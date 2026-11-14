Những loại trà giúp giảm đầy hơi và cải thiện tiêu hóa

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Nếu sau bữa ăn, bạn đôi khi cảm thấy bụng căng tức và khó chịu thì chắc chắn bạn không phải người duy nhất. Tình trạng đầy hơi ảnh hưởng đến khoảng 14% dân số Mỹ. Nhiều yếu tố có thể gây đầy hơi, gồm không dung nạp thực phẩm, khí tích tụ trong ruột, mất cân bằng vi khuẩn đường ruột, loét, táo bón và nhiễm ký sinh trùng.

ThS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết chướng bụng đầy hơi kéo dài là tình trạng vùng bụng bị căng tức, khó chịu trong nhiều ngày liên tục, có thể tiến triển từ nhẹ, trung bình đến nặng.

Trong đó, kém hấp thu carbohydrate là tình trạng thường gặp ở nhiều người. Triệu chứng gồm chướng bụng, đầy hơi khi ăn một số loại carbohydrate như sữa, lúa mì, đậu, đường fructose... Phát triển quá mức vi khuẩn ở ruột non (Small intestinal bacterial overgrowth - SIBO) cũng có thể gây chướng bụng, đầy hơi. Triệu chứng xảy ra do một số thay đổi về giải phẫu đường tiêu hóa hoặc nhu động ruột, thiếu bài tiết axit dạ dày. Số lượng vi khuẩn trong ruột non tăng quá cao làm cản trở tiêu hóa.

Nhai kẹo cao su, hút thuốc lá, uống đồ uống có ga, hay thói quen ăn uống quá nhanh gây nuốt không khí nhiều hơn bình thường, là một trong những nguyên nhân. Thực phẩm sinh hơi như đậu, bắp cải, bông cải xanh, các loại ngũ cốc, măng tây, hành, lê, lúa mì, cám yến mạch, đậu hà lan, khoai tây cũng dẫn đến căng tức, khó chịu vùng bụng.

Khó tiêu cũng có thể là do ăn quá no, uống nhiều rượu, dùng thuốc kích ứng dạ dày hoặc nhiễm trùng hệ tiêu hóa. Đồng thời, các vấn đề thay đổi nội tiết tố trong chu kỳ kinh nguyệt và giai đoạn tiền mãn kinh dễ gây đầy bụng. Nguyên nhân do hormone estrogen tăng đột biến, progesterone giảm xuống, gây tích nước trong cơ thể.

Tùy vào từng nguyên nhân cụ thể, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. Ngoài ra, từ xưa, con người đã dùng các bài thuốc tự nhiên, trong đó có trà thảo mộc, để làm dịu đầy hơi, khó tiêu. Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy một số loại trà thảo mộc dưới đây có thể giúp xoa dịu tình trạng khó chịu này.

TRÀ HOA DÂM BỤT (HIBISCUS)

Theo bà Laura Parada, chuyên gia dinh dưỡng kiêm tác giả cuốn sách “Why do we eat this way?” (Vì sao chúng ta ăn như thế?), chia sẻ các axit trái cây có trong loài hoa này đóng vai trò như một chất nhuận tràng nhẹ. Nhờ đặc tính hỗ trợ tiêu hóa, loại hoa này có thể giúp chống ợ nóng, đau quặn dạ dày, viêm dạ dày ruột và tích tụ khí.

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“Đặc tính chống oxy hóa của hoa dâm bụt giúp bảo vệ cơ thể trước tác động của các gốc tự do. Ngoài ra, hoa dâm bụt có đặc tính chống viêm nhờ hàm lượng polyphenol. Những hợp chất thực vật này được biết đến với vai trò phòng ngừa nhiều bệnh, cũng như đặc tính chống lão hóa và chống oxy hóa, khiến trà Hibiscus trở thành lựa chọn đa dụng đặc biệt cho nhiều tình trạng và bệnh lý”, bà cho biết. Bạn nên uống trà này sau bữa ăn.

TRÀ GỪNG

Gừng là một trong những loại thảo mộc nổi tiếng nhất giúp giảm khó chịu ở dạ dày và đầy bụng, vì giúp thư giãn hệ tiêu hóa, từ đó có thể làm dịu cảm giác trống rỗng trong dạ dày. Đây là cảm giác mà chúng ta thường nhầm với cơn đói, dù nguyên nhân cũng có thể là do tăng tiết dịch vị và căng cơ bụng, cùng nhiều yếu tố khác.

Theo khuyến nghị của chuyên gia dinh dưỡng Laura, trà gừng phù hợp nhất khi uống giữa các bữa ăn nếu muốn tận dụng tối đa lợi ích của nó. “Bạn nên uống trà gừng giữa các bữa ăn vì tác dụng tạo cảm giác no, hoặc uống sau bữa ăn để cải thiện tiêu hóa. Trà này cũng có thể giúp giảm buồn nôn, hỗ trợ giảm cân và ngăn ngừa khó chịu ở dạ dày”.

TRÀ BẠC HÀ

“Bạc hà là loại thảo mộc hỗ trợ tiêu hóa tuyệt vời, có đặc tính trừ khí giúp ngăn khí tích tụ suốt cả ngày và bảo vệ niêm mạc ruột. Nó hoạt động như một chất chống viêm tự nhiên, giúp giảm đầy hơi và khó chịu không mong muốn.

Bạc hà còn kích thích sản xuất và tiết mật, giúp tiêu hóa chất béo tốt hơn. Nếu chúng ta uống trà thảo mộc đều đặn, tất cả những điều này có thể góp phần cải thiện tiêu hóa, giảm đầy hơi và giúp bụng phẳng hơn”, đầu bếp sinh thái kiêm nhà thiết kế ẩm thực Vanesa Losada giải thích, đồng thời cho rằng loại trà này lý tưởng để uống sau bữa tối.

KOMBUCHA

Là loại trà lên men có ga, dùng lạnh, kombucha chứa các vi sinh vật sống, hoạt động gọi là probiotic (lợi khuẩn đường ruột), giúp hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh (môi trường vi khuẩn trong đường tiêu hóa). Các probiotic này cũng có thể giúp phân giải thức ăn bạn nạp vào và hỗ trợ hấp thu đầy đủ dưỡng chất.

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Kombucha giàu chất chống oxy hóa, vitamin nhóm B và enzyme, có thể giúp giảm viêm ở ruột và toàn cơ thể. Tuy nhiên, bạn nên chọn loại ít đường bổ sung để duy trì lợi ích tiềm năng đối với tiêu hóa. Bạn nên uống trà này sau bữa ăn.

TRÀ NGHỆ

Nghệ là loại thảo mộc chứa curcumin, hợp chất nổi tiếng với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Nhờ đó, trà nghệ có thể giúp hỗ trợ chức năng ruột nói chung và giữ cho hệ tiêu hóa vận hành trơn tru.

Trong một nghiên cứu, curcumin giúp giảm hiệu quả các triệu chứng khó tiêu như đầy hơi và chướng bụng, trong khi một số nghiên cứu khác cho thấy hợp chất này góp phần cân bằng môi trường vi khuẩn đường ruột.

Đặc tính chống viêm của trà nghệ có thể giúp giảm đau dạ dày và các triệu chứng khác của hội chứng ruột kích thích (IBS) và bệnh viêm ruột (IBD). Uống trà nghệ cùng bữa ăn có chất béo có thể cải thiện khả năng hấp thu curcumin của cơ thể.