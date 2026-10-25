AI có thể vượt khỏi môi trường thử nghiệm để tác động đến hệ thống bên ngoài nếu hàng rào bảo mật không đủ chặt chẽ. Trước nguy cơ này, 499 nhà khoa học kêu gọi tăng cường cách ly các mô hình AI có năng lực an ninh mạng, trong khi người dùng cũng cần nâng cao khả năng tự bảo vệ và thích ứng với công nghệ.