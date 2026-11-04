Những 'lần đầu tiên' lịch sử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026

Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ ở New York, Mỹ, ngày 3/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Những người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2026 ở nhiều cấp độ sẽ tạo nên những dấu mốc chưa từng có trong lịch sử chính trường Mỹ, theo dự báo của Ban Phân tích Bầu cử CNN. Trong số đó có nữ thống đốc da màu đầu tiên, thượng nghị sĩ Hồi giáo đầu tiên và thượng nghị sĩ nam công khai đồng tính đầu tiên của nước này.

Khi Tổng thống Donald Trump bước vào nửa sau nhiệm kỳ thứ hai, cả hai đảng sẽ chào đón một nhóm nghị sĩ mới được bầu với thành phần đa dạng tại các cấp chính quyền bang và liên bang.

Dưới đây là những ứng cử viên được dự báo sẽ trở thành những nhân vật đầu tiên xác lập các dấu mốc đặc biệt trong lịch sử chính trị Mỹ.

Nữ thống đốc da màu đầu tiên

Keisha Lance Bottoms được dự báo sẽ trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang Georgia, nữ thống đốc đầu tiên của bang này và cũng là nữ thống đốc da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Bà Bottoms từng giữ chức Thị trưởng thành phố Atlanta trong giai đoạn 2018-2022 và là một trong những phụ nữ được Tổng thống Joe Biden cân nhắc lựa chọn làm ứng viên liên danh tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2020. Sau đó, bà tham gia chính quyền của ông Biden.

Thống đốc da màu đầu tiên của bang Florida

Hạ nghị sĩ Byron Donalds được dự báo sẽ trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang Florida.

Trong chiến dịch tranh cử, ông tập trung vào cải cách thuế, quản lý các trung tâm dữ liệu và ủng hộ chương trình nghị sự của Tổng thống Trump tại một bang ngày càng nghiêng về đảng Cộng hòa. Ông nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Trump ngay từ đầu cuộc đua.

Donalds đánh bại David Jolly, cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa chuyển sang đảng Dân chủ vào năm ngoái và tìm cách thu hút cử tri bằng hình ảnh một chính trị gia trung dung, thực dụng.

Thống đốc gốc Tây Ban Nha đầu tiên của bang Texas

Nghị sĩ bang Texas Gina Hinojosa được dự báo sẽ trở thành thống đốc gốc Tây Ban Nha (Hispanic) đầu tiên của bang, sau khi đánh bại Thống đốc đảng Cộng hòa Greg Abbott, người đã giữ cương vị này gần 12 năm.

Hinojosa, 52 tuổi, là nghị sĩ bang kiêm luật sư. Bà sẽ trở thành ứng cử viên đảng Dân chủ đầu tiên được bầu làm thống đốc Texas kể từ năm 1990, khi bà Ann Richards giành chiến thắng, đồng thời là người phụ nữ thứ ba đảm nhiệm vị trí này.

Nữ thống đốc người Mỹ bản địa đầu tiên

Deb Haaland được dự báo sẽ trở thành người Mỹ bản địa đầu tiên giữ chức Thống đốc bang New Mexico, đồng thời là nữ thống đốc người Mỹ bản địa đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Mỹ và cựu nghị sĩ liên bang này được đánh giá có nhiều lợi thế trong cuộc đua giành chức thống đốc còn bỏ ngỏ tại bang New Mexico. Trong chính quyền Tổng thống Biden, bà Haaland từng trở thành người Mỹ bản địa đầu tiên giữ chức vụ bộ trưởng trong nội các.

Nữ thống đốc đầu tiên của bang Ohio và Tennessee

Amy Acton được dự báo sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu làm thống đốc bang Ohio. Bà cũng được dự báo sẽ giúp đảng Dân chủ giành lại vị trí thống đốc bang này lần đầu tiên kể từ năm 2006.

Acton, một bác sĩ, đánh bại ứng cử viên đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy trong cuộc đua thu hút sự chú ý trên toàn quốc, một phần do những tranh cãi xung quanh một quảng cáo công kích đối thủ.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn được dự báo sẽ trở thành nữ thống đốc đầu tiên của bang Tennessee. Là người ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Trump và luôn thể hiện sự đồng thuận với chương trình nghị sự của ông trong chiến dịch tranh cử, bà Blackburn sẽ rời Thượng viện để chuyển đến dinh thự thống đốc sau nhiều thập niên hoạt động tại Quốc hội Mỹ.

Thống đốc gốc Latinh đầu tiên của bang California

Xavier Becerra được dự báo sẽ trở thành người gốc Latinh đầu tiên được bầu làm thống đốc bang California, qua đó giúp đảng của ông tiếp tục nắm quyền tại bang đông dân nhất nước Mỹ.

Becerra từng là hạ nghị sĩ liên bang, Tổng chưởng lý bang California và Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh trong chính quyền Tổng thống Biden. Ông vượt qua một vòng bầu cử sơ bộ có đông ứng cử viên và cạnh tranh gay gắt để trở thành người kế nhiệm Thống đốc Gavin Newsom.

Thống đốc da màu đầu tiên của bang Wisconsin

David Crowley được dự báo sẽ trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang Wisconsin.

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, ông Trump giành chiến thắng tại Wisconsin với cách biệt 0,9 điểm phần trăm, mức chênh lệch thấp nhất trong số các bang ở cuộc bầu cử năm đó. Thống đốc đảng Dân chủ đương nhiệm Tony Evers, người quyết định không tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, đã công khai ủng hộ Crowley trước vòng bầu cử sơ bộ.

Thống đốc da màu đầu tiên của bang Nevada

Tổng chưởng lý bang Nevada Aaron Ford được dự báo sẽ trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang này. Trên cương vị Tổng chưởng lý, ông từng nhiều lần khởi kiện chính quyền Tổng thống Trump, phản đối các biện pháp liên quan đến thuế quan, ngân sách liên bang và một loạt vấn đề khác. Đây cũng là những thành tích được ông nhấn mạnh trong chiến dịch tranh cử.

Thượng nghị sĩ Hồi giáo đầu tiên của Mỹ

Abdul El-Sayed được dự báo sẽ trở thành thượng nghị sĩ Hồi giáo đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Từng là một quan chức trong lĩnh vực y tế công cộng, chiến thắng của El-Sayed đánh dấu thành công của phe cấp tiến trong đảng Dân chủ tại một bang có tính cạnh tranh cao.

Trong chiến dịch tranh cử, ông nhiều lần phải đối mặt với những cáo buộc từ phía đảng Cộng hòa cho rằng ông có thiện cảm với các lợi ích liên quan đến chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo. El-Sayed gọi những công kích này là sự đánh lạc hướng và tuyên bố trong đêm bầu cử rằng đảng Cộng hòa đã tiến hành một trong những chiến dịch tranh cử xấu xí nhất mà ông từng chứng kiến trong đời.

Nữ thượng nghị sĩ người Mỹ bản địa đầu tiên

Phó Thống đốc bang Minnesota Peggy Flanagan được dự báo sẽ trở thành người Mỹ bản địa đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Thượng viện Mỹ, đồng thời là thượng nghị sĩ người Mỹ bản địa đầu tiên của bang Minnesota.

Bà Flanagan công khai phản đối mạnh mẽ các hoạt động thực thi luật nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump tại Minnesota – một vấn đề có ý nghĩa nổi bật tại bang này – đồng thời cam kết sẽ cải tổ mạnh mẽ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Thượng nghị sĩ nam công khai đồng tính đầu tiên

Hạ nghị sĩ Chris Pappas được dự báo sẽ trở thành thượng nghị sĩ nam công khai đồng tính đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ sau chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang New Hampshire.

Chiến thắng của ông giúp đảng Dân chủ giữ được một ghế quan trọng tại bang mà trước đó đảng Cộng hòa xem là một trong những địa bàn có cơ hội giành chiến thắng lớn nhất.

Pappas là hạ nghị sĩ đã phục vụ bốn nhiệm kỳ, đại diện cho khu vực đông nam bang New Hampshire.

Nữ thượng nghị sĩ đầu tiên được bầu của bang South Carolina

Annie Andrews được dự báo sẽ trở thành nữ thượng nghị sĩ đầu tiên được cử tri bầu trực tiếp của bang South Carolina, sau khi đánh bại Thượng nghị sĩ được bổ nhiệm Darline Graham. Chiến thắng này giúp đảng Dân chủ giành được một ghế mà đảng Cộng hòa đã nắm giữ gần ba thập niên.

Tổng thống Trump đã can thiệp vào quá trình bổ nhiệm Graham để thay thế chiếc ghế bị bỏ trống sau cái chết đột ngột của người anh trai quá cố của bà, cựu Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, hồi tháng 7.

Nữ nghị sĩ da màu đầu tiên của bang Colorado

Melat Kiros được dự báo sẽ trở thành nữ nghị sĩ da màu đầu tiên đại diện bang Colorado tại Hạ viện Mỹ sau chiến thắng tại khu vực bầu cử số 1 của bang.

Kiros, 29 tuổi, là một luật sư theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Bà cũng sẽ gia nhập nhóm nghị sĩ thuộc thế hệ Z tại Quốc hội Mỹ, trở thành một trong những thành viên trẻ nhất của Hạ viện.

Nghị sĩ Hồi giáo đầu tiên của bang New Jersey

Adam Hamawy được dự báo sẽ trở thành nghị sĩ Hồi giáo đầu tiên đại diện bang New Jersey tại Quốc hội Mỹ sau chiến thắng tại khu vực bầu cử số 12.

Hamawy từng là bác sĩ phẫu thuật quân y của Lục quân Mỹ trước khi nghỉ hưu và là người chỉ trích mạnh mẽ Israel. Ông thuộc phe cấp tiến của đảng Dân chủ, ủng hộ chương trình bảo hiểm y tế toàn dân Medicare for All, đồng thời chủ trương xóa nợ y tế và nợ sinh viên.

Nữ nghị sĩ người Mỹ bản địa đầu tiên của bang New York

Nghị sĩ bang New York Claire Valdez được dự báo sẽ trở thành nữ nghị sĩ người Mỹ bản địa đầu tiên đại diện bang New York tại Hạ viện Mỹ.

Valdez, người mới có một nhiệm kỳ tại cơ quan lập pháp bang, sẽ giành chiến thắng tại khu vực bầu cử số 7 của New York. Chiến thắng của bà đánh dấu thêm một thành công của phe cấp tiến trong đảng Dân chủ, lực lượng đang gia tăng ảnh hưởng, một phần nhờ sức hút của Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani, người đã tích cực ủng hộ Valdez.

Nghị sĩ công khai đồng tính đầu tiên của bang Michigan

Jeremy Moss được dự báo sẽ trở thành nghị sĩ công khai đồng tính đầu tiên đại diện bang Michigan tại Hạ viện Mỹ sau chiến thắng tại khu vực bầu cử số 11.

Trước khi giành chiến thắng, Moss từng là thượng nghị sĩ bang. Ông sẽ tiếp quản chiếc ghế do Hạ nghị sĩ Haley Stevens để lại sau khi bà rời vị trí này để tranh cử Thượng viện nhưng không giành chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ.