Trong bức ảnh do Bình Nhưỡng cung cấp ngày 17/11, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang thị sát khu du lịch ở TP. Samjiyon. (Ảnh: KCNA/AP)

Các quan chức Nhà Trắng nghĩ ra kế hoạch cử một nhóm chờ bên ngoài văn phòng của phái đoàn thường trực Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở Manhattan. Khi một nhà ngoại giao Triều Tiên đi ngang qua, nhóm này lập tức tiến đến và trao bức thư vào tay ông ấy.

Tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc sau đó, nhà ngoại giao này trả lại bức thư còn chưa mở trước mặt đại diện Mỹ, báo Wall Street Journal dẫn lời những người am hiểu sự việc cho biết.

Điều kiện không thể chấp nhận

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, hai nhà lãnh đạo gặp nhau ba lần, và phi hạt nhân hóa là vấn đề trọng tâm. Tuy nhiên, hiện nay có vẻ nhà lãnh đạo Triều Tiên không còn quan tâm đến việc từ bỏ kho vũ khí hạt nhân, cũng như không muốn xây dựng quan hệ hữu nghị với người được xem là lãnh đạo của thế giới tự do.

Trong chuyến công du châu Á tuần này, nỗ lực mới nhất của ông Trump nhằm ngồi lại với ông Kim đã không thành. Hai bên từng xem xét khả năng tổ chức cuộc gặp trực tiếp trong nỗ lực vào phút chót. Tuy nhiên, theo những người am hiểu tình hình, ông Kim đã đưa ra những điều kiện mà Mỹ không thể chấp nhận.

Nỗ lực của ông Trump và sự im lặng của ông Kim diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã thất bại suốt nhiều thập kỷ trong việc thuyết phục Triều Tiên từ bỏ kho vũ khí hạt nhân. Washington đã thử nhiều biện pháp, từ đàm phán, đưa ra các ưu đãi, áp đặt trừng phạt cho đến cô lập Bình Nhưỡng.

Giờ đây, Mỹ đối mặt với khả năng vị thế hạt nhân của Triều Tiên đã trở thành điều không thể đảo ngược. Ngay cả báo cáo đánh giá mối đe dọa thường niên của cộng đồng tình báo Mỹ năm ngoái cũng thừa nhận: “Ông Kim không có ý định đàm phán để từ bỏ các chương trình vũ khí chiến lược của mình”.

Kể từ lần gần đây nhất ông Kim gặp ông Trump năm 2019, kho vũ khí hạt nhân do nhà lãnh đạo 42 tuổi này kiểm soát đã tăng từ khoảng 20 - 30 đầu đạn lên mức ước tính 60 đầu đạn. Các tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn của Triều Tiên hiện có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Bình Nhưỡng đã xây dựng được hệ thống phòng thủ vững chắc trước sức ép của Mỹ, và nay muốn Washington công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong bài phát biểu hồi tháng 2, ông Kim tuyên bố Mỹ có thể đạt được mục tiêu chung sống hòa bình nếu chấp nhận chương trình hạt nhân của Triều Tiên, nếu không, hai nước sẽ phải đối mặt với “sự đối đầu vĩnh viễn”.

Với vị thế suy yếu sau thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Trump có thể đang tìm kiếm một thành tựu mang tính dấu ấn trong di sản chính trị của mình trên trường quốc tế. Trước chuyến công du châu Á trong tuần vừa qua, ông thúc giục các trợ lý nhanh chóng thu xếp cuộc gặp với ông Kim.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nỗ lực bất thành

Các quan chức Mỹ đã thảo luận những đề xuất nhằm tạo tiền đề cho cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim, trong đó có phương án chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên - cuộc chiến kết thúc bằng hiệp định đình chiến cách đây hơn 7 thập kỷ, một người am hiểu tình hình cho biết.

Các quan chức Mỹ cũng cân nhắc việc đưa ra tuyên bố không chính thức, công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân

Đổi lại, Mỹ sẽ yêu cầu Triều Tiên giới hạn các hoạt động thử nghiệm hạt nhân và tên lửa. Washington cũng có thể thúc đẩy việc mở các văn phòng liên lạc, tạo tiền đề cho quan hệ ngoại giao chính thức hơn giữa hai nước.

Việc công nhận Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chính sách của Mỹ. Ngay cả việc tiến hành đàm phán với ông Kim mà không đặt mục tiêu phi hạt nhân hóa cũng là phá vỡ đường lối lâu nay của Washington, đồng thời gây lo ngại cho các đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước châu Âu.

Ngày 21/11, một quan chức chính quyền Tổng thống Trump cho biết, không có bất kỳ nỗ lực nào nhằm thu xếp cuộc gặp với ông Kim. Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc chưa đưa ra bình luận. Nhà Trắng tuyên bố vẫn cam kết với mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Tuy nhiên, theo những người am hiểu vấn đề, chính quyền hiện tại vẫn chưa có kế hoạch chính sách chi tiết với Triều Tiên. Ông Trump vẫn để trống vị trí đặc phái viên phụ trách chính sách Triều Tiên.

Chiến lược an ninh quốc gia của Nhà Trắng năm ngoái thậm chí không đề cập đến Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Tài liệu này cũng không đề cập đến mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Trên đường tới châu Á năm ngoái, ông Trump từng ngụ ý nói đến những khó khăn trong việc liên lạc với Triều Tiên để thăm dò khả năng đàm phán.

“Hãy truyền đạt mong muốn của tôi. Họ có rất nhiều vũ khí hạt nhân nhưng dịch vụ điện thoại thì chẳng có bao nhiêu”, ông nói về mong muốn được ngồi lại với ông Kim.

Cuộc gặp đã không diễn ra. Tiến triển duy nhất là việc ông Trump mô tả Triều Tiên là “một cường quốc hạt nhân ở mức độ nào đó”.

Gần đây hơn, nhà lãnh đạo Mỹ đăng tải những bức ảnh về các cuộc gặp trước đây, thời điểm ông thường nói về “mối quan hệ rất đặc biệt” giữa hai người.

Trong nhiều thập kỷ qua, các chính quyền Mỹ liên tiếp tìm cách thuyết phục Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Washington đã thành lập các nhóm đặc phái viên và nhóm công tác chuyên trách. Mỹ từng thử đàm phán song phương, đồng thời cũng có thời điểm mời thêm các quốc gia khác tham gia.

Mỹ từng xem xét các nhượng bộ đơn phương, chẳng hạn như rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Hàn Quốc vào năm 1991.

Một thỏa thuận từng bước được ký kết năm 1994 đã đóng băng năng lực sản xuất plutonium của Triều Tiên, đổi lại nước này nhận được viện trợ, nới lỏng trừng phạt và hai lò phản ứng nước nhẹ.

Tuy nhiên, thỏa thuận sụp đổ vào đầu những năm 2000, sau khi Mỹ phát hiện Triều Tiên bí mật triển khai chương trình làm giàu uranium.

Sau đó, Washington theo đuổi chính sách CVID, viết tắt của cụm từ “Complete, Verifiable and Irreversible Dismantlement”, nghĩa là giải trừ hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Chính sách này yêu cầu Triều Tiên từ bỏ toàn bộ chương trình hạt nhân.

Theo hồi tưởng của các nhà đàm phán Mỹ trước đây, mỗi khi phía Triều Tiên yêu cầu nhượng bộ, câu trả lời quen thuộc của Washington thường là: “Nếu có phi hạt nhân hóa, mọi thứ đều có thể được xem xét. Nếu không có phi hạt nhân hóa, sẽ không có bất cứ điều gì được xem xét”.

Ông Trump và ông Kim gặp nhau năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Nguồn hỗ trợ mới

Sau ba cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim, đại dịch COVID đóng sập cánh cửa ngoại giao.

Theo những người am hiểu vấn đề, chính quyền Tổng thống Joe Biden dành mức ưu tiên thấp cho Triều Tiên. Các vấn đề khác được đặt lên trước, bao gồm cuộc xung đột Nga - Ukraine năm 2022, chiến tranh tại Trung Đông và cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ với Trung Quốc.

Chính quyền Tổng thống Biden cũng từng tìm cách gửi thư cho phía Triều Tiên thông qua phái đoàn nước này tại Liên Hợp Quốc ở New York.

Theo một số người am hiểu sự việc, các quan chức Mỹ đã luồn thư qua khe cửa văn phòng của phái đoàn Triều Tiên. Trong nhiều trường hợp, những bức thư sau đó được phát hiện nằm trên hành lang.

Khi ngoại giao đình trệ, Triều Tiên tiếp tục mở rộng kho vũ khí, đưa vào sử dụng công nghệ siêu vượt âm, vệ tinh trinh sát, máy bay không người lái dưới nước và các thế hệ tên lửa đạn đạo mới.

Cho đến vài năm trước, chương trình hạt nhân của Triều Tiên chủ yếu dựa vào các tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu lỏng. Những tên lửa này phải được nạp nhiên liệu ngay tại bệ phóng, khiến chúng dễ bị Mỹ và các đồng minh phát hiện cũng như tấn công phủ đầu.

Hiện nay, Triều Tiên đã sở hữu các tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn. Những tên lửa này có thể được nạp nhiên liệu từ trước và phóng từ các phương tiện cơ động.

Từ năm 2022, ông Kim tìm thấy nguồn hỗ trợ mới từ Nga.

Năm 2024, Nga phủ quyết việc gia hạn hoạt động giám sát của Liên Hợp Quốc đối với hành vi né tránh các lệnh trừng phạt Triều Tiên. Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Trong chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ, ông Putin đã ký hiệp ước phòng thủ chung, khôi phục những cam kết hỗ trợ lẫn nhau từ thời Chiến tranh Lạnh, trong trường hợp một trong hai nước bị tấn công.

Với sự hậu thuẫn của Trung Quốc và Nga, nền kinh tế Triều Tiên tăng trưởng 3,5% trong năm ngoái. Đây là năm thứ 3 liên tiếp nước này đạt mức tăng trưởng trên 3% - tốc độ đáng kể đối với quốc gia chịu nhiều lệnh trừng phạt nhất thế giới.

Trong một thời gian dài, Bắc Kinh phản đối tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, gần đây Trung Quốc ngừng công khai kêu gọi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa.

Thay vào đó, Bắc Kinh thúc đẩy cách tiếp cận mà nước này gọi là “công bằng và khách quan” đối với hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Điều này cho thấy Trung Quốc có thể sẽ không phản đối vị thế hạt nhân trên thực tế của Triều Tiên.

Các quan chức Nga cũng tuyên bố rằng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là một thực tế không thể phủ nhận.

Trong khi đó, tại Washington, sự quan tâm dành cho mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên gần như đã biến mất, theo ông Victor D. Cha, người từng làm việc tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống George W. Bush và tham gia các cuộc đàm phán đa phương với Triều Tiên trong những năm 2000.

“Đối với một người như tôi, cảm giác giống như đang hét lên giữa một khu rừng”, ông Cha nói.

Ông từng đề xuất việc kiểm soát vũ khí nên thay thế mục tiêu phi hạt nhân hóa và trở thành điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

“Thực sự chẳng có ai chú ý đến vấn đề này cả”, ông nói.