Theo các chuyên gia, “kinh tế bạc” chỉ có thể trở thành động lực tăng trưởng nếu doanh nghiệp nhìn thấy thị trường thực và cơ hội đầu tư thực.

Những nhóm ngành có tiềm lực lớn của “kinh tế bạc” gồm: Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng tại cơ sở và gia đình; dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí và tiêu dùng chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội già hóa; dịch vụ tài chính, bảo hiểm và các sản phẩm hưu trí; nhà ở, đô thị và hạ tầng thích ứng với già hóa dân số.

Ngoài ra, các sản phẩm, thiết bị và công nghệ hỗ trợ người cao tuổi như: trí tuệ nhân tạo, robot, thiết bị y tế, công nghệ theo dõi sức khỏe, nhà thông minh và các nền tảng chăm sóc từ xa vừa có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi vừa giảm chi phí chăm sóc và tăng năng suất lao động. Đây không chỉ là thị trường tiêu dùng mà còn có thể là thị trường công nghệ, công nghiệp mới của Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số.