Những lễ hội kỳ bí của đồng bào Tuyên Quang
Ẩn chứa trong đời sống cộng đồng các dân tộc tỉnh Tuyên Quang là gần 100 lễ hội truyền thống, mang đậm màu sắc tín ngưỡng và những câu chuyện văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Từ Lễ hội Lồng Tông của người Tày, nhảy lửa của người Pà Thẻn, Đại phan của người Sán Dìu, cầu mưa của người Lô Lô đến cúng rừng của người Nùng, Gầu Tào của người Mông, cấp sắc của người Dao..., mỗi lễ hội là một thế giới văn hóa riêng, gửi gắm khát vọng về cuộc sống bình an, mùa màng tốt tươi và sự gắn kết cộng đồng.
An Giang
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/tin-tuc/202611/nhung-le-hoi-ky-bi-cua-dong-bao-tuyen-quang-bf7355c/