Những lĩnh vực tiềm năng của 'kinh tế bạc'
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái “kinh tế bạc” diễn ra vào giữa tháng 11-2026, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng: Tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng, uy tín xã hội và vốn văn hóa được tích lũy qua thời gian dài của người cao tuổi chính là “nguồn lực bạc”, một dạng vốn phát triển trường thọ quý giá của quốc gia. Khơi thông nguồn lực ấy đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ trong tư duy, chính sách và phương thức tổ chức xã hội, từ chăm sóc sang phát huy, từ thụ hưởng sang tham gia, từ “quản lý tuổi già” sang “quản trị tuổi thọ”. Khi được kết nối với nhu cầu của cộng đồng, thị trường, khoa học - công nghệ và các thế hệ trẻ, “nguồn lực bạc” có thể được chuyển hóa thành “sức mạnh vàng”, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Theo các chuyên gia, “kinh tế bạc” chỉ có thể trở thành động lực tăng trưởng nếu doanh nghiệp nhìn thấy thị trường thực và cơ hội đầu tư thực.
Những nhóm ngành có tiềm lực lớn của “kinh tế bạc” gồm: Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng tại cơ sở và gia đình; dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí và tiêu dùng chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội già hóa; dịch vụ tài chính, bảo hiểm và các sản phẩm hưu trí; nhà ở, đô thị và hạ tầng thích ứng với già hóa dân số.
Ngoài ra, các sản phẩm, thiết bị và công nghệ hỗ trợ người cao tuổi như: trí tuệ nhân tạo, robot, thiết bị y tế, công nghệ theo dõi sức khỏe, nhà thông minh và các nền tảng chăm sóc từ xa vừa có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi vừa giảm chi phí chăm sóc và tăng năng suất lao động. Đây không chỉ là thị trường tiêu dùng mà còn có thể là thị trường công nghệ, công nghiệp mới của Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/nhung-linh-vuc-tiem-nang-cua-kinh-te-bac-183337.html