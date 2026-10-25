Những lợi ích khi sử dụng Sổ sức khỏe điện tử VNeID
Sổ sức khỏe điện tử VNeID là một tiện ích của ứng dụng VNeID được thiết kế để lưu trữ và quản lý thông tin sức khỏe cá nhân của công dân Việt Nam, có giá trị tương đương sổ giấy và được sử dụng thay thế khi người dân đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập và tư nhân, bao gồm khám ngoại trú, nội trú và khám từ xa. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chinh-sach-quyet-dinh-moi/nhung-loi-ich-khi-su-dung-so-suc-khoe-dien-tu-vneid-1371062