Trải dài từ những dãy núi cao đến các thung lũng trù phú của miền Tây Bắc, Lào Cai không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn bởi kho tàng di sản văn hóa truyền thống phong phú với những lễ nghi, phong tục, tập quán và lễ hội được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mỗi lễ hội là một câu chuyện về lịch sử, tín ngưỡng, đời sống lao động và khát vọng của cộng đồng... tất cả góp phần tạo nên nét riêng của mảnh đất Lào Cai giàu bản sắc.

Với người Dao đỏ, Lễ hội Nhảy lửa là một trong những sinh hoạt văn hóa tâm linh độc đáo mang dấu ấn riêng. Lễ hội thường được tổ chức vào dịp đầu năm âm lịch, mang ý nghĩa cầu bình an, sức khỏe, xua đuổi những điều không may và mong một năm mới thuận lợi.

Trước khi diễn ra nghi thức chính, thầy cúng thực hiện các nghi lễ thỉnh cầu thần linh, tổ tiên phù hộ cho cộng đồng. Khi những bó củi đã cháy thành than hồng, những người đàn ông Dao đỏ lần lượt bước vào vòng lửa, thực hiện những bước nhảy mạnh mẽ trên than nóng trong tiếng trống, tiếng chiêng và sự cổ vũ của dân bản.

Theo quan niệm truyền thống, sở dĩ người tham gia có được sức mạnh để vượt qua thử thách nhờ sự phù hộ của thần linh. Nghi thức thể hiện niềm tin tâm linh, lòng dũng cảm và khát vọng vượt qua khó khăn của con người. Ánh lửa bập bùng cùng không khí linh thiêng tạo nên nét văn hóa riêng góp phần lưu giữ những giá trị tín ngưỡng lâu đời của người Dao đỏ.

Là lễ hội truyền thống của người Hà Nhì, Lễ hội Khô Già Già thường được tổ chức vào tháng 6 âm lịch gắn với tín ngưỡng nông nghiệp và quan niệm về sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Người Hà Nhì tin rằng thần rừng, thần đất, thần nước luôn che chở, mang đến sự bình yên và no ấm cho bản làng.

Trong những ngày lễ hội, người dân chuẩn bị lễ vật, tổ chức các nghi thức cúng tế tại khu rừng thiêng để tạ ơn thần linh và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, gia súc sinh sôi. Sau phần lễ trang nghiêm là các hoạt động vui chơi, giao lưu văn nghệ và thưởng thức món ăn truyền thống.

Không chỉ thể hiện khát vọng về cuộc sống no đủ, Khô Già Già còn nhắc nhở cộng đồng gìn giữ rừng thiêng, bảo vệ nguồn nước và môi trường sinh sống - những yếu tố gắn bó mật thiết với đời sống người Hà Nhì.

Trên những triền núi vùng cao, Lễ hội Gầu Tào của người Mông mang đến sắc thái văn hóa riêng với tiếng khèn ngân vang giữa đất trời. Đây là lễ hội truyền thống thường diễn ra vào mùa xuân, gắn với tục cầu phúc, cầu con, cầu sức khỏe, bình an và tạ ơn thần linh đã phù hộ cho gia đình, dòng họ. Không gian lễ hội thường được tổ chức ở khoảng đất rộng, với cây nêu dựng giữa làm điểm nhấn cho các nghi thức.

Sau phần lễ là không khí náo nhiệt của phần hội. Những chàng trai Mông trong trang phục truyền thống biểu diễn múa khèn với các động tác xoay người, nhảy, lăn và di chuyển nhịp nhàng theo tiếng nhạc. Khèn không đơn thuần là nhạc cụ mà còn là phương tiện gửi gắm tâm tư, tình cảm, thể hiện niềm vui, nỗi nhớ và tình yêu đôi lứa. Bên cạnh múa khèn còn có hát giao duyên, ném pao, đánh quay và nhiều trò chơi dân gian. Gầu Tào vì thế không chỉ là lễ cầu phúc mà còn là không gian bảo tồn, trao truyền nghệ thuật dân gian đặc sắc của người Mông.

Với người Tày, Lễ hội Cốm lại mang đến một nét văn hóa gần gũi, mang đậm hương vị quê hương. Lễ hội gắn với mùa thu hoạch lúa nếp, thể hiện lòng biết ơn đối với đất trời, tổ tiên và sự trân trọng thành quả lao động. Những bông lúa nếp được chọn khi còn non, đem rang trên bếp lửa rồi giã trong cối gỗ, sàng sảy nhiều lần để tạo nên những hạt cốm xanh, mềm dẻo và thơm ngát hương lúa mới.

Từ những nguyên liệu giản dị của đồng ruộng, người Tày đã tạo nên thức quà mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc. Lễ hội không chỉ tôn vinh nghề làm cốm truyền thống mà còn gửi gắm ước vọng mùa màng bội thu, cuộc sống đủ đầy. Đây cũng là dịp để người dân giới thiệu sản vật địa phương, chia sẻ kinh nghiệm chế biến và gìn giữ nét đẹp ẩm thực được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Ở Mường Lò, vùng đất được xem là một trong những cái nôi văn hóa của người Thái, Lễ hội Xên bản, Xên mường là sinh hoạt tín ngưỡng cộng đồng mang đậm bản sắc dân tộc. Trong tiếng Thái, “xên” có nghĩa là cúng, tế. Lễ hội được tổ chức nhằm tạ ơn trời đất, thần linh, tổ tiên và các vị thần bảo hộ bản mường; đồng thời cầu mong bình an, mùa màng tốt tươi, cuộc sống no đủ.

Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức dâng lễ, cầu khấn. Khi phần lễ kết thúc, không gian bản mường trở nên rộn ràng với những điệu xòe, câu hát khắp và trò chơi dân gian như ném còn, kéo co, đẩy gậy. Đặc biệt, vòng xòe Thái là biểu tượng của tinh thần đoàn kết. Mọi người nắm tay nhau, không phân biệt tuổi tác hay địa vị, cùng hòa vào nhịp điệu chung. Qua đó, lễ hội thể hiện sự gắn bó cộng đồng và những giá trị nhân văn trong đời sống của người Thái.

Trong dòng chảy hiện đại, việc bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống không chỉ gìn giữ những nghi thức cổ xưa mà còn là sự trao truyền bản sắc và cội nguồn của mỗi dân tộc. Để những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán và nét đẹp trong đời sống tinh thần tiếp tục được lưu giữ, lan tỏa, trở thành niềm tự hào của các thế hệ hôm nay và mai sau. Đó cũng là cách văn hóa được nuôi dưỡng bằng sức sống cộng đồng, góp phần làm giàu thêm nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và đậm đà bản sắc.