Những lần Quân A.P công khai Lê Khanh

Quân A.P chính thức công khai Lê Khanh thông qua MV mới. Trong sản phẩm, cả hai có nhiều phân cảnh tương tác tình cảm. Lê Khanh diện váy vàng nhạt, nghiêng người về phía nam ca sĩ đang ngồi trên ghế, gương mặt hai người gần như chạm nhau. Trước đây, Lê Khanh từng góp mặt trong MV Thiên Mệnh của Quân A.P, ra mắt vào tháng 6/2025. Song khi ấy, gương mặt của nữ chính không lộ diện.

Những phân cảnh tình cảm giữa nam ca sĩ và Lê Khanh khiến khán giả phấn khích. Trên trang cá nhân, người đẹp cũng chia sẻ sản phẩm mới của Quân A.P. Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng cho cả hai và bình luận "mong sớm nhận thiệp cưới từ Quân A.P và Lê Khanh".

Trước đó, tập 13 của Running Man Vietnam 2026 xây dựng tình tiết đám cưới của nhân vật Tám Quân (Quân A.P) với một cô dâu bí ẩn có tên bắt đầu bằng chữ K. Nhà sản xuất cũng tung teaser cho tập mới với phần xuất hiện của nhân vật cô dâu với áo dài hồng, đội voan cô dâu, che một phần khuôn mặt. Khi nhân vật này xuất hiện, Quân A.P tỏ ra ngại ngùng, bẽn lẽn. Nhiều khán giả dự đoán cô dâu chính là Lê Khanh và sẽ góp mặt trong tập tiếp theo của chương trình.

Thời gian qua, bộ đôi thoải mái hơn khi xuất hiện cạnh nhau. Họ không còn giấu giếm chuyện tình cảm nhiều như trước. Lê Khanh cũng từng xuất hiện trên sân khấu và biểu diễn cùng Quân A.P trong một concert. Cả hai thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ trong một tiết mục. Nam ca sĩ hát và nhảy trước mặt nửa kia. Anh còn làm động tác "thả tim" cho Lê Khanh ngay trên sân khấu. Đôi uyên ương cũng được cho là chụp ảnh cưới ở Italy vào tháng 7.

Chuyện tình cảm của cả hai bắt đầu rộ lên vào tháng 10/2024. Khi đó, Quân A.P vướng nghi vấn đã kết hôn với Lê Khanh, thậm chí 2 người có con chung một tuổi. Cặp đôi nhiều lần "check-in" ở những địa điểm giống nhau hoặc diện đồ đôi, đồng điệu.

Quân A.P và Lê Khanh được cho là thường xuyên có những chuyến đi du lịch cùng nhau tại các địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Lê Khanh sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, gợi cảm và gu thời trang thời thượng, sang chảnh.

Hai người cùng sinh năm 1997, là bạn học chung từ thời cấp 2 và cấp 3. Quân A.P thu hút lượng fan đông khi tham gia chương trình Anh trai “say hi” mùa đầu tiên. Gần đây, anh được yêu mến khi tham gia hai mùa của Running Man Vietnam.

An Nhi