phần có trong nước chanh còn giống như nước bọt và axit có trong hệ tiêu hóa giúp gan sản xuất ra axit cần thiết cho hệ tiêu hóa của bạn. Nước chanh còn giúp giải phóng độc tố và làm giảm các triệu chứng khó tiêu, ợ chua.

4. Lợi tiểu

Uống nước chanh, bạn sẽ đi tiểu nhiều hơn vì nó được coi là một chất lợi tiểu trong cơ thể, giúp làm sạch hệ tiêu hóa.

5. Giảm cân

Nếu béo phì hay thừa cân, bạn không nhất thiết áp dụng chế độ ăn quá khắt khe, dễ dẫn tới tình trạng bị thiếu chất, hạ huyết áp.

Hơn nữa, vỏ chanh có các thớ pectin giúp giảm cân bằng cách ngăn dạ dày hấp thụ đường quá nhanh. Bạn có thể thêm vỏ chanh vào nước lọc hoặc nước chanh ấm. Cần phải lưu ý để giảm cân bạn nên duy trì thói quen uống một cốc nước chanh mỗi ngày kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn.

6. Đẹp da

Vitamin C không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng mà còn giúp chống ôxy hóa hiệu quả làm đẹp da, giảm nếp nhăn. Vitamin C giúp cho làn da khỏe mạnh đẩy lùi một số loại vi khuẩn gây ra mụn trứng cá. Vitamin C giúp trẻ hóa làn da từ bên trong cơ thể nhờ đẩy độc tố ra bên ngoài.

7. Giảm các bệnh về hô hấp

Một cốc nước chanh ấm vào mỗi sáng sớm sẽ giúp loại bỏ các bệnh nhiễm trùng ở vùng ngực và dừng những cơn ho khan, ho gió lại.

8. Giảm stress

Vitamin C có nhiều trong nước chanh là một trong những phương thuốc giúp bạn thoát khỏi tình trạng căng thẳng cho trí não và cơ thể.

9. Hạn chế cà phê

Sau khi uống một ly nước chanh nóng, bạn sẽ thực sự thấy không thèm uống cà phê vào buổi sáng nữa. Tuy đây là một điều khá bất ngờ và cho đến nay khoa học vẫn chưa giải thích được điều này.

Cân bằng pH

Khi bị mất cân bằng pH, cơ thể rất dễ bị bệnh tật. Mặc dù quả chanh có vẻ chua nhưng nó lại là chất kiềm hóa cơ thể cực tốt, giúp đảm bảo cân bằng độ pH trong cơ thể, đặc biệt đối với những người có chế độ ăn nhiều thịt, pho mát và rượu.

Theo H.My -phunutoday