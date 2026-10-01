Những lần Ronaldo nổi giận ở tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo vừa bất ngờ rời tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Trải qua hơn hai thập kỷ cống hiến kể từ ngày ra mắt vào ngày 20/8/2003, Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha viết nên vô số trang sử huy hoàng. Thế nhưng, song hành với vinh quang tột đỉnh, sự nghiệp quốc tế dài hơi của anh cũng không ít lần bị bao phủ bởi những tranh cãi nảy lửa, những phen hờn dỗi và các cơn bùng nổ giận dữ.

Đáng chú ý, HLV Jorge Jesus không phải là chiến lược gia đầu tiên gặp rắc rối với siêu sao sở hữu hơn 230 lần khoác áo "Selecao châu Âu".

“Muốn giải thích ư? Hãy đi mà hỏi Carlos Queiroz!” (World Cup 2010)

Sau khi Bồ Đào Nha bị đại kình địch Tây Ban Nha loại cay đắng ở vòng 16 đội World Cup 2010, với tư cách là thủ quân, Ronaldo nhận được hàng loạt câu hỏi từ giới truyền thông về nguyên nhân thất bại.

Thay vì nhận trách nhiệm hay bảo vệ tập thể, anh buông ra một câu trả lời lạnh lùng: “Giải thích cái gì? Muốn biết thì đi mà hỏi Carlos Queiroz!”. Lời công kích ấy đã đào sâu mâu thuẫn nội bộ, và không lâu sau đó, Queiroz chính thức bị sa thải.

Ném micro của phóng viên xuống hồ nước (EURO 2016)

Trước thềm trận đấu quan trọng ở lượt cuối vòng bảng EURO 2016 gặp Hungary, khi toàn đội đang đi dạo thư giãn thì một phóng viên của kênh CMTV tiến lại gần để phỏng vấn.

Ronaldo gây ra không ít rắc rối trên tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Bực tức vì bị làm phiền trong thời điểm áp lực đè nặng, CR7 lập tức giật phăng chiếc micro trên tay phóng viên rồi ném thẳng xuống hồ nước bên cạnh. Chi tiết trớ trêu là nhiều năm sau vụ việc này, Ronaldo đã trở thành một trong những cổ đông lớn của công ty truyền thông sở hữu chính kênh CMTV.

Sút văng băng thủ quân sau trận thua Bỉ (EURO 2020)

Sau trận thua tối thiểu 0-1 Bỉ ở vòng 1/8 EURO 2020 khiến Bồ Đào Nha trở thành nhà cựu vô địch, Ronaldo hoàn toàn không giấu nổi sự thất vọng cùng cực. Trên đường tiến vào đường hầm, anh giật chiếc băng đội trưởng, ném xuống đất và đá mạnh vào nó trong cơn giận dữ, trước khi một nhân viên hậu cần của đội tuyển phải chạy lại nhặt lên.

Cơn thịnh nộ tại Belgrade vì "bàn thắng ma" bị từ chối (Vòng loại World Cup 2022)

Tại trận đấu vòng loại World Cup 2022 gặp Serbia, Ronaldo có pha dứt điểm ở phút 90+4' đưa bóng lăn qua vạch vôi rõ ràng, nhưng trọng tài lại từ chối công nhận bàn thắng do thời điểm đó chưa áp dụng công nghệ VAR/Goal-line.

Ronaldo từng vứt băng thủ quân sau trận đấu với Serbia. Ảnh: Reuters.

Quá uất ức, CR7 phản ứng dữ dội, vung tay quát tháo trọng tài biên và phải nhận thẻ vàng. Khi trận đấu còn chưa chính thức khép lại, người đội trưởng đã vứt phăng tấm băng thủ quân xuống sân rồi hầm hầm bỏ thẳng vào phòng thay đồ.

“Ông vội tống cổ tôi ra ngoài thế à?” - Rạn nứt với Fernando Santos (World Cup 2022)

Mối lương duyên kéo dài nhiều năm giữa HLV Fernando Santos và Ronaldo kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt tại Qatar. Ở lượt cuối vòng bảng gặp Hàn Quốc, khi bị rút ra nghỉ ở phút 65, Ronaldo lẩm bẩm đầy bực tức trước ống kính: “Ông vội vã thay tôi ra thế cơ à?”.

Hành vi vùng vằng này khiến HLV Santos phật lòng. Hậu quả là ở hai trận đấu loại trực tiếp kế tiếp (gặp Thụy Sĩ và Morocco), ông thẳng tay đẩy Ronaldo lên băng ghế dự bị và trao suất đá chính cho Goncalo Ramos.

Màn khiêu khích khán giả và tấm thẻ đỏ cay đắng tại Dublin

Ở phút 59 trong trận quyết đấu với CH Ireland nhằm giành vé dự World Cup 2026, Ronaldo dính bẫy khiêu khích, phạm lỗi thô bạo với đối thủ và bị truất quyền thi đấu sau khi trọng tài tham khảo VAR. Trước khi tấm thẻ đỏ được rút ra, anh lời qua tiếng lại với các cổ động viên Ireland trên khán đài, thậm chí làm động tác dụi mắt giả khóc để châm chọc họ.

Ronaldo từng khiêu khích cổ động viên Ireland sau án phạt. Ảnh: Reuters.

Lúc rời sân, CR7 còn vỗ tay mỉa mai đám đông và cãi vã gay gắt với ban huấn luyện đối phương. Hành vi này khiến anh nhận án treo giò ban đầu lên tới 3 trận (sau đó được giảm xuống 1 trận).

Vùng vằng rời sân tập và mâu thuẫn leo thang dưới thời HLV Jorge Jesus

Sự cố mới nhất liên quan đến CR7 diễn ra tại Oslo sau khi anh không được huấn luyện viên Jorge Jesus tung vào sân phút nào trong chiến thắng trước Na Uy. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo quay lưng đi thẳng vào phòng thay đồ, từ chối cùng đồng đội tri ân khán giả.

Căng thẳng leo thang đỉnh điểm khi chỉ ít ngày sau, chân sút kỳ cựu bất ngờ đùng đùng rời khỏi sân tập chung của đội tuyển để quay về khách sạn tự tập một mình, sau đó quyết định rời tuyển.

Ronaldo để lại ấn tượng đẹp sau khi trở về từ World Cup 2026 Tối 20/7, video Cristiano Ronaldo đến thăm nữ họa sĩ khuyết tật từng vẽ chân dung anh bằng đôi chân, gây chú ý lớn trong cộng đồng người hâm mộ.