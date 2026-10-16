Những loại trái cây đã cắt không nên để ngoài quá 2 giờ

Vậy hoa quả đã cắt để qua đêm có còn an toàn hay không? Câu trả lời phụ thuộc chủ yếu vào cách sơ chế, thời gian để bên ngoài và điều kiện bảo quản.

Hoa quả đã cắt để qua đêm khi nào có thể ăn?

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Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), các loại trái cây tươi đã cắt hoặc đóng gói sẵn cần được bảo quản lạnh. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng khuyến cáo nên cho trái cây đã cắt, gọt vỏ vào hộp có nắp và bảo quản trong tủ lạnh, thay vì để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.

Như vậy, nếu hoa quả được rửa sạch dưới vòi nước chảy trước khi cắt, sơ chế bằng dụng cụ sạch, cho vào hộp đậy kín và bảo quản liên tục trong tủ lạnh ở nhiệt độ khoảng 4 độ C trở xuống, việc sử dụng vào ngày hôm sau nhìn chung có thể an toàn.

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Ngược lại, nếu đĩa hoa quả đã cắt bị bỏ quên trên bàn ăn suốt đêm, người dùng không nên tiếp tục ăn. Theo khuyến cáo an toàn thực phẩm của USDA và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), thực phẩm dễ hỏng như trái cây đã cắt không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Nếu nhiệt độ môi trường trên khoảng 32 độ C, thời gian này giảm xuống còn 1 giờ.

Đáng chú ý, việc hoa quả vẫn giữ được màu sắc, mùi vị bình thường không đồng nghĩa với việc thực phẩm chắc chắn an toàn. Một số vi khuẩn gây bệnh không thể được nhận biết bằng mắt thường hoặc qua mùi vị.

Những loại hoa quả cần đặc biệt chú ý

Dưa hấu, dưa lưới và các loại dưa khác sau khi cắt cần được bảo quản lạnh cẩn thận. CDC xếp dưa đã cắt nhưng để ngoài quá 2 giờ vào nhóm thực phẩm có nguy cơ cao hơn về an toàn thực phẩm. Nếu dưa đã cắt bị để ở nhiệt độ phòng suốt đêm, tốt nhất nên bỏ đi thay vì cố tận dụng.

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Với táo, lê, thanh long, xoài, đu đủ hoặc các loại trái cây nhiều nước khác, nguyên tắc chung vẫn là sơ chế sạch, sử dụng dụng cụ sạch và bảo quản lạnh ngay sau khi cắt. Không nên cho rằng một loại quả có vị chua hoặc ít bị đổi màu sẽ mặc nhiên an toàn khi để lâu bên ngoài.

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Ngoài ra, trái cây cắt sẵn mua tại cửa hàng cũng cần được giữ lạnh theo hướng dẫn trên bao bì. Người tiêu dùng nên chọn sản phẩm được bảo quản trong tủ mát hoặc trên đá lạnh, tránh mua các hộp trái cây đã để lâu ở nơi nóng hoặc không rõ điều kiện bảo quản.

Cách bảo quản hoa quả đã cắt an toàn hơn

Để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, mọi người nên rửa tay bằng xà phòng trước khi sơ chế; rửa trái cây dưới vòi nước chảy trước khi gọt hoặc cắt, kể cả với loại quả sẽ bỏ vỏ. Dao, thớt, hộp đựng và mặt bàn cần được vệ sinh sạch sẽ, tránh dùng chung dụng cụ vừa tiếp xúc với thịt, cá sống mà chưa rửa kỹ.

Sau khi cắt, hãy cho trái cây vào hộp sạch có nắp đậy và đặt trong ngăn mát tủ lạnh càng sớm càng tốt. Không nên để hoa quả đã sơ chế ở ngoài trong lúc ăn uống hoặc chuẩn bị các món khác quá lâu. Đồng thời, cần đặt hộp trái cây tách biệt với thịt, cá sống để tránh nước từ thực phẩm sống rơi vào.

Nếu hoa quả xuất hiện nấm mốc, nhớt bất thường, mùi lạ hoặc dấu hiệu thối hỏng, cần bỏ đi. Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào các dấu hiệu cảm quan để quyết định có ăn hay không, bởi thực phẩm nhiễm vi khuẩn gây bệnh vẫn có thể trông và ngửi bình thường.

Tóm lại, hoa quả đã cắt để qua đêm không nhất thiết phải bỏ đi nếu được sơ chế vệ sinh và bảo quản lạnh đúng cách. Điều quan trọng nhất là không để trái cây đã cắt ở nhiệt độ phòng quá lâu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng. Khi không chắc thực phẩm đã được bảo quản an toàn hay chưa, lựa chọn thận trọng là không tiếp tục sử dụng.