Tác giả: Jared Diamond / NXB Thế Giới - Omega+

Súng, Vi trùng và Thép (tái bản 2026)

Tại sao lịch sử nhân loại lại diễn ra khác nhau trên mỗi châu lục? Trong Súng, Vi trùng và Thép, Jared Diamond lần theo 13.000 năm lịch sử để lý giải cách địa lý, môi trường, dịch bệnh và công nghệ định hình vận mệnh các nền văn minh. Tác phẩm từng đoạt giải Pulitzer, bán hàng triệu bản trên thế giới và nhận giải A Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2021.

Những loài chim, thú khổng lồ ở châu Úc trước khi con người đến

Những cuộc vượt biển hàng chục nghìn năm trước không chỉ mở rộng địa bàn sinh sống của loài người mà còn đánh dấu sự thay đổi lớn của thế giới tự nhiên.

Ban đầu, các nhà khảo cổ cho rằng có khả năng việc chiếm cứ châu Úc/New Guinea chỉ là do một nhúm người làm được một cách tình cờ, khi họ bị cuốn ra biển trong lúc đang đánh cá trên bè gần một hòn đảo của Indonesia. Ở giả thuyết cực đoan nhất, người ta mô tả những người định cư đầu tiên đó chỉ là một phụ nữ duy nhất đang mang thai một bé trai.

Song những người tin ở lý thuyết di dân tình cờ này đã ngạc nhiên trước những khám phá gần đây, rằng cả những hòn đảo khác nằm về phía đông New Guinea cũng đã bị chiếm cứ, chẳng bao lâu sau bản thân New Guinea, vào khoảng 35.000 năm trước. Đó là các đảo New Britain và New Ireland trong quần đảo Bismarck, và đảo Buka ở quần đảo Solomon.

Buka nằm khuất tầm nhìn từ hòn đảo gần nhất về phía đông và chỉ có thể đến được bằng cách vượt qua một khoảng cách chừng 160 km bằng đường biển. Như vậy, người châu Úc và New Guinea xưa kia hẳn đã có khả năng du hành bằng đường biển một cách có chủ định đến các hòn đảo nhìn thấy được, và họ đã sử dụng phương tiện đường biển khá thường xuyên nên cũng hay tình cờ đến được cả các hòn đảo xa không nhìn thấy được.

Việc định cư ở châu Úc/New Guinea hẳn đã gắn liền với một sự kiện lớn đầu tiên khác, ngoài việc con người lần đầu tiên sử dụng thuyền vượt biển và sự di cư lớn đầu tiên của loài người từ khi tới lục địa Âu-Á: ấy là sự tuyệt chủng hàng loạt đầu tiên của các loài động vật lớn bởi con người gây ra.

Tranh do họa sĩ Laurie Beirne vẽ về các loài thú lớn ở châu Úc. Ảnh: Guardian.

Ngày nay, chúng ta coi châu Phi chính là lục địa của các loài thú lớn. Lục địa Âu-Á ngày nay cũng có nhiều loài thú lớn (tuy không dồi dào phong phú như ở đồng bằng Serengeti của châu Phi), như tê giác, voi và hổ châu Á, nai sừng tấm châu Âu, gấu và sư tử (riêng sư tử thì vẫn còn đến thời cổ đại).

Châu Úc/New Guinea ngày nay không có loài thú lớn nào to tương đương như vậy, trên thực tế là không có loài thú nào lớn hơn chuột túi nặng xấp xỉ 50 kg. Nhưng châu Úc/New Guinea trước kia từng có những loài thú lớn đa dạng của riêng mình, trong đó có chuột túi khổng lồ, những con thú có túi giống như tê giác gọi là diprotodont (thú túi hai răng sơ) và có kích thước bằng con bò, và một loài “báo” có túi.

Ngày xưa vùng này còn có một loài chim không biết bay giống như đà điểu nặng gần 200 kg, cùng với một số loài bò sát cực lớn, trong đó có một loài thằn lằn nặng cả tấn, một loài trăn khổng lồ và những loài cá sấu sống trên cạn.

Tất cả các loài động vật khổng lồ ở châu Úc/New Guinea đó (gọi là hệ động vật lớn - megafauna) đều đã biến mất sau khi con người xuất hiện. Tuy người ta vẫn còn tranh cãi về thời điểm chính xác chúng diệt vong, nhưng một số di chỉ khảo cổ tại Úc có niên đại hàng vạn năm, với rất nhiều dấu tích về xương động vật, đã được khai quật cẩn thận, không hề bao gồm dấu vết nào của các loài động vật khổng lồ vào 35.000 năm trước mà ngày nay đã tuyệt diệt. Vì vậy, các loài động vật khổng lồ hẳn đã bị diệt vong chẳng bao lâu sau khi con người đến châu Úc.